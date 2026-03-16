చైనా పర్యటనపై ట్రంప్ సందేహం​- 'హర్మూజ్' కూటమిలో బీజింగ్ చేరకుంటే అనుమానమే!

హర్మూజ్ జలసంధి సమస్యపై చైనాపై అమెరికా ఒత్తిడి- సహకారం లేకపోతే చైనా పర్యటన వాయిదా వేయవచ్చని ట్రంప్ సంకేతం- ఇరాన్ యుద్ధం ప్రభావంతో చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుదల

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 11:43 AM IST

Trump China Visit : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ చైనా పర్యటనపై సందేహాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో కీలకంగా మారిన హర్మూజ్ జలసంధి సమస్య పరిష్కారం కోసం చైనా సహకరించాలంటూ ట్రంప్ ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఏర్పాటు చేసే కూటమిలో చైనా చేరకపోతే అవసరమైతే ఈ నెలాఖరులో జరగాల్సిన చైనా పర్యటనను వాయిదా వేయవచ్చన్న సంకేతాలు ఇచ్చారు. హర్మూజ్ జలసంధి సమస్య పరిష్కారంలో చైనా పాత్ర కీలకమని ట్రంప్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, పశ్చిమాసియా ప్రాంతం నుంచి భారీగా చమురు దిగుమతి చేసుకునే దేశాల్లో చైనా ఒకటని గుర్తుచేశారు. అందువల్ల హర్మూజ్ జలసంధిలో చమురు ట్యాంకర్ల రాకపోకలు సజావుగా కొనసాగేందుకు అమెరికా రూపొందిస్తున్న అంతర్జాతీయ కూటమిలో చైనా కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని సూచించారు. "మా పర్యటనకు ముందే చైనా సహకరిస్తుందో లేదో తెలుసుకోవాలని ఉంది. అవసరమైతే పర్యటనను వాయిదా వేయవచ్చు" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ నెల చివర్లో ట్రంప్ చైనాను సందర్శించి, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్​తో సమావేశం కావాల్సి ఉంది. అయితే తాజా వ్యాఖ్యలతో ఆ పర్యటన అనిశ్చితిలో పడినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇరాన్ యుద్ధం ప్రభావం
ఇటీవల ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు జరగడంతో ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి భద్రతపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ జలసంధి ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలక మార్గం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్యంగా రవాణా అయ్యే చమురులో సుమారు ఐదో వంతు ఈ మార్గం ద్వారానే సాగుతుంది. ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన హెచ్చరికల కారణంగా చమురు ట్యాంకర్ల రాకపోకలు అంతరాయం ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చమురు ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. అమెరికాలో కూడా పెట్రోల్ ధరలు పెరిగి వినియోగదారులపై భారమయ్యాయి.

ఇతర దేశాలకు పిలుపు
హర్మూజ్ జలసంధి భద్రత కోసం అమెరికా కొత్త అంతర్జాతీయ కూటమిని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ కూటమిలో భాగంగా ఆయా దేశాలు తమ యుద్ధనౌకలను పంపాలని ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. ఫ్లోరిడా పర్యటన అనంతరం వాషింగ్టన్‌కు తిరిగి వస్తూ ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, ఇప్పటివరకు సుమారు ఏడు దేశాలతో ఈ అంశంపై చర్చలు జరిపినట్లు తెలిపారు. అయితే ఆ దేశాల పేర్లు వెల్లడించేందుకు ఆయన నిరాకరించారు. చైనా కూడా చర్చల్లో భాగమైందా అన్న ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వకుండా, "చైనా ఒక ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణ. వారు గల్ఫ్ ప్రాంత చమురుపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. అందుకే ప్రయత్నంలో చేరాలా అని అడిగాం. వారు వస్తారా లేదా చూడాలి" అని పేర్కొన్నారు.

అమెరికా-చైనా సంబంధాలపై ప్రభావం
ట్రంప్ చైనా పర్యటన వాయిదా పడితే అమెరికా- సంబంధాలపై దాని ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. గత ఏడాది నుంచి ఈ రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. పరస్పరం భారీ సుంకాలు విధించే పరిస్థితి ఏర్పడిన నేపథ్యంలో ఇటీవల రెండు దేశాలు తాత్కాలికంగా ఒక ఒప్పందానికి వచ్చాయి. ఆ ఒప్పందం ద్వారా సుంకాల యుద్ధం తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో చైనాలో జరగాల్సిన ట్రంప్ పర్యటనకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ పర్యటనలో వాణిజ్య చర్చలు, ఆర్థిక సహకారం వంటి అంశాలు ప్రధానంగా చర్చకు రావాల్సి ఉంది.

చైనా స్పందన
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై వాషింగ్టన్‌లోని చైనా రాయబార కార్యాలయం స్పందించింది. హర్మూజ్ జలసంధి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, ముఖ్యంగా ఇంధన సరఫరాకు అత్యంత కీలక మార్గమని పేర్కొంది. ఈ ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం కొనసాగడం అంతర్జాతీయ సమాజానికి అవసరమని పేర్కొంది. అన్ని దేశాలు కలిసి ఇంధన సరఫరా నిరంతరంగా కొనసాగేందుకు బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపింది. పశ్చిమాసియా దేశాలతో చైనా సుదీర్ఘ సంబంధాలు కలిగి ఉందని, సమస్య పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్చల్లో భాగస్వామ్యం అవుతామని చైనా ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు.

గ్లోబల్ ఆర్థిక ప్రభావం
ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా చమురు ధరలు పెరగడం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతోంది. అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికల సీజన్ దగ్గరపడుతున్న సమయంలో ఇంధన ధరల పెరుగుదల రాజకీయంగా కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. ఇక చైనా కూడా ఆర్థిక ఒత్తిడులను ఎదుర్కొంటోంది. ఇటీవల చైనా ప్రభుత్వం 2026 ఆర్థిక వృద్ధి అంచనాలను 4.5 నుంచి 5 శాతం మధ్యగా తగ్గించింది. ఇది 1991 తర్వాత అత్యల్ప వృద్ధి అంచనాగా భావిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో హర్మూజ్ జలసంధి సమస్య త్వరగా పరిష్కారం కానట్లయితే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

TAGGED:

TRUMP CHINA STRAIT OF HORMUZ
TRUMP BEIJING TRIP UPDATE
US IRAN ISRAEL WAR
STRAIT OF HORMUZ ISSUE
TRUMP CHINA VISIT

