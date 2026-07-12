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ట్రంప్‌ను హత్య చేస్తే అమెరికా దాడి ఖాయమా? తుది నిర్ణయం ఎవరిది? రాజ్యాంగం ఏం చెబుతోంది?

తనపై హత్యాయత్నం జరిగితే ఇరాన్‌పై భారీ దాడికి ఆదేశాలు ఇచ్చానన్న ట్రంప్- అధ్యక్షుడు మరణిస్తే రాజ్యాంగం ప్రకారం అధికారాలు ఉపాధ్యక్షుడికి బదిలీ అవుతాయని నిపుణుల వివరణ- ప్రతీకార దాడిపై తుది నిర్ణయం ఎవరికి ఉంటుంది?

Trump Orders Iran Attack
US President Donald Trump (AP News)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 9:54 AM IST

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Trump Orders Iran Attack : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో మరోసారి చర్చకు దారితీశాయి. తనపై ఇరాన్ హత్యాయత్నానికి పాల్పడితే అమెరికా సైన్యం ఆ దేశంపై ఎన్నడూ చూడని స్థాయిలో ప్రతీకార దాడి చేస్తుందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు అమెరికా సైన్యానికి ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు కూడా చెప్పారు. అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో కీలక ప్రశ్నలు తెరపైకి వచ్చింది. అధ్యక్షుడు మరణించిన వెంటనే ఆటోమేటిక్‌గా సైనిక దాడులు ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయా? అధ్యక్షుడు మరణిస్తే ఆయన ముందుగానే ఇచ్చిన ఆదేశాలు అమల్లోకి వస్తాయా? అసలు అమెరికా రాజ్యాంగంలో అలాంటి వ్యవస్థ ఏమైనా ఉందా? అనే విషయాలు గురించి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇటీవల ట్రంప్ తన సోషల్​ మీడియా వేదికగా చేసిన పోస్టులో ఇరాన్ తనను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. అలాంటి ఘటన జరిగితే అమెరికా ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉంచిన క్షిపణులు ఇరాన్‌పై ప్రయోగిస్తామని పేర్కొన్నారు. వేలాది క్షిపణులు సిద్ధంగా ఉన్నాయని, అవసరమైతే వెంటనే మరిన్ని దాడులు కొనసాగుతాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తనపై దాడి జరిగితే ఇరాన్ తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఇప్పటికే నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

అధ్యక్షుడి మరణం తర్వాత అధికారాలు ఎలా?
అమెరికా రాజ్యాంగంలోని 25వ సవరణ, అలాగే 1947 అధ్యక్ష వారసత్వ చట్టం ప్రకారం, విధుల్లో ఉన్న అధ్యక్షుడు మరణిస్తే ఉపాధ్యక్షుడు వెంటనే అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపడతారు. ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ట్రంప్‌నకు ఏదైనా జరిగితే ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ అమెరికా సాయుధ దళాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఇరాన్‌పై ప్రతీకార చర్యలు తీసుకోవాలా? తీసుకుంటే ఏ స్థాయిలో తీసుకోవాలి? అనే అంశాలపై నిర్ణయం పూర్తిగా ఆయన అధికార పరిధిలోనే ఉంటుంది. ట్రంప్‌ ముందుగా ఇచ్చిన సూచనలను అమలు చేయాలా వద్దా అనేది కూడా వాన్స్‌ నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

'డెడ్‌మ్యాన్స్‌ స్విచ్‌' వ్యవస్థ లేదు
అయితే అధ్యక్షుడు మరణించిన వెంటనే ఆటోమేటిక్‌గా సైనిక దాడులు ప్రారంభించే విధమైన వ్యవస్థను 'డెడ్​ మ్యాన్స్​ స్విచ్​'గా పిలుస్తారు. ఇలాంటి తరహా వ్యవస్థ అమెరికా ఎప్పడూ అమలు చేయలేదని అమెరికా ప్రభుత్వ రహస్య భద్రతా ప్రణాళికలపై అధ్యయనం చేసిన రచయిత, విశ్లేషకుడు గారెట్ ఎం గ్రాఫ్ తెలిపారు. అణు దాడి లేదా భారీ విపత్తులు సంభవించినా ప్రభుత్వం నిరంతరాయంగా కొనసాగేందుకు ప్రత్యేక అత్యవసర ప్రణాళికలు ఉన్నప్పటికీ, అధ్యక్షుడు మరణించగానే ఆటోమేటిక్‌గా ప్రత్యర్థి దేశంపై దాడి చేసే విధానం అందులో లేదని అన్నారు. అధ్యక్షుడు ముందుగానే కొన్ని సూచనలు ఇచ్చినా, వాటిని అమలు చేయాలా వద్దా అన్న తుది నిర్ణయం కొత్త అధ్యక్షుడిదే అని వివరించారు. అయితే అధ్యక్షుడు వ్యక్తిగతంగా తన వారసుడికి సూచనలు చేయడం మాత్రం చట్టవిరుద్ధం కాదని పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్‌నకు ముప్పు నిజమేనా?
కాగా, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే ఇరాన్ నుంచి కూడా ఘాటైన స్పందన వచ్చింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ, తన తండ్రి అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ మరణానికి ప్రతీకారం తప్పనిసరిగా తీర్చుకుంటామని ప్రకటించారు. రెండు యుద్ధాల్లో మరణించిన వారందరికీ న్యాయం జరిగే వరకు ప్రతీకారం ఆగదని వ్యాఖ్యానించారు. ఇది దేశ ప్రజల సంకల్పమని, దానిని తప్పకుండా అమలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ట్రంప్ ముప్పు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఇరాన్ నుంచి అమెరికా అగ్రనేతలకు ముప్పు ఉన్న విషయాన్ని గతంలోనే యూఎస్ మాజీ అధికారులు ప్రస్తావించారు. మాజీ పెంటగాన్ ప్రతినిధి సబ్రీనా సింగ్ మాట్లాడుతూ, అమెరికా కీలక నాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని తమకు సమాచారం ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇలాంటి హెచ్చరికలను తేలికగా తీసుకోకూడదని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇటీవల ఇజ్రాయెల్ కూడా ట్రంప్‌పై ఇరాన్ కొత్త కుట్రల గురించి అమెరికా అధికారులను అప్రమత్తం చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఇటీవలి విదేశీ పర్యటన అనంతరం ట్రంప్ కొత్త విమానం బదులుగా పాత ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్‌లోనే ప్రయాణించడం కూడా చర్చకు దారితీసింది. కొత్తగా మార్పులు చేసిన విమానంలో కొన్ని అధునాతన క్షిపణి నిరోధక వ్యవస్థలు లేకపోవడం వల్ల భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి.

గతంలోనూ ఇరాన్‌కు అమెరికా హెచ్చరిక
ఇరాన్ నుంచి ముప్పుపై అమెరికా గతంలో కూడా పలుమార్లు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 2022లో ట్రంప్ మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జాన్ బోల్టన్‌ను హత్య చేయాలనే కుట్ర వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు అప్పటి బైడెన్ ప్రభుత్వం, ఇరాన్‌ను తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది. తర్వాత 2024 ఎన్నికల సమయంలో కూడా ట్రంప్‌పై దాడి జరిగితే దానిని యుద్ధ చర్యగా పరిగణిస్తామని ఇరాన్‌కు అమెరికా అధికారులు రహస్యంగా స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. ట్రంప్ తాజా వ్యాఖ్యలు అమెరికా-ఇరాన్ సంబంధాలను మరోసారి ఉద్రిక్త దశలోకి నెట్టాయి. అధ్యక్షుడిపై ముప్పు, ప్రతీకార హెచ్చరికలు, రాజ్యాంగపరమైన అధికారాలపై చర్చలు ఒకేసారి తెరపైకి రావడంతో ఇప్పడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

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