బీబీసీపై ట్రంప్‌ దావా- 10 బిలియన్ డాలర్ల పరిహారం కోరుతూ పిటిషన్

బీబీసీఐ చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించిన ట్రంప్

Trump On BBC Defamation
Trump On BBC Defamation (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 10:04 AM IST

Choose ETV Bharat

Trump On BBC Defamation : అమెరికాలోని క్యాపిటల్‌ హిల్‌పై దాడి సందర్భంగా తాను చేసిన ప్రసంగాన్ని మార్చారని ఆరోపిస్తూ బీబీసీ సంస్థపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చట్టపరమైన చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఈ క్రమంలో బీబీసీ సంస్థకు వ్యతిరేకంగా కోర్టు మెట్లు ఎక్కారు. 10 బిలియన్‌ డాలర్ల(భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.90వేల కోట్లు) పరిహారం డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు మియామిలోని ఫెడరల్‌ కోర్టులో 33 పేజీలతో పిటిషన్​ను దాఖలు చేశారు.

'ఉద్రిక్తతలను రెచ్చగొట్టే, దురుద్దేశపూరితంగా బీబీసీ నా ప్రసంగాన్ని ప్రసారం చేసింది. ఇది 2024 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడానికి చేసిన బహిరంగ ప్రయత్నం. 2021 జనవరి 6న చేసిన శాంతియుత నిరసనలకు పిలుపునిచ్చిన నా ప్రసంగాన్ని రెండుచోట్ల సవరించి ఉద్వేగభరితంగా మార్చింది. దాదాపు ఒక గంట వ్యత్యాసంతో చేసిన ప్రసంగంలోని భాగాలను ఒకటిగా కట్ చేసి చూపించారు. ఇది నా పరువుకు నష్టం కలిగించడమే కాకుండా ఫ్లోరిడా చట్టాలను ఉల్లఘించింది. అన్యాయమైన వ్యాపార విధానాలు పాటిస్తోంది. ఈ రెండు ఆరోపణలపై ఒక్కొక్కదానికి 5 బిలియన్ డాలర్ల చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలి' అని ట్రంప్ పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు.

శాంతియుతంగా నిరసన పిలుపును ప్రసంగంలో తొలగించారని పిటిషన్ దాఖలు చేయడానికి ముందు ఓవల్ ఆఫీస్​లో జరిగిన కార్యక్రమంలో పేర్కొన్నారు. జనవరి 6 గురించి చెప్పని భయంకరమైన పదాలను ఉపయోగించినట్లు ప్రసంగంలో వేశారని ఆరోపించారు. దేశభక్తి గురించి, మంచి విషయాల గురించి చెప్పిన మాటలను చూపించలేదని అన్నారు. బదులుగా భయంకరమైన మాటలను చూపించారని తెలిపారు.

ఇదీ జరిగింది
ట్రంప్​ 2021 జనవరి 6న ఓ ప్రసంగం చేశారు. అందులో అమెరికాలోని క్యాపిటల్‌ హిల్‌పై దాడి సందర్భంగా తన మద్దతుదారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. 'ఫైట్​ లైక్ హెల్​' అని చెప్పారు. దీనిని తన పనోరమ డాక్యుమెంటరీలో బీబీసీ తప్పుగా ఎడిట్‌ చేసి ప్రసారం చేసింది. డొనాల్డ్​ ట్రంప్ హింసాత్మక చర్యలకు ప్రత్యక్షంగా పిలుపునిచ్చారు అనే తప్పుడు అభిప్రాయం కలిగేలా చేసింది. అందులో ఒక భాగంలో 'క్యాపిటల్‌ హిల్‌కు వెళ్తున్నాం. మీతోపాటు నేనూ అక్కడికి వస్తున్నా. మనం పోరాడదాం. ఘోరంగా పోరాడదాం' అన్నట్లుగా ఉంది. దీనితో వివాదం చెలరేగింది.

దీనిపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ట్రంప్‌ రాజకీయంగా ఒత్తిడి చేశారు. దీంతో చివరకు బీబీసీ తన తప్పును ఒప్పుకుంది. ఆ తప్పుడు ఎపిసోడ్​ను ఉపసంహరించుకున్నట్లు బీబీసీ తెలిపింది. ఆ తరువాత బీబీసీ డైరెక్టర్​ జనరల్​ టిమ్ డేవి, న్యూస్ చీఫ్​ డెబోరా టర్నెస్​ రాజీనామాలు చేయాల్సి వచ్చింది. చివరికి బీబీసీ ఛైర్మన్ సమీర్ షా క్షమాపణలు చెబుతూ వైట్​హౌస్​కు వ్యక్తిగతంగా లేఖ పంపారు. బీబీసీ న్యాయవాదులు ట్రంప్ న్యాయబృందాన్ని కూడా సంప్రదించారు. అయితే తప్పు చేసినందుకు క్షమాపణలు చెప్పిన బీబీసీ, పరువు నష్టం దావాకు ఆస్కారం లేదని తేల్చి చెప్పింది.

చట్టపరమైన అడ్డంకులు ఉన్నాయ్​
ట్రంప్ దావా వేసినప్పటికీ చట్టపరమైన అడ్డంకులు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యూకేలో పరువు నష్టం కేసు దాఖలు చేయడానికి ఇప్పటికే గడువు ముగిసింది. ఎందుకంటే సదరు డాక్యుమెంటరీ ప్రసారం అయ్యి ఒక ఏడాది గడిచిపోయింది. పైగా యూకేలో పెద్ద మొత్తంలో పరిహారం అందించడం చాలా అరుదు. పైగా బీబీసీ ప్రసారం చేసిన డాక్యుమెంటరీ వల్ల తన పరువుకు నష్టం కలిగిందని నిర్ధరించడం చాలా కష్టం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

'ప్రసంగాన్ని తారుమారు చేయడం ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి'- బీబీసీ అధికారుల రాజీనామాపై స్పందించిన ట్రంప్

ట్రంప్​నకు క్షమాపణలు చెప్పిన బీబీసీ- వైట్​హౌస్​కు లేఖ

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

