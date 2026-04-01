నాటో ఒక కాగితపు పులి- దాని నుంచి తప్పుకునే యోచనలో ఉన్నాం: డొనాల్డ్ ట్రంప్
బ్రిటన్కు నౌకాదళమే లేదు- నాటో ఒక కాగితపు పులి- ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : April 1, 2026 at 4:23 PM IST
Trump Considering NATO Exit : ఇరాన్తో యూఎస్ చేస్తున్న యుద్ధానికి మిత్రదేశాలు మద్దతు తెలపని నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నాటో కూటమి (NATO) నుంచి అమెరికా తప్పుకోవడం గురించి తాను తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. బ్రిటన్కు చెందిన ఓ ప్రముఖ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నాటో ఒక కాగితపు పులి
నాటో కూటమిని ఒక 'కాగితపు పులి'గా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. ఆ విషయం రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు కూడా తెలుసని అన్నారు. నాటో విశ్వసనీయతపై తనకు ఎప్పటి నుంచో అనుమానాలు ఉన్నాయన్నారు. అందుకే ఇప్పుడు ఆ కూటమి రక్షణ ఒప్పందం నుంచి అమెరికాను తప్పించే అంశం గురించి తాను పునరాలోచన చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
బ్రిటన్కు నౌకాదళమే లేదు!
ట్రంప్ బ్రిటన్ యుద్ధనౌకల పరిస్థితిపై ఘాటు విమర్శలు చేశారు. బ్రిటన్ను ఉద్దేశిస్తూ, 'మీకు అసలు నౌకాదళమే లేదు. మీరు చాలా పాతబడిపోయారు. మీ దగ్గర ఉన్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్లు కూడా పనిచేయవు' అని ఎద్దేవా చేశారు.
బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ రక్షణ వ్యయాన్ని పెంచాలా అని విలేకరి ప్రశ్న అడిగినప్పుడు, ట్రంప్ చాలా వ్యంగ్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. "అతను (స్టార్మర్) ఏం చేయాలో నేను చెప్పను. అతను తనకు ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోవచ్చు. అది నాకు అనవసరం. స్టార్మర్కు కావల్సిందల్లా కేవలం ఖరీదైన విండ్ మిల్స్ మాత్రమే. అవి మీ ఇంధన ధరలను భారీగా పెంచుతాయి" అని అన్నారు.
నాటో అత్యంత శక్తివంతమైన సైనిక కూటమి: స్టార్మర్
ట్రంప్ విమర్శలపై బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ ఘాటుగా స్పందించారు. నాటో పట్ల బ్రిటన్కు పూర్తి విశ్వాసం, నిబద్ధత ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. 'నాటోను ప్రపంచం చూసిన అత్యంత శక్తివంతమైన ఏకైక సైనిక కూటమి'గా ఆయన అభివర్ణించారు. 'నాపై లేదా ఇతరులపై ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా, ఎంత రచ్చ జరిగినా, నేను తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలోనూ బ్రిటన్ జాతీయ ప్రయోజనాలకే పెద్ద పీట వేస్తాను' అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఇంతకు ముందు హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ నుంచి విడిపించేందుకు మిత్రదేశాలు కలిసి రావాలని ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. కానీ ఆయనకు మిత్ర దేశాల నుంచి ఏ మాత్రం సహకారం అందలేదు. ఇరాన్తో యుద్ధం చేయడానికి యూఎస్ మిత్రదేశాలు ఏవీ ముందుకు రాలేదు. దీనితో ట్రంప్ బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్లపై మండిపడ్డారు. వారు పిరికిపందలని విమర్శించారు. వారి అవసరం అమెరికాకు లేదని అన్నారు. తమకు సాయం చేయని నాటో దేశాలను తప్పక గుర్తుపెట్టుకుంటామని హెచ్చరించారు. తామే ఒంటరిగా ఇరాన్ను ఆటకట్టిస్తామని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ట్రంప్ హెచ్చరికలను యూఎస్ మిత్రదేశాలు పట్టించుకోలేదు.
కాగా ఇప్పుడు ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిపించేందుకు బ్రిటన్ నడుం బిగించింది. హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచే అంశంపై త్వరలోనే ప్రపంచ దేశాలతో దౌత్యపరమైన సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లు యూకే ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ వెల్లడించారు. ఈ సదస్సుకు బ్రిటన్ విదేశాంగ మంత్రి నాయకత్వం వహించనున్నట్లు తెలిపారు. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా భద్రతను బలోపేతం చేయడంతో పాటు నిత్యావసర వస్తువుల రవాణాను పునరుద్ధరించేందుకు 35 దేశాలు తమతో కలిసి పని చేసేందుకు ముందుకు వచ్చాయన్నారు. అందుకు సంబంధించిన ప్రకటనపై ఆయా దేశాలు సంతకాలు చేశాయని వెల్లడించారు. ఇరాన్ యుద్ధంలోకి తాము దిగమని స్పష్టం చేసిన స్టార్మర్, అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధం వల్ల బ్రిటన్పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని పేర్కొన్నారు. చర్చలు సఫలం అయ్యేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని స్టార్మర్ వెల్లడించారు.
మరో 2-3 వారాల్లో ఇరాన్ యుద్ధం ముగుస్తుంది : ట్రంప్