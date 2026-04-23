భారతీయుపై విషం కక్కిన ట్రంప్- జన్మతహ పౌరసత్వంపై వివాదాస్పద వీడియో రీపోస్ట్

పౌరసత్వం కోసమే 9వ నెల గర్భంతో అమెరికాలోకి- భారత్, చైనా, నరక కూపం లాంటి దేశాల నుంచి వలసలు- ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం ఓటింగ్‌ నిర్వహించాలి- రేడియో హోస్ట్ మైఖేల్ సావేజ్ విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు

US President Donald Trump
US President Donald Trump (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 1:30 PM IST

Trump Spits Poison At Indians : అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో వివాదానికి తెర లేపారు. అమెరికాలోని భారతీయులు, చైనీయుల పిల్లలకు జన్మతహ అమెరికన్ పౌరసత్వం లభిస్తుండటంపై ప్రముఖ రేడియో హోస్ట్ మైఖేల్ సావేజ్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల వీడియోను ఆయన ట్రూత్ సోషల్‌లో రీపోస్ట్ చేశారు. భారతీయులు, చైనీయులు అమెరికా న్యాయ వ్యవస్థ‌లోని లొసుగులను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, ఇందులో భాగంగానే మహిళలు 9వ నెల గర్భంతో ఉన్న టైంలో అమెరికాకు తీసుకొస్తున్నారని మైఖేల్ సావేజ్ ఆరోపించారు. అమెరికా గడ్డపై బిడ్డకు జన్మనిస్తే అమెరికన్ పౌరసత్వం లభిస్తుందనే ఉద్దేశంతోనే ఇలా చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు. న్యాయపరమైన ఈ లొసుగు వల్లే భారత్, చైనా లేదా ఈ భూమ్మీద ఉన్న మరేదైనా నరకప్రాయమైన ప్రదేశం నుంచి జనాలంతా కుటుంబాలను అమెరికాకు తీసుకొస్తున్నారని చెప్పారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలతో మైఖేల్ సావేజ్ చేసిన ప్రసంగాలను అమెరికాలోని న్యూస్ మ్యాక్స్ రేడియో నెట్‌వర్క్ 'ది సావేజ్ నేషన్' పేరుతో సిరీస్‌‌ను ప్రసారం చేసింది. మైఖేల్ సావేజ్ వివాదాస్పద వీడియో క్లిప్‌ను ట్విట్టర్ (ఎక్స్‌)లోని 'కామెంటరీ డొనాల్డ్ జె. ట్రంప్ పోస్ట్స్ ఫ్రమ్ ట్రూత్ సోషల్' అనే ఖాతాలోనూ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేశారు.

మైఖేల్ సావేజ్ వ్యాఖ్యలు - పూర్వాపరాలు
మైఖేల్ సావేజ్ చేసిన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు మనకు అర్థం కావాలంటే హోండురస్‌ దేశానికి చెందిన బార్బరా అనే మహిళ న్యాయపోరాటం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆమె 2024లో హోండురస్ దేశం నుంచి తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి అమెరికాకు వలస వచ్చింది. అమెరికాకు వచ్చాక, 2025లో బార్బరాకు నాలుగో సంతానం కలిగింది. అయితే ఆ సమయానికి ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు. జన్మతహ అమెరికన్ పౌరసత్వం మంజూరుకు ఒక మెలిక పెడుతూ కీలక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్‌ను ట్రంప్ జారీచేశారు. అమెరికాలో జన్మించినప్పటికీ, వారి తల్లిదండ్రులు అమెరికా పౌరులు కాకపోయినా లేదా చట్టబద్ధమైన నివాసితులు కాకపోయినా, ఆ పిల్లలకు ఆటోమేటిక్‌గా లభించే పౌరసత్వాన్ని నిలిపివేయడమే ఈ ఆర్డర్ లక్ష్యం. దీని ప్రకారం అమెరికాలో జన్మించిన బార్బరా కూతురికి అమెరికన్ పౌరసత్వం లభించలేదు.

ఈ కేసుపై 2026 ఏప్రిల్ 1న అమెరికా సుప్రీంకోర్టులో వాదోపవాదనలు జరిగాయి. అదే రోజు న్యూస్ మ్యాక్స్ రేడియో నెట్‌వర్క్ మైఖేల్ సావేజ్‌ను ఇంటర్వ్యూ చేసింది. ఈ క్రమంలో పెద్దసంఖ్యలో చైనీయులు, భారతీయుల పిల్లలకు అమెరికన్ పౌరసత్వం లభిస్తుండటంపై ఆయన చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలను 2026 ఏప్రిల్ 7న న్యూస్ మ్యాక్స్ రేడియో ప్రసారంచేసింది. అమెరికాలో పుట్టినందున తన కూతురికి అమెరికా పౌరసత్వం ఇవ్వమంటూ బార్బరా చేస్తున్న పోరాటాన్ని కూడా మైఖేల్ సావేజ్‌ తప్పుపట్టారు. కేవలం అమెరికా పౌరసత్వం కోసమే, సరిగ్గా 9వ నెల గర్భంతో ఉన్న టైంలో విదేశీ మహిళలు అమెరికాలోకి ప్రవేశిస్తున్నారని ఆయన దారుణంగా వ్యాఖ్యానించారు.

అక్రమ వలసదారులతో దేశాన్ని నింపే కుట్ర
"అమెరికా సుప్రీంకోర్టులో బార్బరా దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై జరిగిన తాజా వాదనలను నేను విన్నాను. వాటిని విని నాకు కోపం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆమె అమెరికా చట్టంలోని లొసుగులను చూపించి తన బిడ్డకు అమెరికన్ పౌరసత్వం ఇవ్వమని కోరుతోంది. అమెరికన్ సివిల్ లిబర్టీస్ యూనియన్ (ACLU) తరఫున బార్బరాకు న్యాయ సహాయం లభిస్తోంది. ఆమె తరఫున కోర్టులో ఒక చైనీస్ అమెరికన్ న్యాయవాది వాదనలు వినిపించాడు. ఇదంతా చూస్తుంటే అమెరికా జనాభా స్వరూపాన్ని శాశ్వతంగా మార్చేందుకు, అక్రమ వలసదారులతో ఈ దేశాన్ని నింపేందుకు కుట్ర జరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది. వాదనలను బట్టి ఆ న్యాయవాది తెలివైనవాడిలా, చాలా దుర్మార్గుడిలా, కుయుక్తిపరుడిలా నాకు కనిపించాడు. అమెరికన్ సివిల్ లిబర్టీస్ యూనియన్ అనేది పాము తలలా ప్రమాదకరంగా మారింది. అమెరికాను ఒక మురికి కూపంగా మార్చేందుకు ఆ సంఘం ప్రయత్నిస్తోంది" అని మైఖేల్ సావేజ్‌ పేర్కొన్నారు.

జన్మతహ పౌరసత్వం - ప్రజాభిప్రాయ అంశం
"ఇలాంటి వాదనలు కోర్టుల్లో జరగకూడదు. ఇది నిజానికి చట్టానికి సంబంధించిన విషయం కానే కాదు. విదేశీయులకు జన్మతహ పౌరసత్వం ఇవ్వడం అనేది అమెరికన్ ప్రజాభిప్రాయానికి సంబంధించిన అంశం. ఈ మేరకు రాజ్యాంగ సంస్కరణ తేవడం కష్టమే. ఒకవేళ మనం అలా చేస్తే, వాళ్లు అమెరికన్లతో ముడిపడిన మొదటి, రెండో రాజ్యాంగ సవరణలను కూడా తొలగిస్తారు. అమెరికా రాజ్యాంగాన్ని విమానాలు, టెలివిజన్‌, ఇంటర్నెట్‌, రేడియో ఆవిష్కరణలు జరగకముందే రాశారు. అది చాలా పాతది" అని మైఖేల్ సావేజ్‌ చెప్పారు.

జన్మతహ పౌరసత్వంపై ఓటింగ్‌ నిర్వహించాలి!
"ఇప్పుడు అమెరికాలో ఇంగ్లిష్ కూడా మాట్లాడని రోజులు వచ్చాయి. నేటితరం యూరోపియన్ అమెరికన్లు, వాళ్ల పూర్వీకుల లాంటి వాళ్లు కాదు. ఐర్లాండ్ వాళ్లు, ఇటాలియన్లు, పోలాండ్ వాళ్లు, లిథువేనియన్లు, రొమేనియన్లు, రష్యన్లు అందరూ కలిసిపోయారు. వాళ్లంతా ఈ మా దేశ సంస్కృతిలో కలిసిపోయి అమెరికన్లుగా మారిపోయారు. అమెరికా వివిధ సంస్కృతుల సమ్మేళనం అనే భావన ఎప్పుడో ముగిసిపోయింది. అది ఇప్పుడు కేవలం డబ్బు సంపాదించే మార్గంగా మారింది. జన్మతహ పౌరసత్వాన్ని డిసైడ్ చేయడానికి కోర్టులపై ఆధారపడటం హాస్యాస్పదం. దానికి బదులుగా ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య విధానంపై ఆధారపడాలి. విదేశీయులకు అమెరికాలో జన్మించే పిల్లలకు పౌరసత్వాన్ని కల్పించే అంశంపై అమెరికాలో ఓటింగ్‌ నిర్వహించాలి. దీన్ని న్యాయవాదుల చేతుల్లో అస్సలు పెట్టకూడదు. గతంలో దీనిపై నేను నా సోషల్ మీడియా ఛానళ్లలో ఒక పోల్ నిర్వహించాను" అని మైఖేల్ సావేజ్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

