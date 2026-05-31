అమెరికా న్యాయవ్యవస్థ మోసపూరితంగా తయారైంది: ట్రంప్
కెన్నెడీ సెంటర్ వ్యవహారంలో కోర్టు తీర్పుపై ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి- న్యాయవ్యవస్థ పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపణలు- టారిఫ్ల కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపైనా విమర్శలు-దేశ ప్రయోజనాల కోసం పోరాటం కొనసాగిస్తానన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు
Published : May 31, 2026 at 7:00 AM IST
Trump slams US court system : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఆ దేశ న్యాయవ్యవస్థపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తన ఆర్థిక విధానాలు, పరిపాలనా నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా వరుసగా వస్తున్న కోర్టు తీర్పుల పట్ల ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా కెన్నెడీ సెంటర్కు సంబంధించిన వివాదం, అలాగే టారిఫ్లపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుల గురించి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'మన రాజకీయ వ్యవస్థ ఎంత అవినీతిమయంగా (రిగ్గెడ్) మారిందో, మన కోర్టుల వ్యవస్థ కూడా అంతే దారుణంగా మోసపూరితంగా తయారైంది' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. దేశ ప్రజలకు ఈ విషయాలు స్పష్టంగా తెలుసునని, అందుకే తాను భారీ మెజారిటీతో అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యానని పేర్కొన్నారు. దేశ ప్రయోజనాల కోసం తాను చివరివరకు పోరాడుతానని స్పష్టం చేశారు. శనివారం తన సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో ట్రంప్ పోస్టు చేశారు.
కెన్నెడీ సెంటర్ వ్యవహారంలో తీర్పును తప్పుబట్టిన ట్రంప్
మరోవైపు, కెన్నెడీ సెంటర్ వ్యవహారంలో యూఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి క్రిస్టోఫర్ కూపర్ ఇచ్చిన తీర్పును ట్రంప్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా నియమించిన న్యాయమూర్తి కూపర్, కెన్నెడీ సెంటర్ పేరుతో చేపట్టాలని భావించిన కొన్ని మార్పులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అలాగే వేసవిలో విస్తృత స్థాయిలో మరమ్మతులు, నిర్మాణ పనుల కోసం సాంస్కృతిక కేంద్రాన్ని మూసివేయాలన్న ప్రతిపాదనను కూడా నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయాలపై స్పందించిన ట్రంప్, న్యాయమూర్తి కూపర్ నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించడం లేదని ఆరోపించారు. కూపర్ భార్య అమీ జెఫ్రెస్ రాజకీయంగా వామపక్ష భావజాలానికి అనుకూలంగా ఉన్నారని, ఆమె ప్రభావం న్యాయమూర్తిపై పడుతోందని అన్నారు. అమీ జెఫ్రెస్ ప్రముఖ న్యాయవాదిగా పనిచేస్తున్నారని, ట్రంప్నకు వ్యతిరేకంగా గతంలో కేసులు నడిపిన వర్గాలతో ఆమెకు సంబంధాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేకంగా రచయిత్రి ఈ. జీన్ క్యారోల్కు న్యాయ సహాయం అందించిన న్యాయ సంస్థతో జెఫ్రెస్ అనుబంధం ఉందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ట్రంప్పై లైంగిక వేధింపులు, పరువునష్టం ఆరోపణలకు సంబంధించిన సివిల్ కేసుల్లో క్యారోల్ విజయం సాధించారు. ఈ నేపథ్యంలో కూపర్ కుటుంబ సంబంధాలు, గత అనుబంధాల గురించి పూర్తిస్థాయిలో వెల్లడించాల్సి ఉండేదని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు.
అలాగే, సోషల్ మీడియా పోస్టులో ట్రంప్ మరింత ఘాటుగా స్పందించారు. వామపక్ష రాజకీయ వ్యవస్థతో అమీ జెఫ్రెస్కు బలమైన అనుబంధం ఉందని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో తనకు న్యాయం జరుగుతుందని నమ్మడం కష్టమని వ్యాఖ్యానించారు. కెన్నెడీ సెంటర్ భవిష్యత్తుపై కూడా ట్రంప్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కోర్టు జోక్యం కారణంగా ప్రణాళికలు దెబ్బతిన్నాయని, ఈ పరిస్థితి కొనసాగితే కేంద్రాన్ని మూసివేయాల్సి వచ్చే అవకాశముందని అన్నారు. ఒకవేళ మూసివేస్తే మళ్లీ ప్రారంభమవుతుందో లేదో కూడా అనుమానమేనని వ్యాఖ్యానించారు.
సుంకాలను రద్దు చేసిన అమెరికా కోర్టు
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన మరో కీలక తీర్పుపైనా ట్రంప్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తన ప్రభుత్వం అమలు చేసిన విస్తృత స్థాయి దిగుమతి టారిఫ్లలో ప్రధాన భాగాలను సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసిన విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఆ టారిఫ్లు అమలు చేసే విషయంలో అధ్యక్షుడికి రాజ్యాంగం కల్పించిన అధికారాలను మించి వ్యవహరించారని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఈ తీర్పుతో అమెరికాకు భారీ ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లిందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. దేశ ప్రయోజనాల కోసం తీసుకొచ్చిన టారిఫ్లను కోర్టులు అడ్డుకోవడంతో ప్రభుత్వానికి ఇప్పటికే వసూలైన భారీ మొత్తాలను తిరిగి చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు.
అమెరికా కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ సంస్థ ప్రస్తుతం టారిఫ్ల రూపంలో వసూలు చేసిన నిధుల్లో కొంత భాగాన్ని తిరిగి చెల్లించే ప్రక్రియను నిర్వహిస్తోంది. కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో ఇప్పటికే చెల్లించిన సుంకాలను దిగుమతిదారులు, వ్యాపార సంస్థలకు తిరిగి అందించే చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇందుకోసం కోట్ల డాలర్ల మేర నిధులను విడుదల చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
