ETV Bharat / international

ఎప్​స్టీన్​తో సంబంధాలు ఉన్న వారిలో ఎక్కువ మంది డెమోక్రాట్లే: డొనాల్డ్ ట్రంప్

డెమోక్రాట్లపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డ డొనాల్డ్ ట్రంప్​- ఎప్​స్టీన్​తో​ తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని మరోసారి స్పష్టం

Trump On Epstein Files
Trump On Epstein Files (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Epstein Files : సంచలనం రేపిన ఎప్‌స్టీన్ సె*క్స్ స్కాంకు చెందిన పత్రాలను అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ డెమోక్రాట్లపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఎప్​స్టీన్​తో​ తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని మరోసారి స్పష్టం చేసిన ట్రంప్, అందరూ దూరం పెట్టే ముందే తానే అతడితో సంబంధాలు తెంచుకున్నానని వ్యాఖ్యానించారు.

నాపై నిందలు వేస్తున్నారు: ట్రంప్
ట్రూత్ సోషల్‌లో పోస్ట్ చేసిన క్రిస్మస్ సందేశంలో ట్రంప్ డెమోక్రాట్లను స్లీజ్‌బ్యాగ్స్ అంటూ తీవ్ర పదజాలంతో విమర్శించారు. ఒకప్పుడు జెఫ్రీ ఎప్​స్టీన్​ను గొప్ప వ్యక్తిగా పొగిడిన వారు, అతడి పార్టీలకు హాజరైన వారు, అతడి దీవికి వెళ్లిన వారు, వివాదాలు మొదలైన తర్వాత మాత్రం అతడిని కుక్కలా వదిలేశారంటూ మండిపడ్డారు. ఇప్పుడు తమకు ఎప్​స్టీన్​తో​ ఎలాంటి పరిచయం లేదని అబద్ధాలు చెబుతూ చివరకు తనపై నిందలు వేస్తున్నారని ట్రంప్ ఆరోపించారు.

"ఎప్​స్టీన్​ను వదిలేసింది నేను ఒక్కడినే. అది కూడా అందరూ వదిలేయడం ఫ్యాషన్ అయ్యే ముందే" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఎప్​స్టీన్​తో సంబంధాలు ఉన్న వారిలో ఎక్కువ మంది డెమోక్రాట్లేనని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రాడికల్ లెఫ్ట్ విచ్ హంట్​లో పేర్లు బయటకు వస్తే, వారికి చెప్పాల్సిన విషయాలు చాలా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఈ వ్యవహారంలో ఒక్క రిపబ్లికన్ మాత్రమే ఉన్నాడని తెలిపారు.

తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేస్తోంది!
ఆ తర్వాత మీడియాపైనా ట్రంప్ తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా న్యూయార్క్ టైమ్స్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఫెయిలింగ్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ అంటూ విమర్శించారు. గతంలో రష్యా కుట్ర ఆరోపణల విషయంలో తప్పుదోవ పట్టించే కథనాలు ప్రచురించిందని, ఆ కారణంగా ఆ పత్రిక క్షమాపణ చెప్పాల్సి వచ్చిందని, అనేక మంది సభ్యులను కూడా కోల్పోయిందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఇప్పుడు కూడా అదే తీరులో తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేస్తోందని ఆయన అన్నారు.

చివరి మెర్రీ క్రిస్మస్ కావొచ్చు
రష్యా- రష్యా- రష్యా అంటూ సాగిన ఆరోపణలన్నీ అబద్ధమని తేలినట్టే, ఈసారి కూడా నిజం బయటపడుతుందని ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. డెమోక్రాట్ల రాజకీయాల్లో అవినీతి, కక్ష సాధింపు ఎక్కువగా ఉందని, ఈ ప్రక్రియలో చాలామంది నిర్దోషులు అనవసరంగా పరువు నష్టం పాలవుతారని వ్యాఖ్యానించారు. అయినప్పటికీ ఇది డెమోక్రాట్ రాజకీయాల తీరేనని విమర్శించారు. తన పోస్ట్ చివర్లో ట్రంప్ మరింత ఘాటుగా స్పందించారు. ఇది మీకు చివరి మెర్రీ క్రిస్మస్ కావచ్చంటూ తన విమర్శకులకు సెటైర్ వేశారు.

ఇదిలా ఉండగా, జెఫ్రీ ఎప్​స్టీన్​కు సంబంధించిన పత్రాల విడుదలపై మరోసారి దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది. 2019లో జైలులో మరణించిన ఎప్​స్టీన్​పై లైంగిక దుర్వినియోగ ఆరోపణలు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. రాజకీయాలు, వ్యాపారం, వినోద రంగాలకు చెందిన అనేక ప్రముఖులతో అతడికి సంబంధాలు ఉన్నాయని అప్పట్లో ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇటీవల DOJ విడుదల చేసిన పత్రాల్లో ట్రంప్ పేరు కూడా ప్రస్తావనకు వచ్చింది.

అయితే ఎప్​స్టీన్​తో తనకు ఎలాంటి తప్పిద సంబంధాలు లేవని ట్రంప్ ఖండించారు. వివాదం పెద్దదయ్యే ముందే తాను దూరం పెట్టినట్లు స్పష్టం చేశారు. DOJ విడుదల చేసిన తాజా పత్రాల్లో కొన్ని ఫైళ్లు తొలుత వెబ్‌సైట్ నుంచి తొలగించినట్లు CNN వెల్లడించింది. బాధితుల రక్షణ కోసమే ఈ చర్య తీసుకున్నామని DOJ తెలిపింది. తర్వాత అవే పత్రాలను తిరిగి వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్ చేసింది. ఎప్​స్టీన్​కు సంబంధించిన దాదాపు మరో మిలియన్ డాక్యుమెంట్లు బయటపడే అవకాశముందని,స రాబోయే వారాల్లో వాటిని కూడా విడుదల చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.

కంప్లీట్​ 'ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్' విడుదలకు ఇంకొన్ని వారాలు పట్టొచ్చు- అమెరికా న్యాయశాఖ కీలక ప్రకటన

ఎప్​స్టీన్ ఫైల్స్ : మరో 30వేల పేజీల పత్రాలు విడుదల- ట్రంప్​పై ఆరోపణలను ఖండించిన న్యాయశాఖ

TAGGED:

EPSTEIN FILES TRUMP NEWS
EPSTEIN FILES TRANSPARENCY ACT BILL
US EPSTEIN FILES
TRUMP ON EPSTEIN FILES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.