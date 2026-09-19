రష్యాపై ఆంక్షల బిల్లుపై ట్రంప్ సంతకం- 30 రోజుల్లో అమల్లోకి- చైనా, భారత్లపై ఎఫెక్ట్
శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్' చట్టంపై సంతకం చేసిన డొనాల్డ్ ట్రంప్- రష్యా చమురు కొన్న దేశాలపై 100 శాతం సుంకాలు విధించే అధికారం
Published : September 19, 2026 at 7:18 AM IST
Russia Sanctions Bill Trump : రష్యా, ఇరాన్పై కఠిన ఆంక్షల కోసం రూపొందిన లిండ్సే ఓ. గ్రహాం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2026పై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంతకం చేశారు. ఈ చట్ట ప్రకారం రష్యా నాయకత్వం, ఇంధన రంగం, రక్షణపరిశ్రమలు, ఆ దేశ వాణిజ్యనౌకల కార్యకలాపాలకు సహకరించే వారిపై అమెరికా ఆంక్షలు విధిస్తుంది. అలాగే ఇరాన్పై ఉన్న ఆంక్షలను సైతం పొడిగిస్తుంది. గత 12 నెలల్లో రష్యా నుంచి అత్యధికంగా చమురు, సహజ వాయువు కొన్న టాప్-5 దేశాల వస్తువులపై 100శాతం సుంకాలు విధించే విశేషాధికారం ట్రంప్నకు లభిస్తుంది. చైనా, భారత్ వంటి దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏయే దేశాలపై సుంకాలు విధించాలి, ఎవరికి మినహాయింపులు ఇవ్వాలనే దానిపై ట్రంప్కు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ఇవాళ్టి నుంచి 30 రోజుల్లోగా ఈ చట్టం ఎప్పుడైనా అమల్లోకి రానుంది. కాగా రష్యా మొత్తం గ్యాస్ ఎగుమతుల్లో 15 శాతం కన్నా తక్కువ కొనుగోలు చేస్తూ, ఆ దిగుమతులను తగ్గించుకునేందుకు చర్యలు తీసుకున్న దేశాలకు ఈ సుంకాల నుంచి మినహాయింపు లభిస్తుంది.