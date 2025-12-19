చైనాకు కౌంటర్గా భారత్తో చేతులు కలిపిన అమెరికా! డిఫెన్స్ బిల్లుకు ట్రంప్ ఆమోదం
Published : December 19, 2025 at 2:26 PM IST
US India Defence : ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో చైనాతో కొనసాగుతున్న వ్యూహాత్మక పోటీలో ఆధిపత్యం సాధించడమే లక్ష్యంగా అమెరికా కీలక ముందడుగు వేసింది. భారత్తో సంబంధాలను మరింత లోతుగా, విస్తృతంగా పెంపొందించుకునే ఉద్దేశంతో వార్షిక డిఫెన్స్ పాలసీ బిల్లుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం చేశారు. నేషనల్ డిఫెన్స్ ఆథరైజేషన్ యాక్ట్ 2026గా పేరుగాంచిన ఈ చట్టం భారత్- అమెరికా రక్షణ భాగస్వామ్యాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లనుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు!
ఈ చట్టం ద్వారా క్వాడ్ కూటమి (భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా)లో భారత్ పాత్రకు మరింత ప్రాధాన్యం లభించనుంది. స్వేచ్ఛాయుతమైన, బహిరంగ ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం అనే ఉమ్మడి లక్ష్యాన్ని సాధించడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని బిల్లులో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా చైనా నుంచి ఎదురవుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు అమెరికా తన మిత్ర దేశాలతో కలిసి ముందుకు సాగనున్నట్లు వెల్లడించింది.
చైనాపై ఆధిపత్యం సాధ్యమవుతుందని!
బిల్లుకు సంతకం చేసిన అనంతరం అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, దేశీయ, విదేశీ బెదిరింపుల నుంచి మాతృభూమిని రక్షించడమే ఈ చట్టం ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. రక్షణ రంగంలో పారిశ్రామిక పునాదులను బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సైనిక సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ఇది దోహదపడుతుందని తెలిపారు. భారత్తో డిఫెన్స్ రంగంలో భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లినప్పుడే ఇండో-పసిఫిక్లో చైనాపై ఆధిపత్యం సాధ్యమవుతుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
కీలకమైన అంశాలు ఇవే!
నేషనల్ డిఫెన్స్ ఆథరైజేషన్ యాక్ట్ 2026 ప్రకారం, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అమెరికా రక్షణ మిత్రదేశాలతో భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయాలని కాంగ్రెస్ అభిప్రాయపడింది. ఇందులో భాగంగా భారత్తో ద్వైపాక్షిక, బహుళపాక్షిక స్థాయిలో సహకారం పెంచాలని సూచించింది. సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలు, రక్షణ వాణిజ్యం, సముద్ర భద్రత, విపత్తుల సమయంలో మానవతా సహాయం, విపత్తు నిర్వహణలో సహకారం వంటి అంశాలు ఇందులో కీలకంగా ఉన్నాయి.
యుద్ధస్ఫూర్తిని పెంపొందించే కార్యక్రమాలపై దృష్టి
ఈ చట్టం ద్వారా అమెరికా రక్షణ శాఖ (డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వార్), శక్తి శాఖకు చెందిన జాతీయ భద్రతా కార్యక్రమాలు, విదేశాంగ శాఖ, హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ, గూఢచారి విభాగాలు తదితర శాఖలకు నిధులు కేటాయించేందుకు అనుమతి లభించింది. అనవసరమైన, తీవ్రవాద కార్యక్రమాలకు నిధులను తగ్గించి, సైనికుల యుద్ధస్ఫూర్తిని పెంపొందించే కార్యక్రమాలపై దృష్టి పెట్టనున్నట్లు ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన 180 రోజుల్లో నివేదిక!
మరోవైపు భారత్- అమెరికా వ్యూహాత్మక భద్రతా సంభాషణలో అణు బాధ్యతా నియమాలపై సంయుక్త సంప్రదింపుల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఈ చట్టం పేర్కొంది. 2008లో కుదిరిన పౌర అణు సహకార ఒప్పందం అమలుపై సమీక్ష చేయడం, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా భారత్లోని అణు బాధ్యతా నియమాలను సరిపోల్చే అవకాశాలపై చర్చించడమే దీని లక్ష్యం. ఈ అంశంపై చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన 180 రోజుల్లో నివేదిక సమర్పించాలని, ఆ తర్వాత ఐదేళ్ల పాటు ప్రతి ఏడాది నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించింది.
వ్యూహాత్మక సంబంధాల్లో కీలక మైలురాయి!
అలాగే ఇండో- పసిఫిక్లో రక్షణ పారిశ్రామిక రంగ సహకారాన్ని పెంచేందుకు ప్రత్యేక భద్రతా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని రక్షణ, విదేశాంగ కార్యదర్శులకు సూచించింది. ఈ కార్యక్రమంలో భారత్తో పాటు ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, ఫిలిప్పీన్స్, న్యూజిలాండ్ వంటి దేశాలను భాగస్వాములుగా ఆహ్వానించనుంది. మొత్తంగా ఈ బిల్లు అమల్లోకి రావడం భారత్–అమెరికా వ్యూహాత్మక సంబంధాల్లో కీలక మైలురాయిగా మారనుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. క్వాడ్ వేదికగా ఇరుదేశాల మధ్య సహకారం మరింత బలపడుతూ, ఇండో-పసిఫిక్లో భద్రతా సమీకరణాలు కొత్త మలుపు తిరగనున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
