ETV Bharat / international

ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం- ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌ బిల్లుపై సంతకం

ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌పై సంతకం చేసిన ట్రంప్

Trump On Epstein Files
Trump On Epstein Files (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 9:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Epstein Files : అమెరికాను కుదిపేసిన సెక్స్‌ కుంభకోణం ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌కు సంబంధించి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఫైల్స్‌ను బహిర్గతం చేసే బిల్లుపై సంతకం చేసినట్లు తెలిపారు. తమ అద్భుతమైన విజయాల నుంచి దృష్టి మరల్చడానికే డెమొక్రట్లు ఈ అంశాన్ని రాజకీయంగా ఉపయోగించుకున్నారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

ఎప్​స్టీన్​ ఫైల్స్ పారదర్శకత చట్టం పేరుతో కాంగ్రెస్​లో మద్దతు పొందింది. మంగళవారం హౌస్​ ఆఫ్​ రెప్రజెంటేటివ్స్​లో 427-1 ఓట్లు పడ్డాయి. భారీ తేడాతో ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందింది. దీనిపై రిపబ్లికన్లతో సహా మెజారిటీ సభ్యులు ఈ బిల్లుకు మద్దుతు తెలిపారు. ఇక ఈ బిల్లు ప్రకారం, ఎప్​స్టీన్​కు సంబంధించిన అన్ని ఫైల్స్, కమ్యూనికేషనలను 30 రోజుల్లోపు విడుదల చేయాల్సి ఉందని న్యాయ శాఖ కోరుతోంది. అలాగే 2019లో ఫెడరల్ జైల్లో ఎప్​స్టీవ్​ మరణంపై జరిగిన దర్యాప్తునకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా బహిర్గతం చేయాలని ఉంది. ఫెడరల్ దర్యాప్తుల కోసం ఎప్​స్టీవ్ బాధితులకు సంబంధించిన కొన్ని సవరణలను చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. రాజకీయంగా సున్నితమైన, ఇబ్బందికరమైన సమాచారం ఉన్నా, ఇది దాచిపెట్టాకూడదని ఉంది. త్వరలోనే ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ బహిర్గతం కానున్న నేపథ్యంలో ఎవరి పేర్లు బయటపడతాయో అని ఆసక్తి నెలకొంది.

ఎప్‌స్టీన్‌ కేసు ఫైల్స్‌లో ట్రంప్ పేరు కూడా ఉందని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఎప్‌స్టీన్‌‌తో పరిచయం ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని వైట్​హౌస్ పేర్కొంది. ఇటీవల 2019 నాటి ఈమెయిల్ బయటపడిన మెయిల్​లో ట్రంప్​నకు ఆ అమ్మాయిల గురించి తెలుసు అని రాసి ఉంది. ఎప్‌స్టీన్‌ సెక్స్‌ కుంభకోణం అగ్రరాజ్యాన్ని కుదిపేసింది. పేద, మధ్యతరగతి బాలికలు, యువతులకు భారీ మొత్తం ఆశ చూపించి ఫ్లోరిడా, న్యూయార్క్‌, వర్జిన్‌ ఐలాండ్స్‌, మెక్సికోల్లోని నివాసాలకు పిలిపించి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడేవాడనేది ప్రధాన ఆరోపణ. బాధితురాలికి కొంత డబ్బు ఇచ్చి, మరో యువతిని ఆ బంగ్లాకు తెస్తే ఇంకొంత కమీషన్‌ ఇస్తానని ఆశ చూపేవాడని అప్పట్లో బయటపడింది.

దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు సాగిన ఈ చీకటి వ్యవహారం 2005లో వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితుడిని అప్పుడు అరెస్టు చేసి కొన్ని నెలలు జైల్లో ఉంచారు. 2019లో 'మీ టూ' ఉద్యమం సమయంలో మరోసారి ఎప్‌స్టీన్‌పై ఆరోపణలు వచ్చింది. దీంతో అతడిని అరెస్టు చేశారు. అదే ఏడాది ఆగస్టులో అతడు జైల్లోనే అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించాడు. దాన్ని ఆత్మహత్యగా పోలీసులు తేల్చారు. ఎప్‌స్టీన్‌ మాజీ స్నేహితురాలు మాక్స్‌వెల్‌ ఈ దారుణాలకు సహకరించడం వల్ల ఆమెకు ఇదివరకే 20 ఏళ్ల జైలుశిక్ష పడింది. మాస్సీతో పాటు కాలిఫోర్నియా ప్రతినిధి రోఖన్నా కలిసి ఈ బిల్లుపై ఓటింగ్ జరిపించడానికి గతంలో 'డిశ్చార్జ్ పిటిషన్' ప్రవేశపెట్టారు.

TAGGED:

TRUMP ON EPSTEIN FILES
TRUMP ON EPSTEIN FILES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.