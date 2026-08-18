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'ఆ ఆలోచన నాకు ఎంతో నచ్చింది'- హర్మూజ్‌పై ట్రంప్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

హర్మూజ్ జలసంధిని అమెరికా భూభాగం ప్రకటిస్తామన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్- విలేకరుల సమావేశంలో ట్రంప్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్- జలసంధి పూర్తిగా అమెరికా నియంత్రణలో ఉందని వెల్లడి

Donald Trump On Strait Of Hormuz
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 6:46 AM IST

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Donald Trump On Strait Of Hormuz : అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిని అమెరికా భూభాగంగా ప్రకటించే ఆలోచన తనకు ఎంతో నచ్చిందని, ఈ ప్రాంతంపై వాషింగ్టన్‌కు సంపూర్ణ నియంత్రణ ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌తో ఉద్రిక్తతల వేళ ట్రంప్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ట్రంప్ సోమవారం(అమెరికా కాలామానం ప్రకారం) విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఇరాన్‌పై అమెరికా అమలు చేస్తున్న నావికాదళ దిగ్బంధం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం చమురు ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయని, హర్మూజ్ జలసంధి రాకపోకలకు పూర్తిగా తెరిచి ఉందన్నారు. ఇరాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైందని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్‌లో ద్రవ్యోల్బణం ఏకంగా 300 శాతానికి చేరుకుందని, ఆ దేశం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమైందన్నారు. అక్కడి సైన్యం కూడా పూర్తిగా చేతులు ఎత్తేసిందని ఎద్దేవా చేశారు.

"ఇది నిజంగా ఒక గొప్ప ఆలోచన అనుకుంటున్నాను. మనం అమలు చేస్తున్న నౌకాదళ దిగ్బంధం ద్వారానే ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా మన అదుపులో ఉంచుకుంటున్నాం. ఈ జలసంధిని మన భూభాగంగా ప్రకటించాలన్న నా ఆలోచన నాకు బాగా నచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ హర్మూజ్‌పై మనదే పూర్తి ఆధిపత్యం, సంపూర్ణ నియంత్రణ ఉంది. అక్కడ ఇరాన్ అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు పెట్టవచ్చు. నీటిలో మందుపాతరలను అమర్చవచ్చు. బిలియన్ల డాలర్లు విలువ చేసే తమ నౌకలను అలాంటి మందుపాతరలు ఢీకొనడాన్ని ఎవరూ ఇష్టపడరు. అయినప్పటికీ, మన దిగ్బంధం మాత్రం సమర్థవంతంగా చేస్తోంది. ఇకముందు ఈ పరిస్థితులు మారవచ్చు లేదా రాకపోకలు మరింతగా సులభం కావచ్చు. ఏదేమైనా ప్రతినెలా, ప్రతివారమూ మిలియన్ల కొద్దీ చమురు బ్యారెళ్లను మనం విజయవంతంగా బయటికి తరలిస్తున్నాం."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

గత శుక్రవారం లాంగ్ ఐలాండ్‌లో జరిగిన రిపబ్లికన్ పార్టీ ర్యాలీలోనూ ట్రంప్ ఇదే అంశం గురించి మాట్లాడారు. ఇరాన్‌తో ఘర్షణ ముగిసిన వెంటనే హర్మూజ్ జలసంధిని అమెరికా అధీనంలోని ప్రత్యేక భూభాగంగా మారుస్తామని ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా, ఈ జలమార్గానికి సంబంధించి ఒమన్ దేశం ఎలాంటి ఒప్పందాలకు పాల్పడవద్దని హెచ్చరించారు. అమెరికా వ్యూహానికి ఒమన్ అడ్డు తగిలితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని తీవ్రస్థాయిలో వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి స్థాపనకు గత జూన్‌లో కుదుర్చుకున్న 60 రోజుల తాత్కాలిక అవగాహన ఒప్పందం గడువు ముగియనున్న తరుణంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

కౌంటర్ ఇచ్చిన ఇరాన్
ట్రంప్ ప్రకటనపై ఇరాన్ పార్లమెంట్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కమిషన్ అధికార ప్రతినిధి ఇబ్రహీం రెజాయ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. 'ఎక్స్' వేదికగా ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఆయన తిప్పికొట్టారు. ఇరాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అమెరికాకు లొంగిపోదని తేల్చిచెప్పారు. గతంలో సిగ్గులేకుండా, అవమానభారంతో ఫుడ్ ట్రక్కులో పారిపోయినవారే మోకరిల్లాలని ఆయన ఘాటుగా బదులిచ్చారు.

నిరాయుధీకరణ జరిగే వరకూ గాజా పునర్నిర్మాణం ఉండదు: అమెరికా
పాలస్తీనాలోని గాజా ప్రాంతంలో పూర్తి స్థాయిలో నిరాయుధీకరణ జరిగే వరకు ఆ ప్రాంత పునర్నిర్మాణ పనులను తాము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించబోమని అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి జారెద్ కుష్నర్ తేల్చిచెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు సాగిన అత్యంత కీలకమైన సమావేశం అనంతరం ఆయన ఈ ప్రకటన చేశారు. ఫాక్స్ న్యూస్‌కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో కుష్నర్ మాట్లాడుతూ, నెతన్యాహుతో జరిగిన సుదీర్ఘ భేటీలో గాజా పునర్నిర్మాణం, నిరాయుధీకరణ, ఇజ్రాయెల్ భద్రతా ఆందోళనలపైనే ప్రధానంగా చర్చించినట్లు తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో ఇజ్రాయెల్ లేవనెత్తిన కొన్ని కీలకమైన ఆందోళనలను తాము విజయవంతంగా పరిష్కరించామని, ప్రతిపాదిత ప్రణాళికపై నెలకొన్న అపోహలను, తప్పుడు ప్రచారాలను తొలగించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. గాజాను పునర్నిర్మించే ప్రణాళికకు అమెరికా కట్టుబడి ఉందని, అయితే నిరాయుధీకరణ ప్రక్రియ పూర్తికాకుండా ఆ పనులు మొదలు పెట్టనివ్వమని కుష్నర్ పునరుద్ఘాటించారు.

రానున్న 30 రోజుల్లోగా ఆయుధాల తొలగింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం కావచ్చని, ఆ తర్వాత 60 నుంచి 90 రోజుల్లోగా గాజాలోని రహస్య సొరంగ నెట్‌వర్క్‌లను పూర్తిగా పూడ్చివేసే పనులు జరగవచ్చని కుష్నర్ అంచనా వేశారు. ఈ ప్రణాళిక విజయవంతం కావాలంటే ఇరువర్గాల నుంచి సహకారం అత్యంత కీలకమని ఆయన నొక్కిచెప్పారు.

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US NAVAL BLOCKADE
IRAN US CONFLICT
TRUMP STRAIT OF HORMUZ TERRITORY
TRUMP ON STRAIT OF HORMUZ
DONALD TRUMP ON STRAIT OF HORMUZ

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