వాణిజ్య చర్చల్లో పురోగతి లేదు- భారత్ బియ్యం, కెనడా ఎరువులపై అదనపు సుంకాలు : ట్రంప్
కెనడా, భారత్లపై కొత్త సుంకాలు విధించే అవకాశం ఉందన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్
Published : December 9, 2025 at 7:19 AM IST
Trump Tariffs On India : భారత్- అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించి చర్చలు జరుగుతున్న వేళ అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాకు దిగుమతి అయ్యే భారతీయ బియ్యంపై అదనపు సుంకాలు విధించే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. అలాగే కెనడా నుంచి వచ్చే ఎరువులపై కూడా సుంకాలు విధించే ప్రతిపాదనలో ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. అమెరికా రైతుల కోసం 12 బిలియన్ డాలర్ల బెయిల్ అవుట్ ప్యాకేజీ ప్రారంభానికి వైట్హౌస్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది. ఇందులో పాల్గొన్న ట్రంప్ మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
' విదేశాల నుంచి వస్తున్న దిగుమతులు స్థానిక ఉత్పత్తిదారులకు సవాలు చేస్తున్నాయి. పలు దేశాలు చౌక ధరలకే బియ్యాన్ని అమెరికా మార్కెట్లోకి డంప్ చేస్తున్నాయంటూ వస్తున్న వాదనలను మా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది. భారత్, వియత్నాం, థాయిలాండ్ బియ్యం వల్ల అమెరికా రైతులు నష్టపోతున్నారు. ధరలు తగ్గుతున్నాయని రైతులు అంటున్నారు. వారు డంపింగ్ చేయకూడదు. వారు మోసం చేస్తున్నారు. సుంకాల విధింపు మార్గాన్ని అనుసరించవచ్చు. ఎరువులు చాలా భాగం కెనడా నుంచే వస్తాయి. అవసరమైతే దానిపై వాటిపై కూడా సుంకాలు విధిస్తాం. స్థానిక ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యం' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | US President Donald Trump asks the United States Secretary of the Treasury, Scott Bessent, " why is india allowed to do that ("dumping rice into the us")? they have to pay tariffs. do they have an exemption on rice?"— ANI (@ANI) December 8, 2025
united states secretary of the treasury, scott bessent… pic.twitter.com/75tKFYt37G
అమెరికా రైతుల ఉత్పత్తులను దెబ్బతీసేలా ఉన్న దేశాల జాబితాను సమర్పించాలని వాణిజ్య కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ను డొనాల్ట్ ట్రంప్ ఆదేశించారు. వీటిలో భారత్, థాయ్లాండ్, చైనాలు ముందున్నాయని స్కాట్ బెసెంట్ తెలిపారు. మరిన్ని దేశాలు కూడా ఉన్నాయని, దీనికి సంబంధించి పూర్తి జాబితా అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. వీటిపై సత్వరం చర్యలు తీసుకుంటామని ట్రంప్ హామీ ఇచ్చారు. భారత్తో వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన చర్చల ప్రారంభానికి ముందే ట్రంప్ అదనపు సుంకాల గురించి ఆలోచనలు చేయడం గమనార్హం.
అగ్రరాజ్యానికి తమ ఉత్పత్తులను డంప్ చేస్తున్న దేశాల్లో భారత్, థాయ్లాండ్, చైనాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయన్నాయని సమావేశంలో పాల్గొన్న రైతులు చెప్పారు. చైనా వస్తువులు ఏకంగా ప్యూర్టోరికోలోకి కూడా వెళ్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. అనేక సంవత్సరాలుగా తామే ప్యూర్టోరికోకు బియ్యం ఎగుమతులు చేయడం లేదని వెల్లడించారు. వీటన్నింటివల్ల దక్షిణాదిలో తాము అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామన్నారు. ఈ సందర్భంగా అధ్యక్షుడు విధించిన సుంకాలు పని చేస్తున్నాయని, అయితే, వాటిని రెట్టింపు చేయాలని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, వివిధ దేశాలపై విధించిన సుంకాలను పెంచాలా అని అడిగారు. ఇందుకు రైతులు బదులిస్తూ ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులను నియంత్రించాలని కోరారు.
ఇక, భారత్- అమెరికాల మధ్య ట్రేడ్ డీల్కు సంబంధించిన చర్చలు ఈనెల 10 నుంచి దిల్లీలో జరగనున్నాయి. ఇందులో పాల్గొనేందుకు అమెరికా డిప్యూటీ వాణిజ్య ప్రతినిధి రిక్ స్విట్జర్ నేతృత్వంలోని ప్రతినిధుల బృందం మన దేశంలో పర్యటించనున్నారు. ఈ చర్చల్లో భారత్ తరఫున వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ పాల్గోనున్నారు.
