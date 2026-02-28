ఆంథ్రోపిక్కు ట్రంప్ షాక్- ఆ కంపెనీ ఏఐ వినియోగాన్ని ఆపాలంటూ ప్రభుత్వ శాఖలకు ఆదేశం
పెంటగాన్ డిమాండ్లకు అంగీకరించలేదని ఆంథ్రోపిక్తో డీల్ క్యాన్సిల్ చేసిన ట్రంప్
Published : February 28, 2026 at 9:50 AM IST
Trump Vs Anthropic : ప్రఖ్యాత ఏఐ టెక్నాలజీ కంపెనీ ఆంథ్రోపిక్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ షాకిచ్చారు. ఆంథ్రోపిక్కు చెందిన ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించడాన్ని ఆపాలని అన్ని అమెరికా ప్రభుత్వ విభాగాలను ఆయన ఆదేశించారు. దీంతోపాటు ఆ కంపెనీపై పలు కీలక జరిమానాలనూ విధించారు.
'మాకు ఆంథ్రోపిక్ అక్కర్లేదు. ఆ కంపెనీతో మాకు పని లేదు. మేం మళ్లీ వాళ్లతో కలిసి వ్యాపారం చేసేది లేదు' అని ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఏకంగా అమెరికా రక్షణ విభాగం (పెంటగాన్)పైనే బల ప్రయోగం చేసేందుకు ఆంథ్రోపిక్ యత్నించిందని ఆయన ఆరోపించారు. ఇప్పటివరకు అమెరికా సైన్యానికి సంబంధించిన ఆన్లైన్ వేదికల్లో ఎంబెడ్ చేసిన ఆంథ్రోపిక్ ఏఐ టెక్నాలజీని తొలగించేందుకు పెంటగాన్కు 6 నెలల గడువు ఇచ్చానని ట్రంప్ తెలిపారు. వామపక్ష అతివాదం, జాతి వివక్షా భావం కలిగిన కంపెనీకి అమెరికా సైనిక వ్యూహాలు, యుద్ధ రహస్యాలు ఎలా ఉండాలనే దానిపై మాట్లాడే అవకాశాన్ని ఇచ్చేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
THE UNITED STATES OF AMERICA WILL NEVER ALLOW A RADICAL LEFT, WOKE COMPANY TO DICTATE HOW OUR GREAT MILITARY FIGHTS AND WINS WARS! That decision belongs to YOUR COMMANDER-IN-CHIEF, and the tremendous leaders I appoint to run our Military.— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 27, 2026
