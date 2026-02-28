ETV Bharat / international

ఆంథ్రోపిక్​కు ట్రంప్ షాక్- ఆ కంపెనీ ఏఐ వినియోగాన్ని ఆపాలంటూ ప్రభుత్వ శాఖలకు ఆదేశం

పెంటగాన్ డిమాండ్లకు అంగీకరించలేదని ఆంథ్రోపిక్‌తో డీల్ క్యాన్సిల్ చేసిన ట్రంప్

Trump Vs Anthropic
Trump Vs Anthropic (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 28, 2026 at 9:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Vs Anthropic : ప్రఖ్యాత ఏఐ టెక్నాలజీ కంపెనీ ఆంథ్రోపిక్​కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ షాకిచ్చారు. ఆంథ్రోపిక్​కు చెందిన ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించడాన్ని ఆపాలని అన్ని అమెరికా ప్రభుత్వ విభాగాలను ఆయన ఆదేశించారు. దీంతోపాటు ఆ కంపెనీపై పలు కీలక జరిమానాలనూ విధించారు.

'మాకు ఆంథ్రోపిక్​ అక్కర్లేదు. ఆ కంపెనీతో మాకు పని లేదు. మేం మళ్లీ వాళ్లతో కలిసి వ్యాపారం చేసేది లేదు' అని ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఏకంగా అమెరికా రక్షణ విభాగం (పెంటగాన్)పైనే బల ప్రయోగం చేసేందుకు ఆంథ్రోపిక్​ యత్నించిందని ఆయన ఆరోపించారు. ఇప్పటివరకు అమెరికా సైన్యానికి సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ వేదికల్లో ఎంబెడ్ చేసిన ఆంథ్రోపిక్​ ఏఐ టెక్నాలజీని తొలగించేందుకు పెంటగాన్‌కు 6 నెలల గడువు ఇచ్చానని ట్రంప్ తెలిపారు. వామపక్ష అతివాదం, జాతి వివక్షా భావం కలిగిన కంపెనీకి అమెరికా సైనిక వ్యూహాలు, యుద్ధ రహస్యాలు ఎలా ఉండాలనే దానిపై మాట్లాడే అవకాశాన్ని ఇచ్చేది లేదని స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

TRUMP ON ANTHROPIC
ANTHROPIC AI NEW UPDATE
TRUMP VS ANTHROPIC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.