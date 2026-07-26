క్షీణిస్తున్న అమెరికా ఎయిర్డిఫెన్స్ మిసైల్స్- అందుకే ఇరాన్పై భారీ దాడుల ప్రణాళికలను ట్రంప్ వాయిదా వేశారా?
ఇరాన్పై భారీ స్థాయిలో విరుచుకుపడాలని భావించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఆ తర్వాత ఆ ప్రణాళికలను తాత్కాలికంగా పక్కనపెట్టిన యూఎస్ అధినేత!- అందుకు కారణం ఏంటంటే?
Published : July 26, 2026 at 8:32 AM IST
Donald Trump Iran Attacks Postponed : ఇరాన్పై మరింత విస్తృత స్థాయి దాడులు నిర్వహించాలన్న ప్రణాళికలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాయిదా వేశారా? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో తమకున్న వైమానిక రక్షణ క్షిపణులు తగ్గిపోతున్నట్లు పెంటగాన్ అధికారులు హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం ఒకవేళ ఇరాన్పై విస్తృత దాడులకు పాల్పడితే పేట్రియాట్ యాంటీ మిస్సైల్ ఇంటర్సెప్టర్లు తగ్గిపోతాయని, అప్పుడు అమెరికా సైనికులు, గల్ఫ్లోని యూఎస్ భాగస్వామ్య దేశాలు, కీలక స్థావరాలు ప్రతీకార దాడులకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని పెంటగాన్ అధికారులు ట్రంప్కు సూచినట్లు అమెరికాకు చెందిన ఓ అంతర్జాతీయ వార్తాపత్రిక రాసుకొచ్చింది.