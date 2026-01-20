వెనెజువెలా, కెనడా, గ్రీన్లాండ్ను అమెరికాలో కలిపేసిన ట్రంప్- ట్రూత్ సోషల్లో సంచలన పోస్ట్
వెనెజువెలా, కెనడా, గ్రీన్లాండ్లతో అమెరికా మ్యాప్
Published : January 20, 2026 at 3:24 PM IST
Trump on Greenland : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో సంచలనానికి తెర తీశారు. వెనెజువెలా, కెనడా, గ్రీన్లాండ్ ద్వీపంతో కూడిన అమెరికా మ్యాప్ను షేర్ చేశారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ మంగళవారం ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా పోస్ట్ చేసిన రెండు ఫొటోలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.
ఒక పోస్టులో ఓవల్ ఆఫీస్లో ట్రంప్తో పాటు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని, బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ సహా ఇతర నాటో నేతలు కనిపించారు. అయితే ఆ ఫొటోలో ఓ బోర్డుపై అమెరికా మ్యాప్ ఉంది. ఆ మ్యాప్లో కెనడా, గ్రీన్లాండ్, వెనిజువేలా దేశాలు అమెరికా భాగాలుగా చూపించబడటం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది.
ఆ వెంటనే మరొక ఫొటోను జత చేసి ఇంకో పోస్ట్ చేశారు. గ్రీన్లాండ్ సరిహద్దులో అమెరికా జెండాను పాతుతున్నట్లు చూపించే చిత్రంను షేర్ చేశారు. ఆ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కూడా ఉన్నారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన మైలురాయి బోర్డుపై ‘గ్రీన్లాండ్ అమెరికా భూభాగం - 2026లో ఏర్పాటైంది’ అని రాసి ఉన్న సూచిక బోర్డు కనిపిస్తుంది.