ETV Bharat / international

కొత్త సుంకాలు విధించే యోచనలో ట్రంప్- 1.6 ట్రిలియన్ డాలర్ల లోటు భర్తీకి వ్యూహం

ఆదాయ లోటును పూడ్చుకోవడానికి ట్రంప్ కొత్త వ్యూహం- చట్టాల్లోని లొసుగులను వాడుకుంటూ కొత్త సుంకాలను విధించే యోచనలో అమెరికా సర్కార్

Trump New Tariffs
Trump New Tariffs (Source : AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 14, 2026 at 8:51 PM IST

|

Updated : March 14, 2026 at 9:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump New Tariffs : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొత్త సంకాలను విధించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారా? సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో తగ్గిన 1.6 ట్రిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 133 లక్షల కోట్లు) ఆదాయాన్ని రాబట్టడమే లక్ష్యంగా వైట్ హౌస్ సరికొత్త కార్యాచరణను ప్రకటించనుందా? అంటే అవుననే సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి. సుంకాలకు సుప్రీంకోర్టు అడ్డుకట్ట వేసిన నేపథ్యంలో సరికొత్త చట్టపరమైన మార్గాల ద్వారా దిగుమతి సుంకాలను పునరుద్ధరించేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వారం వాషింగ్టన్‌లో జరిగిన కొన్ని పరిణామాలు అమెరికా వాణిజ్య విధానంలో నూతన మర్పులను సూచిస్తున్నాయి.

గతేడాది ట్రంప్ ప్రభుత్వం దేశ ఆర్థిక లోటును పూడ్చేందుకు దిగుమతి సుంకాలను భారీగా పెంచింది. అయితే, ఫిబ్రవరి 20న అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఒక కీలక తీర్పునిస్తూ ట్రంప్ 'అత్యవసర అధికారాల' కింద విధించిన కొన్ని రకాల దిగుమతి సుంకాలను రాజ్యాంగ విరుద్ధమని కొట్టివేసింది. దీనివల్ల ప్రభుత్వం ఆశించిన 1.6 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆదాయానికి గండిపడినట్టయ్యింది. ఈ ఆదాయం లేకుండా అమెరికాలోని ప్రజలకు పన్ను తగ్గింపులను కొనసాగించడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. తద్వారా దేశ ఆర్థిక లోటును ప్రమాదకర స్థాయికి తీసుకెళ్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ 1974 నాటి వాణిజ్య చట్టంలోని 'సెక్షన్ 301' ని ప్రయోగించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చట్టం కింద సుంకాలు విధించడం కొంచెం క్లిష్టమైన ప్రక్రియ అయినప్పటికీ, దీనికి చట్టబద్ధత ఉండటం వల్ల ట్రంప్ ఈ విధానాన్ని అమలు చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు ఆమెరికా వాణిజ్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ప్రభుత్వం 'సెక్షన్ 301' ద్వారా సుంకాలను మళ్లీ పెంచవచ్చని అర్బన్- బ్రూకింగ్స్ టాక్స్ పాలసీ సెంటర్ డైరెక్టర్ ఎలెనా పటేల్ అభిప్రాయపడ్డారు. చైనా, యూరోపియన్ యూనియన్, జపాన్, దక్షిణ కొరియాతో సహా 16 ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలను అమెరికా రెండు అంశాల్లో పరిశీలించనున్నట్లు యూఎస్ వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమీసన్ గ్రీర్ తెలిపారు. ఆయా దేశాల ప్రభుత్వాలు తమ దేశీయ పరిశ్రమలకు భారీగా ఆర్థిక సబ్సిడీలు ఇస్తున్నాయని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. సబ్సిడీలు ఇవ్వడం వల్ల ఆ ఫ్యాక్టరీలు అవసరానికి మించి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి.

ఈ వస్తువులను అతి తక్కువ ధరలకు అమెరికాకు ఎగుమతి చేయడం వల్ల, యూఎస్‌లోని తయారీ కంపెనీలు ధరల విషయంలో పోటీ పడలేక నష్టపోతున్నాయన్నది ట్రంప్ అభిప్రాయమని జేమీసన్ గ్రీర్ చెప్పారు. దీనివల్ల అమెరికా తయారీ రంగం దెబ్బతింటోందని ట్రంప్ వాదన. అలాగే రెండో విషయం ఏంటంటే, కొన్ని దేశాల్లో వెట్టి చాకిరితో తయారవుతున్న వస్తువుల వల్ల అమెరికా కార్మికులకు నష్టం జరుగుతోందని అమెరికా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ రెండు విషయాలపై అమెరికా యంత్రాంగం విచారణ చేపట్టనుంది.

ఈ రెండు అంశాలను 1974 ట్రేడ్ చట్టం సెక్షన్ 301 కింద ట్రంప్ అధికారులు విచారణ చేపడుతారు. ఈ చట్టానికి అనుగునంగా లేని దేశాలపై సుంకాలను పెంచేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం రెడీ అవుతోంది. ఏప్రిల్ 28, మే 5వ తేదీ ఈ రెండు విచారణలను చేపట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చట్టం ట్రంప్ గతేడాది విధించిన అత్యవసర చట్టం కంటే ఇది చాలా పటిష్టమైనది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు తర్వాత ట్రంప్ వేరే చట్టం ఆధారంగా అన్ని దిగుమతులపై 10శాతం పన్ను విధించారు, కానీ దాని వాలిడిటీ కేవలం 150 రోజుల పాటు మాత్రమే కొనసాగుతుంది. ఈ లోపు సెక్షన్ 301 విచారణలను పూర్తి చేయాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

చరిత్రలో తొలిసారిగా
సాధారణంగా ఏ దేశమైనా దిగుమతి సుంకాలను తమ దేశీయ పరిశ్రమలను రక్షించుకోవడానికి తక్కువ స్థాయిలో విధిస్తుంది. కానీ అమెరికా చరిత్రలో సుంకాలను కేవలం ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి వాడుకుంటోందని, చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి అని పెన్ వార్టన్ బడ్జెట్ మోడల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కెంట్ స్మెట్టర్స్ అభిప్రాయపడ్డారు.

వినియోగదారులపై ప్రభావం
అధిక సుంకాల ద్వార విదేశీయులు అమెరికాకు పన్నులు చెల్లిస్తున్నారని ట్రంప్ పదే పదే చెబుతున్నారు. కానీ, వాస్తవం మరోలా ఉందని ఆర్థికవేత్తలు గుర్తు చేస్తున్నారు. ట్రంప్ విధించే దిగుమతి సుంకాల భారాన్ని విదేశీ కంపెనీలు భరించవని హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం, న్యూయార్క్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ చేసిన అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అమెరికాలోని దిగుమతిదారులు ఆ అదనపు సుంకాలను ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తారు, ఆ తర్వాత ఆ భారాన్ని వస్తువుల ధరలు పెంచడం ద్వారా సామాన్య అమెరికా వినియోగదారులపైకి నెడతారు. దీనివల్ల ధరలు పెరిగి, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Last Updated : March 14, 2026 at 9:35 PM IST

TAGGED:

DONALD TRUMP
TRUMP NEW TARIFFS
US TARIFF NEWS UPDATE
US SECTION 301 TARIFFS
TRUMP NEW TARIFFS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.