ETV Bharat / international

ట్రంప్ ప్రయాణం అంత సీక్రెట్​ ఎందుకు? బుష్ నుంచి బైడెన్ వరకు రహస్యంగా జర్నీ చేసిన అధ్యక్షులు వీరే!

తుర్కియే నాటో సదస్సు తర్వాత రహస్యంగా వేరే విమానంలోకి మారిన అమెరికా అధ్యక్షుడు- ఎయిర్‌పోర్ట్ క్యాటరింగ్ కంటెయినర్ వాహనంలో దాక్కుని చిన్న విమానంలోకి ఎక్కిన ట్రంప్- ఇన్ని వారాలు రహస్యంగా ఉంచడంపై వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు

Trump Secret Flight Turkiye
డొనాల్డ్ ట్రంప్ (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 8:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Secret Flight Turkiye : ఇరాన్ నుంచి తీవ్రమైన భద్రతా బెదిరింపులు రావడంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన అధికారిక ఎయిర్‌ఫోర్స్ వన్ విమానాన్ని కాదని, అత్యంత రహస్యంగా వేరే విమానంలో ప్రయాణించిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గత నెల తుర్కియేలో జరిగిన నాటో (NATO) సదస్సు ముగిసిన తర్వాత అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్, మిలిటరీ అధికారులు ఈ రహస్య ప్రణాళికను అమలు చేశారు. ఈ విషయాలు మొదట ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ పత్రికలో వెలువడగా, తర్వాత ట్రంప్ కూడా స్వయంగా ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు.

ట్రంప్ సీక్రెట్ ఆపరేషన్ ఎలా సాగింది?
తుర్కియే పర్యటన ముగిశాక ట్రంప్‌ను వేరే విమానంలో వెళ్లాలని భద్రతా అధికారులు కోరారు. ఇరాన్ నుంచి ఆయనకు తీవ్రమైన ప్రమాదం పొంచి ఉందన్న సమాచారంతో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు మొదట అధ్యక్షుడి అధికారిక విమానం ఎయిర్‌ఫోర్స్ వన్ విమానాన్ని రన్‌వేపై సిద్ధంగా ఉంచారు. విలేకరులు, శ్వేతసౌధం అధికారులు, ఇతర భద్రతా సిబ్బంది ఆ విమానంలోకి ఎక్కారు.

ట్రంప్‌ మాత్రం ప్రధాన విమానంలోకి ఎక్కకుండా, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోని ఒక క్యాటరింగ్ కంటెయినర్ ట్రక్‌లో దాక్కొని పక్కనే సిద్ధంగా ఉన్న చిన్న సైనిక విమానంలోకి (Air Force C-32) రహస్యంగా మారారు. అదే సమయంలో విలేకరులు, సిబ్బంది ఉన్న ప్రధాన విమానాన్ని (ఎయిర్‌ఫోర్స్ వన్) ట్రంప్ లేకుండానే గాల్లోకి పంపారు. శత్రువులను తప్పుదారి పట్టించేందుకు ఆ విమానాన్ని ఒక డమ్మీగా ఉపయోగించారు. తర్వాత చిన్న విమానంలో బ్రిటన్ చేరుకున్న ట్రంప్, అక్కడ మళ్లీ ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా డమ్మీగా ఉపయోగించిన ఎయిర్‌ఫోర్స్ వన్ విమానంలోకి తిరిగి ఎక్కి కిందికి దిగారు.

'నాకేం భయం లేదు, ఏదైతే అదయింది'- ట్రంప్
ఈ ఘటనపై ఓహియో నుంచి తిరిగి వస్తూ విలేకరులతో ట్రంప్ మాట్లాడారు. 'నన్ను వేరే విమానంలో ప్రయాణించాలని అధికారులు చెప్పారు. నాకు వేరే దారి లేక వారి మాట విన్నాను. ఇరాన్ నుంచి బెదిరింపులు ఉన్నాయని చెప్పారు. కానీ నాకేమీ భయం లేదు. నాకు రోజూ ఇలాంటి బెదిరింపులు వస్తూనే ఉంటాయి. నా వైఖరి ఏంటో తెలుసు కదా? ఏదైతే అది అయింది.' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. విమానంలో ఉన్న విలేకరుల్ని ఉద్దేశించి ఫన్నీగా మాట్లాడుతూ ఒకవేళ ఆ విమానం కూలిపోతే తాను, విలేకరులు అంతా చనిపోతామని అన్నారు. అయితే ఆ సమయంలో ట్రంప్ ఆ విమానంలోనే లేరనే విషయం విలేకరులకు తెలియదు.

తుర్కియే నుంచి బయలుదేరే సమయంలో ట్రంప్ ప్రయాణించిన విమానంపై కూడా చర్చ నడిచింది. ఖతార్ దేశం బహుమతిగా ఇచ్చిన ఒక విలాసవంతమైన జెట్ విమానంలో ఆయన తుర్కియేకు వచ్చారు. అయితే పాత ఎయిర్‌ఫోర్స్ విమానాల్లో ఉండే మిస్సైల్ డిటెక్షన్ (క్షిపణుల్ని గుర్తించే), కౌంటర్ మెజర్ (దాడిని తిప్పికొట్టే) వ్యవస్థలు ఈ ఖతార్ జెట్‌లో లేవు. దీంతో అధికారులు మరింత అప్రమత్తమై, ఆయనను చిన్న విమానంలో బ్రిటన్‌కు తరలించి, అక్కడ మళ్లీ ఖతార్ జెట్‌లోకి మార్చారు.

అధ్యక్షుడి రహస్య ప్రయాణం తొలిసారేం కాదు- బుష్ నుంచి బైడెన్ వరకు!
అమెరికా అధ్యక్షులకు ఇలాంటి రహస్య పర్యటనలు చేయడం కొత్తేమీ కాదు. తమ భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా గతంలో కూడా చాలా మంది అధ్యక్షులు తమ పర్యటనల వివరాల్ని గోప్యంగా ఉంచారు.

  • 2000లో బిల్ క్లింటన్- ఇండియా నుంచి పాకిస్థాన్‌కు రహస్యంగా వెళ్లిన సమయంలోనూ బిల్ క్లింటన్ తన రక్షణ కోసం 3 విమానాల్ని ఉపయోగించి శత్రువులకు దొరకకుండా వెళ్లారు. ఆయన ఒక విమానం ఎక్కినట్లు చూపిస్తూ, రహస్యంగా పక్కనే ఉన్న మరో జెట్‌లోకి మారారు. 3 విమానాలు ఇస్లామాబాద్‌కు ఎగిరాయి. అయితే అప్పుడు మీడియా ప్రతినిధులకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ఏదో ఒక విమానంలో ఉన్నారని ముందుగానే తెలియజేశారు. అయితే ఏ విమానంలో ఉన్నారనేది మాత్రం వెల్లడించలేదు. క్లింటన్ మాజీ వైట్‌‌హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ జో లాక్‌హార్ట్ ప్రకారం మీడియాను తప్పుదారి పట్టించడం లక్ష్యం కాదని, అధ్యక్షుడి భద్రత కోసమే ఈ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ చర్యల గురించి ప్రెస్ పూల్‌కు ముందుగానే వివరించినట్లు పేర్కొన్నారు.
  • 2001లో జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్- 2001 సెప్టెంబర్ 11 దాడుల సమయంలో జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ ఫ్లోరిడాలోని ఓ పాఠశాలను సందర్శిస్తున్నారు. అమెరికాలోని అన్ని కమర్షియల్ ఫ్లైట్స్‌ను నిలిపివేసిన తర్వాత ఆయనను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. ఇక్కడ బుష్‌తో పాటు పూర్తి వైట్‌హౌస్ ప్రెస్ పూల్ మొదట లూసియానాలోని బార్క్స్‌డేల్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ బేస్‌కు వెళ్లింది. అక్కడి నుంచి చిన్న బృందంతో బుష్ మరో ఎయిర్‌ఫోర్స్ బేస్‌కు వెళ్లారు. ఆయన ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఇక్కడ రహస్యంగా ఉంచారు కానీ ప్రజలకు తప్పుడు సమాచారం మాత్రం ఇవ్వలేదు.
  • 2003లో జార్జ్ డబ్య్లూ బుష్- ఇరాక్ పర్యటనను అత్యంత రహస్యంగా ఉంచి, విమానం తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బయటకు చెప్పారు.
  • 2010లో బరాక్ ఒబామా- ట్రంప్ కంటే ముందు యూఎస్ ప్రెసిడెంట్‌గా పనిచేసిన బరాక్ ఒబామా కూడా 2010లో అఫ్గానిస్థాన్‌కు రాత్రి వేళ రహస్య పర్యటన చేశారు.
  • 2019లో డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఫ్లోరిడాలో ఉన్నట్లు చూపిస్తూ, రహస్యంగా అఫ్గానిస్థాన్ వెళ్లారు.అప్పుడు ఫ్లోరిడాలోని మార్- ఎ- లాగోలోనే అధ్యక్షుడు ఉన్నారనే భావన కలిగించేందుకు డమ్మీ విమానం, ప్రత్యేక మీడియా బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వాస్తవానికి ట్రంప్ బాగ్రామ్ సైనిక స్థావరానికి వెళ్లి సైనికులను కలుసుకున్నారు. జర్నలిస్ట్స్ కూడా ఆ పర్యటనను రిపోర్ట్ చేశారు.
  • 2023లో జో బైడెన్- అప్పడి అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఉక్రెయిన్ పర్యటన కూడా అత్యంత రహస్యంగా నిర్వహించారు. పోలండ్ చేరుకున్న తర్వాత రాత్రి పూట సుమారు 10 గంటల రైలు ప్రయాణం చేసి కీవ్‌కు వెళ్లారు. అయితే ఈ పర్యటనను పూర్తిగా దాచిపెట్టకుండా ఇద్దరు జర్నలిస్టులను వెంట తీసుకెళ్లి పర్యటనను రిపోర్ట్ చేయించారు.

ట్రంప్ విషయంలో ఎందుకు ప్రత్యేక చర్చ?
గతంలో అమెరికా అధ్యక్షులు రహస్యంగా ప్రయాణించిన సందర్భాలు ఉన్నప్పటికీ ట్రంప్ ప్రయాణం మాత్రం కొన్ని వారాల పాటు పూర్తి రహస్యంగా ఉండటం అసాధారణమని భద్రతా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. రచయిత, భద్రతా విశ్లేషకుడు గారెట్ ఎం. గ్రాఫ్ ప్రకారం గతంలో అమెరికా అధ్యక్షులు యుద్ధ ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు గుర్తు తెలియని లేదా డికాయ్/డమ్మీ విమానాలను ఉపయోగించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుత ఘటనలో ఒక రహస్యం ఇంతకాలం బయటకు రాకుండా ఉండటం చాలా అరుదు.

ప్రెస్ పూల్‌ను రిస్క్‌లో పెట్టడంపై వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు!
ఈ ఘటనలో మరో ముఖ్యమైన అంశం వైట్‌ హౌస్ ప్రెస్ పూల్‌పై (విలేకరుల బృందం) వచ్చిన ప్రశ్నలు. గతంలో అమెరికా అధ్యక్షులు రహస్యంగా ప్రయాణించినప్పుడు కూడా విలేకరుల బృందాన్ని తమతో పాటు తీసుకెళ్లేవారు. అధ్యక్షుడు ఎక్కడ ఉన్నారు?, క్షేమంగా ఉన్నారా లేదా వంటి విషయాల్ని ప్రపంచానికి తెలియజేయడంలో మీడియా పాత్ర కీలకం. అయితే ఈసారి విలేకరులు ఉన్న విమానాన్ని డమ్మీగా ఉపయోగించి, ట్రంప్ మాత్రం మరో విమానంలో వెళ్లడం విమర్శలకు దారితీసింది. దీనికి తోడు ఈ విషయం వారాల పాటు రహస్యంగా ఉంచడం కూడా చర్చకు వచ్చింది. భద్రతా నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం అధ్యక్షుడి భద్రత ఎంత ముఖ్యమో, ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారనే విషయాన్ని స్వతంత్రంగా ధ్రువీకరించే మీడియా వ్యవస్థ కూడా అంతే ముఖ్యం. ఈ ఘటన అధ్యక్షుడి భద్రత, వైట్ హౌస్ వ్యవస్థ, మీడియా పాత్రపై కొత్త ప్రశ్నల్ని లేవనెత్తింది.

ట్రంప్​లాగే బిల్ క్లింటన్ కూడా- పాక్ టూర్ కోసం సీక్రెట్ ప్లేన్ వాడిన మాజీ అధ్యక్షుడు- 26 ఏళ్ల తర్వాత మౌనం వీడిన వైట్‌హౌస్ రిపోర్టర్

మోదీ, ట్రంప్‌ మధ్య మంచి సంబంధాలు- రష్యా సుంకాలపై చర్చించి పరిష్కరిస్తారు : పీటర్‌ నవారో

TAGGED:

TRUMP SECRET FLIGHT TURKIYE
TRUMP AIR FORCE ONE THREAT
SECRET SERVICE TURKIYE THREAT
TRUMP IRAN THREAT FLIGHT
US PRESIDENT SECRET JOURNEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.