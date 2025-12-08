జెలెన్స్కీపై ట్రంప్ అసహనం- శాంతి ప్రతిపాదనలను పూర్తిగా చదవలేదంటూ కామెంట్
ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీపై ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్
Published : December 8, 2025 at 7:37 AM IST
Trump On Zelenskyy : రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించేందుకు అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంలో జరుగుతున్న శాంతి చర్చలపై అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల చేసిన దౌత్యపరమైన సంప్రదింపులకు కీవ్ నుంచి సరైన స్పందన రాకపోవడంపై ఆయన నిరాశ చెందారు. అంతేకాదు, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీపై కీలక కామెంట్స్ చేశారు. శాంతి ప్రతిపాదనను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ ఇంకా చదవకపోవడం నాకు కొంచెం నిరాశ కలిగించిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఆదివారం వాషింగ్టన్ డీసీలోని కెనెడీ సెంటర్ రెడ్ కార్పెట్ ఈవెంట్కు హాజరైన ట్రంప్ విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యాలు చేశారు.
'ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ఇంకా ప్రతిపాదన చదవకపోవడం నాకు కొంచెం నిరాశ కలిగించింది. కొన్ని గంటల క్రితమే ఉక్రెయిన్ ప్రజలు ఆ ప్రతిపాదనను ఇష్టపడ్డారు. కానీ ఆయన చదవలేదు. ఈ శాంతి ప్రణాళికతో రష్యా బాగానే ఉందని నేను నమ్ముతున్నా. కానీ జెలెన్స్కీ ఆ ప్రణాళికపై సంతృప్తిగా ఉన్నారా లేరా అనే విషయం నాకు కచ్చితంగా తెలియదు. ఉక్రెయిన్ ప్రజలు దానిని ఇష్టపడతారు. కానీ ఆయన మాత్రం సిద్ధంగా లేరు' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు.
#WATCH | On the Russia-Ukraine war, US President Donald Trump says, " we have been speaking to president putin and ukrainian leaders, including president zelenskyy. i am a little disappointed that president zelenskyy hasn't read the proposal yet...russia's fine with it… pic.twitter.com/g61SupVo4U— ANI (@ANI) December 7, 2025
ట్రంప్ శాంతి చర్చల నుంచి వైదొలిగే అవకాశం : జూనియర్ ట్రంప్
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ట్రంప్ పెద్ద కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఉక్రెయిన్ శాంతి ఒప్పందాన్ని ప్రశ్నార్థకంగా చేశాయి. ఉక్రెయిన్ సీనియర్ అధికారుల అవినీతిపై ఆరోపణలు పెరుగుతున్న కారణంగా తన తండ్రి శాంతి చర్చల నుంచి పూర్తిగా వైదొలిగే అవకాశం ఉందని ఆయన చెప్పడం గమనార్హం. దోహా ఫోరమ్లో ట్రంప్ జూనియర్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు. ఉక్రెయిన్ దేశం రష్యా కంటే చాలా ఎక్కువ అవినీతిమయం అని అన్నారు. జెలెన్స్కీను గొప్ప మార్కెటర్గా వర్ణించారు. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు చర్చల నుంచి వైదొలగుతారా అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, అది కూడా జరగొచ్చని ట్రంప్ జూనియర్ సమాధానమిచ్చారు.
చర్చలపై ఉక్రెయిన్ స్పందన
మయామిలో ఉక్రెయిన్, అమెరికా ప్రతినిధుల మధ్య మూడు రోజుల పాటు జరిగిన చర్చలు అనంతరం ట్రంప్ జూనియర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. మయామిలో జరిగిన చర్చలు బాగానే జరిగినప్పటికీ భద్రతా హామీలు, ప్రాదేశిక అంశాలపై ఎటువంటి నిర్దిష్ట పురోగతి లేదని ఉక్రెయిన్ అధికారులు తెలిపారు. ఉక్రెయిన్ చాలా కాలంగా అవినీతి సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది, శాంతి చర్చల్లో ఉక్రెయిన్ తరఫున కీలకంగా ఉన్న ఆండ్రీ యెర్మాక్ ఇంటిపై నవంబరులో అవినీతి నిరోధక సంస్థలు దాడులు దాడులు చేశాాయి. అనంతరం ఆయన రాజీనామా చేశారు. ఇది సంచలనంగా మారింది.
ఇదిలా ఉండగా, శాంతి ప్రతిపాదనపై జెలెన్స్కీ ఏమాత్రం సుముఖంగా లేనట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల ఆయన చేసిన కామెంట్స్ ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. అమెరికాతో శాంతి చర్చల పురోగతిపై ఇటీవల జెలెన్స్కీ మాట్లాడారు. యూఎస్తో శాంతి చర్చలు నిర్మాణాత్మకంగానే ఉన్నాయని కానీ అవి సులభం కాదని తేల్చి చెప్పారు. శనివారం ట్రంప్ తరఫున చర్చల ప్రతినిధిగా ఉన్న స్టీవ్ విట్కాఫ్తో జెలెన్స్కీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. "అమెరికాకు ప్రాథమిక ఉక్రెయిన్ పరిధులు తెలుసు" అని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగానే ఈ శాంతి ఒప్పందం ముందుకు పోయే అవకాశం లేదని తేల్చి చెప్పారు.
అమెరికా ప్రతిపాదనను స్వాగతించిన రష్యా
అదే సమయంలో, భద్రతకు సంబధించి అమెరికా చేసిన ప్రతిపాదనను రష్యా స్వాగతించింది. ఇది తమకు అన్ని విధాల ఆమోదయోగ్యంగా ఉందని పేర్కొంది. ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన కొత్త వ్యూహంతో రష్యాతో సంబంధాల విషయంలో వ్యూహాత్మక స్థిరత్వాన్ని పునఃస్థాపించాలని యూఎస్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉక్రెయిన్ శాంతి ప్రతిపాదన ముందుకెళ్లకపోవడానికి రెండు అంశాలే కారణం. డోన్బాస్ ప్రాంతం, జపోరిజ్జియా అణు విద్యుత్ కేంద్రం అంశాలను పరిష్కరించుకోవడంపైనే ఉక్రెయిన్ శాంతి ఒప్పందం ఆధారపడి ఉంది.