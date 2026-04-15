ఇరాన్‌తో యుద్ధానికి త్వరలోనే ముగింపు- డొనాల్డ్ ట్రంప్

అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్- త్వరలోనే యుద్ధం ముగుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసిన యూఎస్ ప్రెసిడెంట్- అమెరికాతో ఒప్పందాన్ని ఇరాన్ కోరుకంటోందని వ్యాఖ్య

Published : April 15, 2026 at 8:49 AM IST

Trump on US Iran War: ఇరాన్‌తో యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. తమతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి టెహ్రాన్ ఎదురుచూస్తోందని ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్‌లతో కలిసి తాము చేపట్టిన దాడులతో ఇరాన్‌లో పెద్ద విధ్వంసమే జరిగిందని చెప్పారు. అక్కడ మౌలిక వసతులు పునర్నిర్మాణానికి 20 ఏళ్ల పట్టవచ్చని అన్నారు. ఇరాన్‌పై తాము దాడులు చేయకుండా ఉంటే ఈపాటికి ఆ దేశం వద్ద అణ్వాయుధం ఉండేదని ఆరోపించారు. అప్పుడు ఇరాన్ పాలకుడిని మీరు సర్ అని పిలివాల్సి వచ్చేదని జర్నిలిస్టును ఉద్దేశిస్తూ ట్రంప్ అన్నారు. తన దృష్టిలో యుద్ధం దాదాపు ముగిసినట్లేనని, భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అని వ్యాఖ్యానించారు.

TRUMP ON US IRAN WAR
