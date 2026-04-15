ఇరాన్తో యుద్ధానికి త్వరలోనే ముగింపు- డొనాల్డ్ ట్రంప్
అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్- త్వరలోనే యుద్ధం ముగుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసిన యూఎస్ ప్రెసిడెంట్- అమెరికాతో ఒప్పందాన్ని ఇరాన్ కోరుకంటోందని వ్యాఖ్య
Published : April 15, 2026 at 8:49 AM IST
Trump on US Iran War: ఇరాన్తో యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. తమతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి టెహ్రాన్ ఎదురుచూస్తోందని ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్లతో కలిసి తాము చేపట్టిన దాడులతో ఇరాన్లో పెద్ద విధ్వంసమే జరిగిందని చెప్పారు. అక్కడ మౌలిక వసతులు పునర్నిర్మాణానికి 20 ఏళ్ల పట్టవచ్చని అన్నారు. ఇరాన్పై తాము దాడులు చేయకుండా ఉంటే ఈపాటికి ఆ దేశం వద్ద అణ్వాయుధం ఉండేదని ఆరోపించారు. అప్పుడు ఇరాన్ పాలకుడిని మీరు సర్ అని పిలివాల్సి వచ్చేదని జర్నిలిస్టును ఉద్దేశిస్తూ ట్రంప్ అన్నారు. తన దృష్టిలో యుద్ధం దాదాపు ముగిసినట్లేనని, భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అని వ్యాఖ్యానించారు.