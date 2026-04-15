హర్మూజ్​ ఓపెన్​తో చైనా ఫుల్ హ్యాపీ- ఇరాన్​కు​ ఆయుధాల నిలిపివేతకు అంగీకారం : ట్రంప్

హర్మూజ్‌ జలసంధిని తాను శాశ్వతంగా తెరవనున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు వెల్లడి- దీని వల్ల చైనాతో పాటు ప్రపంచమంతా లాభపడుతుందంటూ వ్యాఖ్య

Published : April 15, 2026 at 6:44 PM IST

Trump On Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధిని శాశ్వతంగా తెరుస్తామని, ఈ నిర్ణయం చైనాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. చైనాతో సహా యావత్ ప్రపంచం కోసమే తాను ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటున్నానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి మళ్లీ ఎన్నడూ ఏర్పడదని తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్‌కు చైనా ఆయుధాలను సప్లై చేస్తోందంటూ ఇటీవలే మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. దీంతో ఇరాన్‌కు ఆయుధాలను ఇవ్వొద్దని కోరుతూ షి జిన్‌పింగ్‌కు తాను లేఖ రాశానని ట్రంప్ తెలిపారు. తన లేఖకు చైనా ప్రెసిడెంట్ రాసిన ప్రత్యుత్తరంలో ఇరాన్‌కు ఆయుధాలేం పంపించడం లేదనే స్పష్టతను ఇచ్చారన్నారు. ఇంకొన్ని వారాల్లో (మే మొదటివారంలో) తాను చైనా పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు జిన్‌పింగ్ సంతోషంలో తనను బలంగా, గట్టిగా కౌగిలించుకుంటారని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. తాజాగా ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు.

యుద్ధం చాలా త్వరగానే ముగుస్తుంది
తాము ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ముగించిన వెంటనే ముడి చమురు ధరలు చాలా భారీగా తగ్గిపోతాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. నవంబరులో అమెరికా కాంగ్రెస్‌కు ఎన్నికలు జరిగే నాటికి ఇంధన ధరలు దాదాపుగా ఇప్పటి స్థాయిలోనే, లేదంటే కొంత ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంటాయని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం గ్యాలన్‌కు సగటున 4 డాలర్లకు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్న గ్యాస్ ధరలు, ఎన్నికల నాటికి చాలా తగ్గుతాయని ట్రంప్ అంచనా వేశారు. ముడి చమురు ధర బ్యారెల్‌కు దాదాపు 92 డాలర్లు ఉండటం పట్ల తాను సంతోషంగా ఉన్నానని, ఈ వార్ ముగియగానే ధరలు భారీగా పడిపోతాయని ఆయన చెప్పారు.

పశ్చిమాసియా యుద్ధం చాలా త్వరగా ముగుస్తుందని తాను భావిస్తున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇంధన ధరలపై ఏప్రిల్ 12న(ఆదివారం) తాను చేసిన వ్యాఖ్యలను మీడియాలో వక్రీకరించి చూపించారని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ తెలిపారు. నవంబరు నాటికి ఇంధన ధరలు భారీ స్థాయిలోనే ఉంటాయని, రేట్లు ఇంకాస్త పెరిగే సూచనలూ ఉన్నాయని ట్రంప్ చెప్పారంటూ ఓ మీడియా సంస్థ ఆదివారం రోజు కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఈ వ్యాఖ్యల ద్వారా ఇరాన్‌పై అమెరికా యుద్ధం వల్ల అమెరికన్లకు నష్టమే జరుగుతోందని ట్రంప్‌ ఒప్పుకుంటున్నారని విపక్ష నేతలు విమర్శలు గుప్పించారు. ఈనేపథ్యంలో తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించి ప్రచురించారని ట్రంప్ క్లారిటీని ఇవ్వడం గమనార్హం.

అమెరికా ముట్టడి కొనసాగితే, గల్ఫ్ వాణిజ్యాన్ని స్తంభింపజేస్తాం : ఇరాన్
ఇదిలా ఉండగా ఇరాన్‌ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా ఆపకుంటే పర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ సముద్రం, ఎర్ర సముద్రం మీదుగా జరిగే గల్ఫ్ ఎగుమతి, దిగుమతులను పూర్తిగా స్తంభింపజేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. దేశ సార్వభౌమత్వం, జాతీయ ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం పూర్తి శక్తితో పోరాడుతామని తేల్చి చెప్పింది. ఈమేరకు ఇరాన్ జాయింట్ మిలిటరీ కమాండ్‌కు చెందిన కమాండర్ అలీ అబ్దుల్లాహీ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇరాన్‌ ఓడరేవులను అమెరికా దిగ్బంధించడం అనేది కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించే ప్రక్రియకు నాందిగా ఆయన అభివర్ణించారు. ప్రస్తుతానికి హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా ఇరాన్ నౌకాదళం నియంత్రణలోనే ఉంది.

ఏప్రిల్ 11, 12 తేదీల్లో పాకిస్థాన్‌లోని ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. దీంతో పర్షియన్ గల్ఫ్ సముద్ర తీరంలో ఉన్న ఇరాన్ ఓడరేవులను ముట్టడించే ప్రక్రియను ఏప్రిల్ 13న (సోమవారం) అమెరికా మొదలుపెట్టింది. ఇరాన్ ముడి చమురు, సహజ వాయువు సప్లైలతో ముడిపడిన నౌకలు, ట్యాంకర్ల రాకపోకలను అడ్డుకోవడానికి ఈ ముట్టడిని అమెరికా నిర్వహిస్తోంది. ఇతరత్రా నౌకల రాకపోకలను తాము అడ్డుకోబోమని అమెరికా క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇరాన్ నౌకలు అమెరికా దళాలకు లేదా ఇతర పౌర నౌకలకు హానిని కలిగిస్తే వాటిని వెంటనే పేల్చేస్తామని ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా హెచ్చరించారు.

