శాంతియుతంగా లేదా మరో విధంగా యుద్ధంలో మేం గెలుస్తాం : ట్రంప్

ఇరాన్‌పై మరోసారి ట్రంప్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు- ఇరాన్ యుద్ధ కవరేజ్‌పై మీడియాపై ఫైర్- అమెరికా విధానాలు తీవ్రంగా విమర్శించిన ఇరాన్

US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 13, 2026 at 7:39 AM IST

Trump On Iran War : ఇరాన్, అమెరికా మధ్య మాటల యుద్ధం జరగుతోంది. ఇరుపక్షాలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఇరాన్ సైనిక వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని, యుద్ధంలో అమెరికా శాంతియుతంగా లేదా మరో విధంగా అయినా గెలుస్తుందని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. మరోవైపు అమెరికాపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ ఇరాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. యుద్ధం ముగింపులో అమెరికాకు చిత్తశుద్ధి లేకపోవడమే ప్రధాన అడ్డంకి అని విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ తెలిపారు.

చైనా పర్యటనకు బయలుదేరే ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, ఇరాన్ విషయంలో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్​పింగ్ జోక్యం అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. 'ఇరాన్ విషయంలో మాకు ఎలాంటి సహాయం అవసరం లేదు. ఒక విధంగా అయినా మేం గెలుస్తాం. శాంతియుతంగా అయినా, లేదంటే మరో విధంగా అయినా విజయం సాధిస్తాం ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానిక దళం సహా మొత్తం యుద్ధ యంత్రాంగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. వాళ్లు సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు.. లేకపోతే మేం మిగతా పని పూర్తి చేస్తాం.దిగ్బంధనం 100 శాతం ప్రభావవంతంగా ఉంది. ఏదో ఒక విధంగా ఇది అమెరికాకు చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. ప్రపంచంలో ఎన్నడూ లేనంతగా చమురు ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది' అని ట్రంప్ తెలిపారు.

ఇరాన్ యుద్ధ కవరేజ్‌పై మీడియాపై ట్రంప్ తీవ్ర విమర్శలు
ఇరాన్ యుద్ధ పరిస్థితిపై కొన్ని మీడియా సంస్థలు చేస్తున్న ప్రచారం వర్చువల్ దేశద్రోహంతో సమానమని ట్రంప్ మండిపడ్డారు. ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా చేసిన పోస్టులో ట్రంప్, ఇరాన్ యుద్ధంలో సైనికంగా బలంగా ఉందని ప్రచారం చేయడం పూర్తిగా తప్పుడు, అసంబద్ధమైన వ్యాఖ్యలని విమర్శించారు. అలాంటి ప్రచారం శత్రువుకు సహకరించినట్లే అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇది ఇరాన్‌కు తప్పుడు ఆశలు కలిగిస్తోంది, అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించే పిరికివాళ్లు వీరు అని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా వాదించే వారు ఓడిపోయినవాళ్లు, కృతఘ్నులు, మూర్ఖులు మాత్రమే అని ట్రంప్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

నాటోపై ట్రంప్ అసంతృప్తి
ఈ సందర్భంగా నాటోపై కూడా ట్రంప్ విమర్శలు చేశారు. 'నాటో నన్ను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. మాకు అవసరమైన సమయంలో నాటో మాతో లేదు. నిజానికి మాకు నాటో అవసరం లేదు. కానీ అవసరమైతే కూడా వాళ్లు ముందుకు రాలేదు” అని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు నాటో ప్రధాన కార్యదర్శి మార్క్​ రుట్టే మాత్రం కూటమి భవిష్యత్తుపై విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ సంక్షోభం ప్రపంచ భద్రతా వ్యవస్థలో కీలక అంశంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రధానంగా సముద్ర భద్రత, ప్రాంతీయ స్థిరత్వంపై చర్చలు సాగుతున్నాయని తెలిపారు.

అమెరికా నిజాయితీగా లేకపోవడమే ప్రధాన అడ్డంకి : ఇరాన్
అమెరికాపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. యుద్ధానికి ముగింపు పలకడంలో అమెరికా నమ్మకం, నిజాయితీతో వ్యవహరించకపోవడమే అతిపెద్ద అడ్డంకి అని ఆరోపించారు. అమెరికా అహంకారపూరిత వైఖరి, బెదిరింపులు, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలను అరాగ్చీ తప్పుబట్టారు. ప్రస్తుతం హర్మూజ్​లో నెలకొన్న పరిస్థితులకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైనిక దాడులే మూలకారణమని ఆరోపించారు. ఇరాన్ నౌకలపై అమెరికా కొనసాగిస్తున్న దిగ్బంధన చర్యలతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం పదేపదే ఉల్లంఘనకు గురవుతోందన్నారు. హర్మూజ్​కు తీర దేశంగా ఉన్న ఇరాన్, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా అక్కడి వ్యవస్థాపన, నియంత్రణ అంశాలపై చర్చలు, సమాలోచనలు కొనసాగిస్తోందని తెలిపారు.

'ఇది కేవలం భూభాగ యుద్ధం కాదు'
ఇక ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ కూడా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ చర్యలపై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. ఎక్స్ వేదికగా చేసిన పోస్టులో, ఇది కేవలం భూభాగం, వనరులు, భౌగోళిక రాజకీయాల కోసం జరుగుతున్న యుద్ధం కాదని అన్నారు. ఇది మంచికి-చెడుకు మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధమని అన్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రపంచం మంచి, చెడుని ఎలా నిర్వచిస్తుందో నిర్ణయించే పోరాటమని పేర్కొన్నారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ బలగాలు యుద్ధ నిబంధనలను, మానవత్వాన్ని పూర్తిగా ఉల్లంఘిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. పిల్లలను హతమార్చడం, మహిళల క్రీడా హాళ్లపై క్షిపణులు ప్రయోగించడం వంటి అమానుష చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని విమర్శించారు.

