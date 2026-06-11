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ఇరాన్‌పై అత్యంత భీకర స్థాయిలో దాడులు: ట్రంప్‌ తీవ్ర హెచ్చరికలు

ఇప్పటికే ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానికదళం తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి- ఇప్పటికే ఇరాన్‌ రాడార్, క్షిపణి నిరోధక వ్యవస్థలను ధ్వంసం- ఇరాన్‌కు మరోసారి తీవ్రమైన హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ట్రంప్‌

Trump Warns Iran
Trump Warns Iran (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 6:53 PM IST

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Trump Warns Iran : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరుకున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్‌పై ఈ రాత్రి అత్యంత భీకర స్థాయిలో దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానిక దళం, రాడార్‌ వ్యవస్థలు ఇప్పటికే లేకుండా పోయాయని చెప్పారు. సమీప భవిష్యత్తులో ఇరాన్‌కు చెందిన వ్యూహాత్మక ఖర్గ్ ద్వీపంతో పాటు చమురు కేంద్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఇరాన్‌ చమురు, గ్యాస్ మార్కెట్లపై పూర్తి నియంత్రణ సాధిస్తామని చెప్పారు. వెనెజువెలా చమురు మార్కెట్‌ను ఏ విధంగానైతే నియంత్రణలోకి తెచ్చుకున్నామో, ఇరాన్ విషయంలోనూ అదే చేయబోతున్నట్లు ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఈ విధానం అటు వెనెజువెలా, ఇటు అమెరికాకు అద్భుతంగా పనిచేస్తోందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

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TRUMP ON IRAN
US VS IRAN
TRUMP WARNS IRAN

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