ETV Bharat / international

ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- సీజ్​ఫైర్​ పొడగింపు- పాక్ అభ్యర్థన మేరకే

కాల్పుల విరమణను మరోసారి పొడిగిస్తున్నట్లు ట్రంప్‌ ప్రకటన- పాకిస్థాన్‌ అభ్యర్ధన మేరకు కాల్పుల విరమణ పొడిగిస్తున్నట్లు వెల్లడి- ఇరాన్ పాలకులు ఏకీకృత ప్రతిపాదనతో తమతో చర్చలకు రావాలన్న ట్రంప్‌

US President Donald Trump
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 22, 2026 at 6:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Says US Will Extend Ceasefire : ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని పొడిగిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. పాకిస్థాన్ అభ్యర్థన మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇరాన్ పాలకులు ఏకీకృత ప్రతిపాదనతో చర్చలకు వచ్చే వరకు కాల్పుల విరమణ అమల్లో ఉంటుందని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వెల్లడించారు. ఇరాన్ పోర్టుల దిగ్బంధనం మాత్రం కొనసాగుతుందని స్పష్టంచేశారు. ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరగాల్సిన మలివిడత చర్చలకు రాబోమని ఇరాన్ తెగేసి చెప్పడంతో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలోని బృందం పాకిస్థాన్ పర్యటన వాయిదా పడింది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.