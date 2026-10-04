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ఇరాన్​ విషయంలో ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్నా- అది చాలా కఠినంగా ఉండొచ్చు: ట్రంప్

ఇరాన్​పై తీసుకునే నిర్ణయం- ఈజీగా లేదా కఠినంగా ఉండొచ్చు- స్పష్టం చేసిన ట్రంప్​

Trump On Iran
డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2026 at 7:05 AM IST

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Trump On Iran : ఇరాన్ విషయంలో తాను ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్నానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్ ఇప్పటికే పూర్తిగా నాశనమైందని పేర్కొన్నారు. కనుక ఇకపై ఇరాన్​పై తీసుకోబోయే నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందనే ప్రశ్న వేస్తే, అది సులభమైన మార్గంలోనైనా కావచ్చు లేదా కఠినమైన మార్గంలోనైనా ఉండొచ్చు అన్నారు.

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US WILL DECIDE ON IRAN
TRUMP ON IRAN

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