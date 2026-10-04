ఇరాన్ విషయంలో ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్నా- అది చాలా కఠినంగా ఉండొచ్చు: ట్రంప్
ఇరాన్పై తీసుకునే నిర్ణయం- ఈజీగా లేదా కఠినంగా ఉండొచ్చు- స్పష్టం చేసిన ట్రంప్
డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : October 4, 2026 at 7:05 AM IST
Trump On Iran : ఇరాన్ విషయంలో తాను ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్నానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్ ఇప్పటికే పూర్తిగా నాశనమైందని పేర్కొన్నారు. కనుక ఇకపై ఇరాన్పై తీసుకోబోయే నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందనే ప్రశ్న వేస్తే, అది సులభమైన మార్గంలోనైనా కావచ్చు లేదా కఠినమైన మార్గంలోనైనా ఉండొచ్చు అన్నారు.