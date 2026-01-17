ETV Bharat / international

అమెరికాకు 50 మిలియన్ బ్యారెల్స్ వెనెజువెలా చమురు- డీల్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన ట్రంప్

వెనెజువెలా నుంచి 50 మిలియన్ బ్యారెల్స్ చమురు తీసుకునేందుకు అమెరికా అంగీకారం- చమురు విలువ సుమారు 5.2 బిలియన్ డాలర్లు- కొత్త ఇంటెరిమ్ ప్రభుత్వంతో అమెరికాకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయన్న ట్రంప్

TRUMP
TRUMP (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 8:13 AM IST

3 Min Read
Venezuela US Relations : వెనెజువెలాతో అమెరికా భారీ చమురు ఒప్పందానికి అంగీకరించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. వెనెజువెలా నుంచి 50 మిలియన్ బ్యారెల్స్ చమురు తీసుకునేందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ చమురు విలువ సుమారు 5.2 బిలియన్ డాలర్లు ఉంటుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. వాషింగ్టన్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, వెనెజువెలా కొత్త పాలకులు తమను సంప్రదించారని చెప్పారు. "వాళ్లు మాతో మాట్లాడుతూ మా దగ్గర 50 మిలియన్ బ్యారెల్స్ చమురు ఉంది. దాన్ని వెంటనే ప్రాసెస్ చేయాలి. నిల్వ చేసుకునేందుకు చోటు లేదు. మీరు తీసుకుంటారా అని అడిగారు. నేను వెంటనే తీసుకుంటామని చెప్పాను" అని ట్రంప్ వెల్లడించారు.

కొత్త ప్రభుత్వంతో మంచి సంబంధాలు
వెనెజువెలాలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాల అనంతరం అక్కడ ఇంటెరిమ్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఈ ప్రభుత్వంతో అమెరికాకు మంచి సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయని ట్రంప్ చెప్పారు. "ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు, ఇతర నేతలతో మా సంబంధాలు చాలా బాగున్నాయి. చాలా ఒత్తిడి తగ్గింది" అని వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా సైనిక చర్యలో అదుపులోకి తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత వెనెజువెలాలో రాజకీయ పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయని ట్రంప్ అన్నారు. "అది చరిత్రలోనే అత్యంత అద్భుతమైన సైనిక ఆపరేషన్. ఒక్క వారం రోజుల్లోనే వెనెజువెలా పూర్తిగా మారిపోయింది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

వెనెజువెలాను అమెరికానే నడుపుతుందన్న ట్రంప్
నికోలస్ మదురో అరెస్టు తర్వాత వెనెజువెలా మార్పు దశలో ఉందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సమయంలో వెనెజువెలా పరిపాలనపై అమెరికా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని గతంలోనే ఆయన చెప్పారు. "వెనెజువెలాలో మార్పు పూర్తయ్యే వరకు అక్కడి వ్యవస్థను మేమే నడుపుతాం. చమురు సహా ఇతర వనరులపై పూర్తి ప్రాప్తి అవసరం" అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

ఇప్పటికే తొలి చమురు విక్రయం
ఇటీవలే వెనెజువెలా చమురును అమెరికా తొలిసారి విక్రయించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఈ విక్రయం ద్వారా 500 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన చమురు అమ్ముడుపోయినట్లు సమాచారం. ఆ విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం ప్రస్తుతం అమెరికా ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అవుతోందని తెలుస్తోంది. ఈ ఖాతా ఖతార్‌లో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు నిల్వలు
వెనెజువెలా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలు ఉన్న దేశాల్లో ఒకటి. అమెరికా ఎనర్జీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్(EIA) ప్రకారం, వెనిజుయెలా వద్ద 303 బిలియన్ బ్యారెల్స్ ముడిచమురు నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇది ప్రపంచ మొత్తం చమురు నిల్వల్లో సుమారు ఐదో వంతు. వెనెజువెలా చమురు రంగాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు అమెరికా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టబోతున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. "అమెరికాలోని పెద్ద ఆయిల్ కంపెనీలు వెనెజువెలాలోకి వెళ్లి బిలియన్ల డాలర్లు పెట్టుబడి పెడతాయి. పాడైపోయిన చమురు మౌలిక వసతులను బాగుచేసి లాభాలు ఆర్జిస్తాయి" అని చెప్పారు.

ట్రంప్- డెల్సీ రోడ్రిగెస్ ఫోన్ కాల్
ఇటీవల వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగెస్తో ట్రంప్ దీర్ఘ ఫోన్ సంభాషణ జరిపినట్లు వెల్లడించారు. ఈ సంభాషణను దీర్ఘమైనది, ఫలప్రదమైనదిగా డెల్సీ రోడ్రిగెస్ అభివర్ణించారు. రెండు దేశాలకు మేలు చేసే ద్వైపాక్షిక అజెండాపై చర్చ జరిగినట్లు తెలిపారు. అయితే వెనెజువెలాపై ఇప్పుడు తాను సానుకూలంగా మాట్లాడుతున్నానని ట్రంప్ అన్నారు. "నాకు వెనెజువెలా అంటే చాలా ఇష్టం. అది గొప్ప దేశం. త్వరలోనే మళ్లీ సంపన్న దేశంగా మారుతుంది. అమెరికా- వెనెజువెలా భాగస్వామ్యం అన్ని దేశాలకు ఉపయోగపడుతుంది" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

VENEZUELA US RELATIONS
VENEZUELA US CONFLICT
TRUMP VENEZUELA OIL
VENEZUELA US RELATIONS

