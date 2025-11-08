దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగే జీ-20 సదస్సును బహిష్కరిస్తున్నాం- ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన
దక్షిణాఫ్రికాలో జరగనున్న జీ-20 సదస్సును బహిష్కరించనున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఆ దేశంలో తెల్లజాతి రైతులపై హింస జరుగుతోందని ట్రంప్ ఆరోపిస్తున్నారు.
Published : November 8, 2025 at 7:23 AM IST
US boycott G20 summit: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈ ఏడాది దక్షిణాఫ్రికాలో జరగనున్న గ్రూప్ ఆఫ్ 20 (జీ20) దేశాల అధినేతల సదస్సుకు అమెరికా నుంచి ఎవరూ ఎవరూ హాజరు కారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దక్షిణాఫ్రికాలో మైనారిటీలైన శ్వేతజాతి రైతులను చూస్తున్న తీరుపై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసారు. ఇటీవల మియామిలో చేసిన ప్రసంగంలో దక్షిణాఫ్రికాను జీ20 గ్రూప్ నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేసిన ట్రంప్, తాజాగా అక్కడ జరిగే సదస్సును బహిష్కరించాలని నిర్ణయించారు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జీ-20 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశాన్ని కూడా అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో బహిష్కరించారు.
వాస్తవానికి ట్రంప్ ఇప్పటికే తాను జీ20 సదస్సుకు హాజరు కావట్లేదని ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన స్థానంలో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ హాజరవుతారని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ, ఇప్పుడు వాన్స్ కూడా తన ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసినట్టు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఇదే సమయంలో ట్రంప్ తన సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగే సదస్సును మొత్తానికే బహిష్కిరిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 'జీ-20 సదస్సు దక్షిణాఫ్రికాలో జరగడం పూర్తి అవమానకరం. ఆ దేశంలో తెల్లజాతి రైతులపై జరుగుతున్న హింస, ఆస్తుల స్వాధీనం, హత్యలు వంటి దారుణాలు ప్రపంచానికి తెలియాలి' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
తెల్లజాతి ఆఫ్రికన్ రైతులకోసం అమెరికా చర్యలు
ఇదిలా ఉండగా, ట్రంప్ ప్రభుత్వం చాలా కాలంగా దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తూ వస్తోంది. తెల్లజాతి ఆఫ్రికన్ రైతులు దాడులకు గురవుతున్నారని, అక్కడి సర్కారు వారిని రక్షించడంలో విఫలమైందంటూ ఆరోపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన తెల్లజాతీయుక కోసం ట్రంప్ ప్రభుత్వం చర్యలు కూడా చేపట్టింది. శరణార్థుల ప్రవేశాన్ని సంవత్సరానికి కేవలం 7,500 మందికి పరిమితం చేసిన అమెరికా ప్రభుత్వం అందులో ఎక్కువమంది తెల్లజాతి దక్షిణాఫ్రికన్లకు ప్రాధాన్యంగా పరిగణిస్తామని వెల్లడించింది.
ఖండించిన దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం
కొంతకాలంగా అమెరికా చేస్తున్న ఆరోపణలను దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం తిప్పికొట్టింది. దేశంలో తెల్లజాతి ప్రజలు ఇప్పటికీ నల్లజాతి ప్రజల కంటే ఎక్కువ స్థాయి జీవన ప్రమాణాలతో జీవిస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది. వర్ణవివక్ష అనే తెల్లజాతి పాలనా వ్యవస్థ ముగిసిన ముప్పై సంవత్సరాల తరువాత కూడా వారు అధిక ఆర్థిక శక్తి కలిగి ఉన్నారని దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు చెప్పారు. ఇదే అంశంపై దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసా కూడా స్పందించారు. తెల్లజాతి రైతులపై వివక్ష, హింస జరుగుతున్నట్టు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్కు తప్పుడు సమాచారం అందినట్లు పేర్కొన్నారు.
జీ20 సదస్సు షెడ్యూల్
దక్షిణాఫ్రికా ప్రస్తుతం జీ20 అధ్యక్ష పదవిని డిసెంబర్ 1, 2024 నుంచి నవంబర్ 30, 2025 వరకు నిర్వహించనుంది. జీ20 సదస్సు ఈ ఏడాది నవంబర్ 22-23 తేదీల్లో జోహన్నెస్బర్గ్లో జరగనుంది. ఈ సదస్సు ఆఫ్రికా ఖండంలో జరగడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.