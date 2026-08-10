ఇరాన్పై కొత్త సైనిక దాడులకు అమెరికా సిద్ధంగా లేదు: డొనాల్డ్ ట్రంప్
హర్మూజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతల వేళ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఇరాన్పై కొత్తగా ఎలాంటి సైనిక దాడులకు పాల్పడే ఉద్దేశం లేదని ప్రకటన- ఇరాన్లో తీవ్రమైన ద్రవ్యోల్బణం నెలకొందని వెల్లడి
Published : August 10, 2026 at 6:50 AM IST
Trump On Iran Military Strike : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరిన వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద కొనసాగుతున్న ప్రతిష్టంభన నడుమ అమెరికా ప్రస్తుతం ఇరాన్పై నిశ్శబ్ద వైఖరిని అవలంభిస్తోందని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతానికి కొత్తగా ఎలాంటి సైనిక దాడులకు దిగే ఆలోచన లేదని తెలిపారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థతో మాట్లాడిన ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్తో తమ దేశం ప్రస్తుతం కేవలం పాక్షికంగా మాత్రమే సంప్రదింపులు జరుపుతోందని ట్రంప్ వెల్లడించారు.
ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా చిన్నాభిన్నమైందని అన్నారు. ఆ దేశం ప్రస్తుతం తీవ్రమైన సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతోందని విమర్శించారు. తమ దేశం అమలు చేస్తున్న నౌకాదళ దిగ్బంధం కారణంగా ఇరాన్ ఆర్థిక ఇబ్బందులు మరింత తీవ్రమయ్యాయని, చివరికి తమ సైనికులకు జీతాలు చెల్లించే ఆర్థిక స్థోమత కూడా ఆ దేశానికి లేదన్నారు. అమెరికా ఇరాన్తో పాక్షికంగా మాత్రమే చర్చలు జరుపుతోందని అన్నారు. ఇరాన్లో దిగజారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితిని, విపరీతంగా పెరిగిపోయిన ద్రవ్యోల్బణాన్ని, వారి వద్ద కనీసం డబ్బు కూడా లేని పరిస్థితిని గమనిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు సుమారు 75 డాలర్లకు కొద్దిగా పెరగడంతో ఈ ఘర్షణల ప్రభావం అమెరికన్ వినియోగదారులపై చాలా తక్కువగా ఉందని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మొత్తం పరిస్థితిని ఒక చెస్ గేమ్తో పోల్చిన ట్రంప్ పరిస్థితులు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవని, అన్ని సర్దుకుంటాయని చెప్పారు.
ఇరాన్ కొత్త షరతులు- స్తంభించిపోయిన చర్చలు
ప్రపంచ చమురు రవాణాలో అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని మళ్లీ తెరిపించేందుకు ఒమన్, ఇరాన్, అమెరికాల మధ్య జరుగుతున్న దౌత్యపరమైన చర్చలు తాత్కాలికంగా స్తంభించిపోయాయి. ఈ మార్గాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఇరాన్ సరికొత్త షరతులను తెరపైకి తెచ్చింది. దీంతో చర్చలు నిలిచిపోయాయి. అమెరికా విధిస్తున్న నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని పూర్తిగా ఎత్తివేయాలని, ఇరాన్ సరిహద్దుల సమీపంలో మోహరించిన యూఎస్ సైనిక బలగాలను వెనక్కి పిలవాలని, యుద్ధ నష్టానికి సంబంధించి పరిహారం చెల్లించడంతో పాటు ఇతర డిమాండ్లను అంగీకరిస్తేనే జలసంధిని తెరిచే అంశంపై చర్చిస్తామని టెహ్రాన్ షరతులు విధించింది.
పెంటగాన్ అప్రమత్తత - ఆయుధాల ఉత్పత్తి వేగవంతం
మరోవైపు, ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికా రక్షణ శాఖ అప్రమత్తమైంది. యుద్ధం కారణంగా కీలకమైన ఆయుధ సామాగ్రికి కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళనలతో అమెరికన్ రక్షణ కాంట్రాక్టర్లకు కీలక ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. మరింత వేగంగా, దూకుడుగా ఆయుధాల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, త్వరగా డెలివరీ చేయడానికి ప్రణాళికలు సమర్పించాల్సిందిగా డిప్యూటీ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ స్టీవ్ ఫైన్బర్గ్ పరిశ్రమల అధిపతులకు కేవలం 21 రోజుల గడువు విధించారు. ఈ మేరకు వారికి ఓ లేఖ రాశారు. కీలకమైన ఆయుధ సామగ్రి ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, మరింత వేగవంతమైన, దూకుడుగా కూడిన డెలివరీ షెడ్యూల్స్ను రూపొందించడానికి ప్రణాళికలను సమర్పించాలని ఆయన పరిశ్రమ వర్గాలకు ఆ లేఖలో సూచించారు. సంవత్సరాల తరబడి సాగే అభివృద్ధి చక్రాలు ఇకపై ఆమోదయోగ్యం కాదని చెప్పారు. వెంటనే తమ ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూళ్లను వేగవంతం చేయాలని, ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని విస్తరించాలని ఫైన్బర్గ్ చెప్పారు.
ఇదే విషయంపై పెంటగాన్ ప్రతినిధి సీన్ పార్నెల్ కూడా స్పందించారు. ఆయుధాలు కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేయడంపైనే రక్షణ శాఖ ప్రధానంగా దృష్టి సారించిందని, ముప్పు ఏ స్థాయిలో ఉందో అదే వేగంతో మన సైనికులకు కావాల్సిన ఆయుధాలను అందించడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు. అయితే, ఆయుధాల ఉత్పత్తిని వేగవంతం చేసే ఈ ప్రయత్నాలు ఇటీవలి ఇరాన్ యుద్ధానికి ముందే ప్రారంభమైనట్లు ఆయన ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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