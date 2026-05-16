ఐసిస్‌ అగ్ర కమాండర్‌ 'అబు-బిలాల్ అల్-మినూకి'ని హతమార్చాం: ట్రంప్

ఐసిస్‌ అగ్ర కమాండర్‌ అబు-బిలాల్ అల్-మినూకి హతం- నైజీరియాలో తలదాచుకున్న లీడర్​ను హతమార్చినట్లు ట్రంప్ వెల్లడి- ఇక ఐసిస్ కార్యకలాపాలు మరింత బలహీనమవుతాయన్న ట్రంప్

Trump On ISIS Leader Killed
representative image (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 10:43 AM IST

Trump On ISIS Leader Killed : ప్రపంచంలో అత్యంత క్రియాశీలకమైన ఉగ్రవాది, ఐసిస్‌ ఉగ్రసంస్థకు 2వ కమాండర్‌ అయిన అబు బిలాల్‌ అల్‌ మినుకిని అమెరికా సైన్యం మట్టుబెట్టింది. నైజీరియాలో ఆ దేశ సైన్యంతో కలిసి అమెరికా దళాలు నిర్వహించిన సంయుక్త ఆపరేషన్‌లో అబు బిలాల్‌ను అంతం చేసినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. తన ఆదేశాల మేరకు అమెరికా అత్యంత పక్కా ప్రణాళికతో, వ్యూహాత్మకంగా ఈ సంక్లిష్టమైన మిషన్‌ను పూర్తి చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్​ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్ చేశారు. అలాగే ఈ ఆపరేషన్​కు సహకరించిన నైజీరియా ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

'ఈ రాత్రి నా ఆదేశాల మేరకు ధైర్యవంతమైన అమెరికా దళాలు, నైజీరియా సాయుధ దళాలు కలిసి ఐసిస్ రెండో కమాండర్ అబు- బిలాల్- అల్ మినుకిని అంతం చేశాయి. అత్యంత ప్రణాళికాబద్ధమైన, క్లిష్టమైన మిషన్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించాయి. ప్రపంచంలో అత్యంత చురుకైన ఉగ్రవాదుల్లో ఒకడైన అబూ-బిలాల్‌ అల్‌-మినుకీని యుద్ధభూమి నుంచి తొలగించాయి. ఆఫ్రికాలో దాక్కుంటే తాను సురక్షితమని అతడు భావించాడు. కానీ అతడు చేస్తున్న ప్రతి కదలికపై మాకు సమాచారం అందించే వనరులు ఉన్నాయని అతడికి తెలియదు' అని ట్రంప్‌ పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

నైజీరియా ప్రభుత్వానికి ట్రంప్‌ ధన్యవాదాలు
ఈ ఆపరేషన్‌లో సహకరించిన నైజీరియా ప్రభుత్వానికి ట్రంప్‌ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇకపై అతడు ఆఫ్రికా ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేయలేడని, అమెరికన్లపై దాడులకు ప్రణాళికలు రచించలేడని అన్నారు. అతడిని తొలగించడంతో ఐసిస్‌ గ్లోబల్‌ కార్యకలాపాలకు భారీ దెబ్బ తగిలిందని పేర్కొన్నారు. అయితే అల్‌-మినుకిని ఎలా హతమార్చారన్న విషయాన్ని ట్రంప్‌ వెల్లడించలేదు. అమెరికా వైమానిక దాడులు జరిగాయా? లేదా ఎక్కడ అతడిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారన్న వివరాలు కూడా వెల్లడించలేదు.

2023లోనే గ్లోబల్‌ టెర్రరిస్ట్‌గా గుర్తింపు
2023 జూన్‌లో అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ హయాంలో అమెరికా విదేశాంగ శాఖ అబూ-బిలాల్‌ అల్‌-మినుకిని ప్రపంచ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించింది. అతడు అబూబకర్‌ మైనోక్‌, అబోర్‌ మైనోక్‌ వంటి పలు మారుపేర్లతో ఐసిస్‌లో కీలక నేతగా వ్యవహరించినట్లు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. అతడు ఐసిస్‌ జనరల్‌ డైరెక్టరేట్‌ ఆఫ్‌ ప్రావిన్సెస్‌లో భాగమని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్యకలాపాలకు మార్గదర్శకత్వం, నిధుల సమీకరణ బాధ్యతలు నిర్వహించే వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషించాడని తెలిపింది.

ఐసిస్‌కు చెందిన వ్యక్తులు ఉగ్ర కార్యకలాపాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంస్థ ఆపరేషన్లలో పాల్గొనడం వల్ల ఆంక్షలకు గురవుతారని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

నైజీరియాలో ఐసిస్‌ దాడులు
గత నెలలో నైజీరియాలోని అడమావా రాష్ట్రంలో జరిగిన దాడికి ఐసిస్‌ బాధ్యత వహించింది. టెలిగ్రామ్‌లో విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని ప్రకటించింది. గోంబి లోకల్‌ గవర్నమెంట్‌ ఏరియాలోని గుయాకు సమాజంపై జరిగిన ఈ దాడిలో కనీసం 29 మంది మరణించినట్లు సమాచారం. 2025 జూన్‌లో నైజీరియాలో ఓ బిషప్‌ స్వగ్రామంపై జరిగిన మిలిటెంట్‌ దాడిలో 20 మందికిపైగా మరణించారు. దేశంలో క్రైస్తవులపై జరుగుతున్న హింస గురించి అమెరికా కాంగ్రెస్‌ ముందు ఆ బిషప్‌ వాంగ్మూలం ఇచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఈ దాడి జరిగినట్లు సమాచారం.

అమెరికా ఒత్తిడి
2025 చివరి నుంచి నైజీరియా ప్రభుత్వం అమెరికా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ఇస్లామిస్ట్‌ ఉగ్రవాద ముప్పును ఎదుర్కోవడంలో తగిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని వాషింగ్టన్‌ ఆరోపిస్తోంది. గతేడాది క్రిస్మస్‌ రోజున అమెరికా, నైజీరియా అధికారులతో కలిసి వాయువ్య సోకోటో రాష్ట్రంలో వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. పొరుగు దేశం నైజర్‌లో చురుకుగా ఉండే ఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌ ఇన్‌ ది సాహెల్‌ (ఐఎస్‌ఎస్‌పీ) ఉగ్రవాదులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు జరిగాయి. క్రైస్తవులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉగ్రవాదులు హత్యలకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ దాడి చేసినట్లు ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఆ తర్వాత నైజీరియా దళాలకు మద్దతు, శిక్షణ అందించేందుకు అమెరికా వందలాది సైనికులను అక్కడికి పంపింది.

