పాక్ వేదికగా అమెరికా- ఇరాన్ రెండో విడత చర్చలు : ట్రంప్

పాక్​లో అమెరికా - ఇరాన్ రెండో విడత చర్చలు - వెల్లడించిన ట్రంప్

US President Trump - Iran Foreign Minister Abbas Araghchi (Source : AP News (File))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 19, 2026 at 6:57 PM IST

US Iran Talks : ఇరాన్‌‌తో రెండో విడత చర్చలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. సోమవారం రోజు (ఏప్రిల్ 20న) పాకిస్థాన్ రాజధాని నగరం ఇస్లామాబాద్ వేదికగా ఇరాన్‌తో అమెరికా ప్రతినిధులు ముఖాముఖి చర్చలు జరుపుతారని ఆయన వెల్లడించారు. అయితే అమెరికా ప్రతినిధుల జాబితాలో ఎవరెవరు ఉన్నారనే సమాచారాన్ని ట్రంప్ బహిర్గతపర్చలేదు. తొలి విడత చర్చల్లో పాల్గొన్న అమెరికా ప్రతినిధి బృందానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ సారథ్యం వహించారు.

