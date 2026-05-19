ఇరాన్పై దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాం- ఆ దేశాల విజ్ఞప్తితోనే: ట్రంప్
ఇరాన్పై దాడుల విషయంలో ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన- ఇరాన్పై నేడు చేయాలనుకున్న దాడులు తాత్కాలికంగా నిలిపేసినట్లు ట్రంప్ ప్రకటన- స్పందించిన ఇరాన్
Published : May 19, 2026 at 7:18 AM IST
Trump On Iran Attack : ఇరాన్పై దాడుల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఖతార్, సౌదీ, యూఏఈ పాలకుల అభ్యర్థన మేరకు మంగళవారం ఇరాన్పై ప్రణాళికాబద్ధంగా చేపట్టాల్సిన దాడిని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసినట్లు తెలిపారు. అయితే అవసరమైతే ఇరాన్పై భారీ స్థాయి దాడికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ ప్రకటనపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది.
ప్రస్తుతం ఇరాన్తో సీరియస్గా చర్చలు జరుగుతున్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. అవి ఒప్పందంగా మారే అవకాశం ఉందని అరబ్ దేశాల పాలకులు భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇరాన్తో శాంతి ఒప్పందం అమెరికాతో పాటు పశ్చిమాసియా దేశాలకు కూడా ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుందని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. శాంతి ఒప్పందంలో ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉండకూడదనే నిబంధన ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. మిత్రదేశాల నేతలపై ఉన్న గౌరవంతోనే ఇరాన్పై దాడులను వాయిదా వేసినట్లు అగ్రరాజ్యాధినేత వెల్లడించారు. దాడుల నిలిపివేతపై రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్, జాయింట్ చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఛైర్మన్ జనరల్ డేనియల్ కేన్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే చర్చలు విఫలమై, ఒప్పందం కుదరకపోతే ఇరాన్పై దాడులకు సిద్ధంగా ఉండాలని సైన్యాన్ని ఆదేశించినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్పై సైనిక చర్య విషయంలో జాతీయ భద్రతా బృందం, అధ్యక్షుడితో సమావేశం కావాల్సి ఉందని ఇద్దరు అధికారులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే సౌదీ, ఖతార్, యూఏఈ పాలకులు ట్రంప్తో ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు సమాచారం.
US President Donald Trump on Truth Social posts, " i have been asked by the emir of qatar, tamim bin hamad al thani, the crown prince of saudi arabia, mohammed bin salman al saud, and the president of the united arab emirates, mohamed bin zayed al nahyan, to hold off on our… pic.twitter.com/Q8Dchdh0Mq— ANI (@ANI) May 18, 2026
దౌత్యపరమైన పరిష్కారానికి ప్రయత్నాలు
పరిస్థితిని దౌత్యపరంగా పరిష్కరించే ప్రయత్నంలో భాగంగా పలు దేశాలు అమెరికా అధికారులు, ఇరాన్తో నేరుగా చర్చలు జరుపుతున్నాయని ట్రంప్ వెల్లడించారు. 'ఈ మూడు దేశాలతో పాటు మరికొన్ని దేశాల నాయకులు నాతో మాట్లాడారు. వారు మా ప్రతినిధులతో పాటు ప్రస్తుతం ఇరాన్తో కూడా నేరుగా చర్చలు చేస్తున్నారు. సమస్యకు పరిష్కారం దొరికే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. బాంబులు వేయకుండా సమస్యను పరిష్కరించగలిగితే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...i put it (attack on iran) off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while because we've had very big discussions with iran and we'll see what they amount to. i was asked by saudi arabia, qatar, uae and… https://t.co/q2qVNckfBY pic.twitter.com/g1FWpQhtUn— ANI (@ANI) May 18, 2026
'ఇరాన్కు అణ్వాయుధం ఉండనివ్వం'
తాజాగా చైనా పర్యటనలో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో జరిగిన చర్చలను కూడా ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. ఆయన తమ సైన్యాన్ని ఎంతో ప్రశంసించారని, ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సైన్యం తమదేనని చెప్పారని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్కు అణ్వాయుధం ఉండనివ్వమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...president xi was very complimentary of our military...we have the greatest military in the world. we're not going to let iran have a nuclear weapon. i was called by these three countries, plus others, and they're dealing directly with… pic.twitter.com/wmAoZOYEhQ— ANI (@ANI) May 18, 2026
ఇరాన్ పోర్టులపై అమెరికా దిగ్బంధనం కొనసాగింపు
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ పోర్టులపై అమెరికా దిగ్బంధనాన్ని కఠినంగా అమలు చేస్తున్నట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు 85 వాణిజ్య నౌకలను మళ్లించి ఆంక్షలను పూర్తిగా అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
'అమెరికా మళ్లీ దాడి చేస్తే అంతే!'
ట్రంప్ దాడుల వాయిదా ప్రకటనపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఒకవేళ అమెరికా మళ్లీ దూకుడు ప్రదర్శిస్తే తాము అత్యంత వేగంగా, శక్తివంతంగా సమాధానం ఇస్తామని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్లో ప్రసారమైన ఒక ప్రకటనలో, మేజర్ జనరల్ అలీ అబ్దొల్లాహి అమెరికాను హెచ్చరించారు. తమ సాయుధ దళాలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బలంగా, సర్వసన్నద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ బలాన్ని అభివర్ణిస్తూ తమ సైన్యం ట్రిగ్గర్పై వేలు పెట్టి సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ తాజా ప్రతిపాదనను ఆదివారం రాత్రి పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తుల ద్వారా అమెరికాకు పంపినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ ప్రతిపాదనలో గణనీయమైన పురోగతి లేదని, అమెరికా ఆశించిన కీలక రాయితీలు అందులో లేవని ట్రంప్ భావించినట్లు సమాచారం. అయితే గత ప్రతిపాదనలతో పోలిస్తే అందులో స్వల్ప మార్పులే ఉన్నాయని అమెరికా సీనియర్ అధికారి పేర్కొన్నట్లు వార్త సంస్త తెలిపింది.
