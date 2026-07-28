ETV Bharat / international

దయచేసి ఆపండి చర్చిద్దామంటూ ఇరాన్ విజ్ఞప్తి- అందుకే దాడులను నిలిపివేశాం : ట్రంప్

ఇరాన్‌ సమావేశం కోరడంతో దాడులను నిలిపివేశామని ట్రంప్‌ వెల్లడి- ఒప్పందం కుదరకపోతే మళ్లీ సైనిక చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక

Trump on US halted strikes Iran
US President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump on US halted strikes Iran : ఇరాన్‌పై అమెరికా చేపట్టిన వైమానిక దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడానికి కారణం తెహ్రాన్‌ చేసిన విజ్ఞప్తేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. "దయచేసి దాడులు ఆపండి సమావేశమై మాట్లాడుకుందాం" అని ఇరాన్‌ కోరిందని, అందుకే ప్రస్తుతం దౌత్యపరమైన చర్చలకు అవకాశం కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. అయితే చర్చలు విఫలమైతే మళ్లీ సైనిక చర్యలు ప్రారంభిస్తామని హెచ్చరించారు.

ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్‌, ఇరాన్‌తో ప్రస్తుతం చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. "వాళ్లు చాలా మర్యాదగా 'దయచేసి దాడులు ఆపండి మనం సమావేశమవుదాం' అని కోరారు. ఇప్పుడు అదే దశలో ఉన్నాం. ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఒకవేళ ఒప్పందం కుదరకపోతే మళ్లీ మునుపటిలాగే చర్యలు ప్రారంభిస్తాం. ప్రస్తుతం ఇరాన్‌తో మేం మాట్లాడుతున్నాం. చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయి. పరిస్థితులు మంచి దిశగా వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మేం బలహీనంగా ఉన్నామనుకుని వాళ్లు సమావేశం కోరలేదు. మేం తీవ్రంగా దాడులు చేయడంతోనే వారు చర్చలకు ముందుకొచ్చారు" అని ట్రంప్‌ అన్నారు. దాదాపు రెండు వారాల పాటు కొనసాగిన అమెరికా దాడుల అనంతరం ఈ విరామం వచ్చింది. సైనిక చర్యలను మరింత విస్తరించాలా లేదా అన్న అంశంపై అమెరికా ప్రభుత్వం అంతర్గతంగా సమీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

క్షిపణి నిల్వలపై ట్రంప్‌ స్పందన
అమెరికా వద్ద క్షిపణులు, రక్షణ సామగ్రి తగినంతగా ఉన్నాయని ట్రంప్‌ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా పేట్రియట్‌ క్షిపణి వ్యవస్థల ఉత్పత్తిని మరింత పెంచుతున్నామని తెలిపారు. "మా వద్ద వివిధ రకాల ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. అవసరమైనదానికంటే ఎక్కువే ఉంది. పేట్రియట్‌ వ్యవస్థల ఉత్పత్తిని కూడా వేగవంతం చేస్తున్నాం" అని చెప్పారు. అలాగే, గతంలో అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ ప్రభుత్వం ఉక్రెయిన్‌కు పెద్దఎత్తున ఆయుధాలు పంపిన తీరును కూడా ట్రంప్‌ విమర్శించారు.

మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌, జాయింట్‌ చీఫ్స్‌ ఆఫ్‌ స్టాఫ్‌ చైర్మన్‌ జనరల్‌ డాన్‌ కేన్‌ తదితరులు యుద్ధం మరింత విస్తరించడం వల్ల తలెత్తే పరిణామాలు, ఆయుధ నిల్వల వినియోగం వంటి అంశాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు పేర్కొంది. అమెరికా సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ (సెంట్‌కామ్‌) అధిపతి అడ్మిరల్‌ బ్రాడ్‌ కూపర్‌ కూడా హర్మూజ్‌ జలసంధి ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న బాంబు దాడులను నిలిపివేయాలని సూచించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సైనిక చర్యలు తమ ప్రభావ పరిమితికి చేరుకున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడినట్లు సమాచారం. ఈ సూచనలే ట్రంప్‌ నిర్ణయంపై ప్రభావం చూపినట్లు తెలుస్తోంది.

TAGGED:

TRUMP ON US HALTED STRIKES IRAN
TRUMP ON US HALTED STRIKES IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.