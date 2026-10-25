ఇరాన్పై రేపే దాడి జరగొచ్చు- ఇరుదేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరే ఛాన్స్: ట్రంప్
ఇరాన్పై మరోసారి దాడి చేసే అవకాశాలను కొట్టిపారేయలేమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అదే సమయంలో ఇరుదేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం కూడా ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు.
Published : October 25, 2026 at 10:37 AM IST
Trump More Strikes On Iran : ఇరాన్పై త్వరలో మరో భీకరదాడి జరిగే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శనివారం అన్నారు. అవసరమైతే రేపే దాడి చేయవచ్చేమోనని తెలిపారు. ఇరాన్పై మరోసారి దాడి చేసే అవకాశాలను కొట్టిపారేయలేమని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో ఇరుదేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం కూడా ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. ఫ్లోరిడాలో శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ట్రంప్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న అనంతరం ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇరాన్పై మరోసారి దాడిచేసే అవకాశం ఉందా అన్న ప్రశ్నకు అవును అని ట్రంప్ సమాధానం ఇచ్చారు. కానీ అసలు సమస్య ఏమిటంటే ఇరాన్ ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉంటుందా అన్నదే తమ అనుమానమని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలను తయారు చేయకుండా అడ్డుకోవడమే తమ లక్ష్యమని ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు. బి-2 బాంబర్లతో గతంలో అమెరికా చేపట్టిన ఆపరేషన్ శాశ్వత పరిష్కారాన్ని ఇవ్వలేదని, అందుకే ఇరాన్తో ఒప్పందం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
పశ్చిమాసియాలో తమ ప్రభుత్వ ప్రణాళికను సమర్థించుకున్న ట్రంప్, అక్కడి బలగాలను ప్రశంసించారు. "ఇరాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో మా సైన్యం, నౌకాదళం అద్భుతంగా పని చేశాయి. ఇరాన్కు చెందిన ప్రతి జెట్ ఫైటర్ను నాశనం చేశాయి. సుమారు 259 నౌకలను పేల్చేశాయి. చివరికి వారికి మిగిలింది కేవలం రికార్డు స్థాయిలో ఉన్న ద్రవ్యోల్బణం మాత్రమే" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
త్వరలో రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపు!
మరోవైపు, రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి త్వరలో ఒక పరిష్కారం లభిస్తుందని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఆ రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత వారితో వ్యాపారం చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. "రష్యా, ఉక్రెయిన్ దేశాలు ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి ఇరుదేశాల మధ్య మళ్లీ సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనాలని కోరుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత మేం రెండు దేశాలతోనూ వ్యాపారం చేయగలుగుతాం" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించడానికి జరుగుతున్న దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలపై ఫస్ట్ లేడీ మెలానియా ట్రంప్ మాట్లాడారు. ఇరుదేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే ప్రక్రియలో క్యాథలిక్ క్రైస్తవుల అత్యున్నత పీఠమైన 'వాటికన్' అందిస్తున్న దౌత్యపరమైన మద్దతును ఆమె ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. యుద్ధాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడానికి త్వరలో జరగనున్న కాల్పుల విరమణ కాలపరిమితిని ఆమె ప్రస్తావించారు. "రష్యా, ఉక్రెయిన్ దేశాలు అక్టోబర్ 27న కాల్పుల విరమణను ప్రారంభిస్తున్నారు. అంతా ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతుందని నేను ఆశిస్తున్నా. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, ఉక్రెయన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ఇద్దరితోనూ మేం మాట్లాడాం. ఒప్పందాలపై సంతకాలు కూడా చేశాం" ట్రంప్ భార్య మెలానియా పేర్కొన్నారు.
'చర్చలు మళ్లీ ప్రారంభం కావాలంటే అమెరికా బెదిరింపులు ఆపాలి'
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో టెహ్రాన్ విభేదించింది. ఇరుదేశాల మధ్య జరుగుతున్న మధ్యంతర ఒప్పంద చర్చల వైఫల్యానికి అమెరికానే కారణమని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ ఆరోపించారు. శనివారం జాతినుద్దేశించి చేసిన ప్రసంగించిన పెజెష్కియాన్ ఇరుదేశాల మధ్య ఒక ఒప్పందం జరగటానికి మళ్లీ కొత్తగా ప్రయత్నాలు జరగాలన్నారు. అయితే చర్చలు మళ్లీ ప్రారంభం కావాలంటే ముందుగా అమెరికా తన బెదిరింపులను ఆపాలన్నారు. తమపై విధించిన ఆంక్షలను పూర్తిగా ఎత్తివేయాలని పెజెష్కియాన్ డిమాండ్ చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తులకు ఇరాన్ ఎలాంటి కొత్త ప్రతిపాదన చేయలేదని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్(ఐఆర్జీసీ) అనుబంధ వార్తా సంస్థ నివేదించింది. అలాగే అమెరికా నావికా దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేయడానికి బదులుగా హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవాలన్న అమెరికాకు చేసిన ప్రతిపాదనను కూడా తిరస్కరించిందని తెలిపింది.
యూరప్ వ్యాప్తంగా భారీ ఆందోళనలు- ఫ్రాన్స్లో రోడ్డెక్కిన 4 లక్షల మంది
సౌదీ అరేబియాపై హూతీల పంజా- చమురు కేంద్రాలు, విమానాశ్రయాలే లక్ష్యంగా దాడులు