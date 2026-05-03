ETV Bharat / international

ఇరాన్‌పై మళ్లీ దాడులా? ట్రంప్ హెచ్చరికలు- 14 పాయింట్ల ప్రతిపాదనపై అనుమానాలు!

ఇరాన్ తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే మళ్లీ దాడులు చేసే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- 14 పాయింట్ల ప్రతిపాదనపై అమెరికా సందేహం- జర్మనీలో అమెరికా సైనికుల సంఖ్య భారీగా తగ్గించే యోచన- యూరప్ దేశాలతో విభేదాలు

Trump
Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 3, 2026 at 7:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ మరోసారి ఇరాన్‌పై కఠిన వ్యాఖ్యలు చేసి అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ఉద్రిక్తతలను పెంచారు. ఇరాన్ తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే మళ్లీ సైనిక దాడులు ప్రారంభించే అవకాశముందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సౌత్ ఫ్లోరిడాలో ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ ఎక్కే సమయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, అవసరమైతే మిలిటరీ యాక్షన్ మళ్లీ చేపట్టడాన్ని తిరస్కరించలేమన్నారు.

"ఇరాన్ ఏదైనా తప్పు చేస్తే, లేదా పరిస్థితులు అదుపు తప్పితే మళ్లీ దాడులు జరగవచ్చు. అది పూర్తిగా ఒక అవకాశమే" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితులను పరిశీలిస్తున్నామని, వెంటనే నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితి లేదని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న చర్చల గురించి కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, తేహ్రాన్‌లో స్పష్టమైన నాయకత్వం లేకపోవడం సమస్యగా మారిందన్నారు.

అదే జరిగితే మళ్లీ బలపడే అవకాశం!
"ఇరాన్ ఒప్పందం చేయాలనుకుంటోంది. కానీ వారి నాయకత్వం గందరగోళంలో ఉంది. అసలు ఎవరు నాయకుడు అన్నది వారికి తెలియడం లేదు" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇక ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాల విషయానికొస్తే, ముఖ్యంగా క్షిపణి తయారీ వ్యవస్థను పూర్తిగా తొలగించాలని అమెరికా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. "ఆ సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా తొలగించాలి. అది జరిగితే, వారు మళ్లీ బలపడే అవకాశం తగ్గుతుంది" అని ఆయన చెప్పారు.

ఇదే సమయంలో, ఇరాన్ తాజాగా అమెరికాకు సమర్పించిన 14 పాయింట్ల ప్రతిపాదనపై ట్రంప్ తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రతిపాదనను త్వరలో సమీక్షించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే, అది ఆమోదయోగ్యంగా ఉండకపోవచ్చని ముందుగానే సంకేతాలు ఇచ్చారు. ట్రూత్ సోషల్‌లో చేసిన పోస్టులో ట్రంప్, "ఇరాన్ చేసిన చర్యలకు ఇప్పటికీ సరిపడా మూల్యం చెల్లించలేదు. అందుకే వారి ప్రతిపాదనను అంగీకరించడం కష్టమే అనిపిస్తోంది" అని పేర్కొన్నారు. గత 47 సంవత్సరాల్లో ప్రపంచానికి ఇరాన్ కలిగించిన నష్టాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రణాళికపై ట్రంప్ ఇలా!
మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ప్రశ్నలకు స్పందిస్తూ, ఈ 14 పాయింట్ల ప్రణాళిక పూర్తి వివరాలు ఇంకా తనకు అందలేదని ట్రంప్ చెప్పారు. "ప్రస్తుతం దాని కాన్సెప్ట్ గురించి మాత్రమే చెప్పారు. పూర్తి వివరాలు త్వరలో వస్తాయి. చూసి తర్వాత నిర్ణయం చెబుతాను" అని అన్నారు. ఇరాన్ ప్రతిపాదనలో యుద్ధాన్ని పూర్తిగా ముగించే విధంగా సమగ్ర ప్రణాళిక ఉందని సమాచారం. లెబనాన్ వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా శాంతి నెలకొల్పే లక్ష్యంతో ఈ ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా ముందుగా ఇచ్చిన 9 పాయింట్ల ప్రతిపాదనలో రెండు నెలల కాలపరిమితితో కాల్పుల విరమణ సూచించగా, ఇరాన్ మాత్రం 30 రోజుల్లోనే శాశ్వత పరిష్కారం కావాలని పట్టుబడుతోంది.

ఇక యూరప్‌తో అమెరికా సంబంధాల విషయానికొస్తే, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు మరింత వివాదాస్పదంగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఫ్రైడ్​రిచ్​ మెర్జ్​పై ఆయన తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జర్మనీ దేశీయ సమస్యలను పరిష్కరించడంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. జర్మనీ చాన్సలర్ మెర్జ్ పనితీరు సరిగా లేదని ట్రంప్ విమర్శించారు. "అక్కడ ఇమ్మిగ్రేషన్, ఎనర్జీ, ఉక్రెయిన్ సమస్యలు ఉన్నాయి. వాటిని చూసుకోవాలి" అని అన్నారు. ఇరాన్ విషయంలో అమెరికాను విమర్శించడం సరికాదని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ నేపథ్యంలో జర్మనీలో ఉన్న అమెరికా సైనిక బలగాలను తగ్గించేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.

ఇప్పటికే 5,000 మంది సైనికులను వెనక్కి పిలవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ, అది ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. "మేము చాలా పెద్ద స్థాయిలో తగ్గిస్తున్నాం. 5,000 కంటే ఎక్కువే తగ్గిస్తాం" అని తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం యూరప్ దేశాలతో అమెరికా మధ్య ఉన్న విభేదాలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యల విషయంలో యూరప్ దేశాలు పూర్తి మద్దతు ఇవ్వకపోవడం అమెరికాకు అసంతృప్తిని కలిగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఇటలీ, స్పెయిన్ వంటి దేశాల నుంచి కూడా అమెరికా సైనిక బలగాలను ఉపసంహరించుకునే అవకాశాన్ని ట్రంప్ సూచించారు. ఈ చర్యలు నాటో కూటమిలో విభేదాలకు దారితీయవచ్చని అంతర్జాతీయ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

'మేం సముద్ర దొంగల్లాంటి వాళ్లం- కానీ ఆటలు ఆడడం లేదు'- ఇరాన్‌కు రూ.45వేల కోట్లు నష్టం!

'మురికి కాలువల్లో ఎలుకల్లా ఇరాన్ నేతలు'- పశ్చిమాసియా, యూరప్‌ ముక్కలైపోయేవన్న ట్రంప్

TAGGED:

TRUMP ON IRAN WAR
US STRIKES ON IRAN
IRAN LATEST PROPOSAL
TRUMP ON GERMANY TROOPS
TRUMP ON IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.