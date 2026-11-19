రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా, చైనా కృషి: డొనాల్డ్ ట్రంప్
Donald Trump On Ukraine Russia war: ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను కలిగి ఉండకూడదని అమెరికా, చైనా చాలా బలంగా విశ్వసిస్తున్నాయని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.
Published : November 19, 2026 at 12:27 PM IST
ఎపెక్ సదస్సు కోసం చైనాలో పర్యటిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉక్రెయిన్, ఇరాన్లకు సంబంధించిన ప్రస్తుత వివాదాలపై అమెరికాకు ఉన్న ఆందోళనలనే చైనా కూడా వ్యక్తం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. వాషింగ్టన్, బీజింగ్ల మధ్య ఉన్న ఉమ్మడి ఆసక్తి గల అంశాలను ప్రస్తావించారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండకూడదని అమెరికా, చైనాలు చాలా బలంగా విశ్వసిస్తున్నాయని అన్నారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు కృషి చేస్తున్నాయని తెలిపారు. షెన్జెన్లో జరుగుతున్న 33వ ఆసియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ (APEC) శిఖరాగ్ర సమావేశం సందర్భంగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో జరిగిన ద్వైపాక్షిక భేటీలో ట్రంప్ ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
#WATCH | Shenzhen, China: Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump hold bilateral talks on the sidelines of the 33rd APEC Economic Leaders' Summit. (Source: Russian Pool via Reuters) https://t.co/8SOZbWqQuW— ANI (@ANI) November 19, 2026