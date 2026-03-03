ETV Bharat / international

టూ లేట్- ఇరాన్‌కు ఇప్పుడు చర్చలు కావాలా?​: డొనాల్డ్​ ట్రంప్

ఎన్నో కోల్పోయాక చర్చల గురించి ఇరాన్ మాట్లాడుతోందన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​- ట్రూత్ సోషల్​లో పోస్ట్​

US President Donald Trump
US President Donald Trump (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 3, 2026 at 7:49 PM IST

Trump On Iran Restart Negotiations : ఇరాన్‌తో సైనిక ఘర్షణ తీవ్రరూపు దాలుస్తున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. అమెరికాతో మళ్లీ చర్చలను ప్రారంభించే విషయంలో ఇరాన్ బాగా ఆలస్యం చేసిందన్నారు. నాయకత్వాన్ని, గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను, వాయుసేనను, నౌకాదళాన్ని కోల్పోయాక చర్చల గురించి ఇరాన్ మాట్లాడుతోందని ఆయన మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం జరిగిపోయిందని పేర్కొన్నారు. ఈమేరకు ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ట్రంప్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రతినిధి డాక్టర్ అబ్దుల్ మజీద్ హకీమ్ ఇలాహీ తాజాగా ఓ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కీలక కామెంట్స్ చేశారు. అమెరికాతో చర్చలకు ఇరాన్ రెడీగానే ఉందని, కానీ ఇరాన్ ఆత్మగౌరవానికి అమెరికా విలువ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఈ కామెంట్స్‌కు స్పందనగానే ట్రంప్ తాజా వ్యాఖ్యలు చేశారు.

TRUMP ON IRAN RESTART NEGOTIATIONS
TRUMP ON MIDDLE EAST REGION
TRUMP ON IRAN RESTART NEGOTIATIONS

