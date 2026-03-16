ETV Bharat / international

హర్మూజ్ జలసంధి రక్షణకు దేశాలు ముందుకు రావాలి- యుద్ధంపై ఇరాన్ తప్పుడు ప్రచారం: ట్రంప్

హర్మూజ్ జలసంధిని కాపాడేందుకు ఏడు దేశాలను కోరినట్లు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- చమురు ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ ఆందోళన- యుద్ధంపై ఇరాన్ కృత్రిమ మేధస్సుతో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని ఆరోపణ

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 8:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Middle East Tensions : పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధి భద్రతపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన ఈ మార్గాన్ని రక్షించేందుకు అనేక దేశాలు కలిసి పనిచేయాలని ఆయన కోరారు. సుమారు ఏడు దేశాలను యుద్ధ నౌకలను పంపించాలని కోరినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి దేశం స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వలేదని తెలిపారు.

ఆదివారం అమెరికాకు తిరిగి వెళ్తూ ఫ్లోరిడా నుంచి వాషింగ్టన్‌కు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్ ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలక మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధి భద్రత కోసం ఇతర దేశాలు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఈ ప్రాంతం నుంచి భారీగా చమురు దిగుమతి చేసుకునే దేశాలు తమ ప్రయోజనాలను తాము కాపాడుకోవాలి. అందుకే ఆ దేశాలు కూడా యుద్ధ నౌకలను పంపి ఈ జలసంధిని రక్షించాలి" అని ట్రంప్ అన్నారు. అమెరికా ఒంటరిగా ఈ బాధ్యతను తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ట్రంప్ వ్యాఖ్యల ప్రకారం, ఈ జలసంధి మార్గాన్ని అత్యధికంగా ఉపయోగించుకునే దేశాల్లో కొన్ని అమెరికా మిత్రదేశాలే ఉన్నాయని చెప్పారు. అయితే ఆయన ఆ దేశాల పేర్లు వెల్లడించలేదు. గతంలో మాత్రం చైనా, ఫ్రాన్స్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, బ్రిటన్ వంటి దేశాలు కూడా ఈ ప్రాంత భద్రతలో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరినట్లు ఆయన గుర్తుచేశారు. చైనాకు అవసరమైన చమురులో దాదాపు 90 శాతం ఈ జలసంధి మార్గం ద్వారానే వస్తుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అమెరికాకు మాత్రం ఈ మార్గంపై పెద్దగా ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన అన్నారు. "మాకు చమురు కొరత లేదు. కానీ ఇతర దేశాలకు ఇది కీలకం. కాబట్టి వారు ముందుకు రావాలి" అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

అదే సమయంలో యుద్ధంపై తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్ కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికతను ఉపయోగించి ప్రపంచాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆయన అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని వీడియోలు, చిత్రాలు నిజం కావని ఆయన పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యల ప్రకారం, ఇరాన్ తన సైనిక బలాన్ని అతిశయంగా చూపించేందుకు కృత్రిమ మేధస్సుతో తయారు చేసిన దృశ్యాలను ప్రచారం చేస్తోందని చెప్పారు. కొన్ని వీడియోల్లో సముద్రంలో అమెరికా నౌకలపై దాడులు జరిగినట్లు చూపుతున్నా అవన్నీ అసత్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అమెరికా నౌకలపై జరిగినట్లు ప్రచారం అవుతున్న దాడుల వార్తలను కూడా ట్రంప్ ఖండించారు. ముఖ్యంగా అమెరికా రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలు దెబ్బతిన్నాయని వచ్చిన వార్తలు తప్పుడు సమాచారమని చెప్పారు. ఐదు రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలు దెబ్బతిన్నాయని వచ్చిన కథనాలు అసత్యమని, వాటిలో ఎక్కువ భాగం ఇప్పటికీ సేవలో ఉన్నాయని తెలిపారు.

అదేవిధంగా అమెరికా విమాన వాహక నౌకపై కూడా దాడి జరిగిందన్న వార్తలను ట్రంప్ కొట్టిపారేశారు. ప్రపంచంలోనే ప్రముఖ యుద్ధనౌకలలో ఒకటైన USS అబ్రహం లింకన్ (CVN-72) పై ఎలాంటి దాడి జరగలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న దృశ్యాల్లో ఆ నౌక మంటల్లో కాలిపోతున్నట్లు చూపించడం పూర్తిగా తప్పుడు సమాచారమని అన్నారు.

"ఆ నౌకపై ఎలాంటి దాడి జరగలేదు. అది మంటల్లో కాలిపోలేదు కూడా. ఇలాంటి దృశ్యాలు అన్నీ కృత్రిమ మేధస్సుతో తయారు చేసినవే" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ ఈ విధంగా తప్పుడు ప్రచారం చేసి యుద్ధంలో విజయాలు సాధిస్తున్నట్లు చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ తప్పుడు సమాచారాన్ని కొన్ని మీడియా సంస్థలు కూడా ప్రచారం చేస్తున్నాయని ట్రంప్ విమర్శించారు. అసత్య కథనాలను ప్రచారం చేసే మీడియా సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. కావాలనే తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తే దేశద్రోహం కేసులు పెట్టాలని కూడా ట్రంప్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఇదే సందర్భంలో అమెరికా ప్రసార మాధ్యమాలపై కూడా ట్రంప్ విమర్శలు గుప్పించారు. కొన్ని మీడియా సంస్థలు ప్రజల నమ్మకాన్ని కోల్పోయాయని ఆయన అన్నారు. అమెరికా కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ కొన్ని ప్రసార సంస్థల లైసెన్సులపై సమీక్ష జరుపుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రజలకు అందే ఉచిత ప్రసార తరంగాలను ఉపయోగించుకునే సంస్థలు బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రంప్ అన్నారు. కానీ కొన్ని సంస్థలు తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నాయని ఆయన విమర్శించారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.