శాంతి ప్రణాళిక ఫైన్ ట్యూన్​- రష్యా, ఉక్రెయిన్​కు మా ప్రతినిధులు: ట్రంప్

ట్రంప్‌ శాంతి ప్రణాళిక- రష్యా, ఉక్రెయిన్‌తో దౌత్య చర్చలు వేగం

Russia Ukraine Peace Plan Trump
Russia Ukraine Peace Plan Trump (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 7:29 AM IST

Russia Ukraine Peace Plan Trump : ఉక్రెయిన్‌- రష్యా యుద్ధం ముగింపునకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కొత్త ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించిన తన ప్రణాళికను ఫైన్‌ ట్యూన్‌ చేశామని, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ను కలిసేందుకు అమెరికా ప్రత్యేక ప్రతినిధి స్టీవ్‌ విట్‌క్ఫ్‌ను పంపుతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఇదే సమయంలో, ఉక్రెయిన్‌ అధికారులతో మాట్లాడేందుకు యూఎస్‌ ఆర్మీ సెక్రటరీ డాన్‌ డ్రిస్కాల్‌ను కూడా పంపిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ట్రంప్‌ తన సోషల్‌ మీడియా పోస్టులో, "ఇరు దేశాలతో చర్చల పురోగతిపై నేను, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌, విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో, యుద్ధ శాఖా కార్యదర్శి పీట్‌ హెగ్‌సెత్‌, వైట్‌హౌస్‌ చీఫ్‌ ఆఫ్‌ స్టాఫ్‌ సుజీ వైల్స్‌ కలిసి సమీక్షిస్తాం’" అని పేర్కొన్నారు. పరిస్థితి మరింత స్పష్టమైన తర్వాతే పుతిన్‌, జెలెన్‌స్కీలను ప్రత్యక్షంగా కలుస్తామని వెల్లడించారు.

అబుదాబిలో కీలక చర్చలు
సోమవారం సాయంత్రం నుంచి మంగళవారం వరకూ అబుదాబిలో రష్యా అధికారులు, అమెరికా ఆర్మీ సెక్రటరీ డాన్‌ డ్రిస్కాల్‌ మధ్య దౌత్య చర్చలు జరిగాయి. చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయని ఆర్మీ సెక్రటరీ ప్రతినిధి లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌ జెఫ్‌ టాల్బర్ట్‌ చెప్పారు. అయితే ఇదే సమయంలో రష్యా మళ్లీ కీవ్‌పై తీవ్ర దాడులు జరపడం ఉద్రిక్తతలను పెంచింది. ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కీవ్‌లో జరిగిన క్షిపణి దాడుల్లో కనీసం ఏడుగురు మరణించారు. అక్కడి నివాస భవనాలు, విద్యుత్‌, నీటి వసతులు దెబ్బతిన్నాయి. మరోవైపు, ఉక్రెయిన్‌ చేసిన డ్రోన్‌ దాడిలో దక్షిణ రష్యాలో ముగ్గురు మృతి చెందారు.

ట్రంప్‌ శాంతి ప్రణాళికపై యూరప్‌ ఆందోళన
గత వారం ట్రంప్‌ ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళిక రష్యాకు అనుకూలంగా ఉందని విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ వెంటనే అమెరికా ప్రతినిధులతో చర్చలు చేపట్టారు. యూరోపియన్‌ నాయకులు కూడా తమ అభ్యంతరాలు తెలుపుతూ, ఇందులో తమ సూచనలను ఇన్కార్పొరేట్‌ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఫ్రెంచ్‌ అధ్యక్షుడు ఎమ్మాన్యుయెల్‌ మేక్రాన్‌ మాట్లాడుతూ, "శాంతి చర్చల ప్రక్రియ ఇప్పుడు కీలక దశలో ఉంది. వచ్చిన వేగాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి" అని చెప్పారు. లండన్‌, పారిస్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన దేశాల సమూహం భవిష్యత్తులో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉందని ఆయన సూచించారు.

ఉక్రెయిన్‌ స్పందన
జెనీవా చర్చల్లో పాల్గొన్న ఉక్రెయిన్‌ ప్రతినిధి ఒలెక్సాండర్‌ బెవ్య్‌జ్‌ మాట్లాడుతూ, "ఇప్పుడే ఏ నిర్ణయం పూర్తయిందని చెప్పడం చాలా తొందరపాటు" అని స్పష్టం చేశారు. ప్రణాళికలో ఉన్న పాయింట్ల సంఖ్య తగ్గించినప్పటికీ, అది 28 నుండి 19కు తగ్గిందని వచ్చిన వార్తలను ఆయన ఖండించారు. "ఉక్రెయిన్‌కు సంబంధం లేని పాయింట్లు మాత్రమే తీసివేశారు" అని వివరించారు. జెలెన్‌స్కీ కూడా తన ప్రకటనలో, "యుద్ధం ముగించేందుకు అవసరమైన స్టెప్స్‌ ఇప్పుడు అమలుకుగల స్థితికి వస్తున్నాయి. ట్రంప్‌తో మిగిలిన సున్నిత అంశాలను తీసుకోబోతున్నాను" అని చెప్పారు.

రష్యా స్పందన
రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గే లావ్రోవ్‌ మాట్లాడుతూ, "అమెరికాతో మా సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి. యూరోప్‌–ఉక్రెయిన్‌ చర్చల తర్వాత వచ్చే మార్పులను మాకు పంపుతుందని ఆశిస్తున్నాం" అని అన్నారు. ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ సమాచారం ప్రకారం, రష్యా ఒక్క రాత్రిలోనే 22 రకాల క్షిపణులు, 460 కంటే ఎక్కువ డ్రోన్లను ప్రయోగించింది. కీవ్‌లోని అనేక ప్రాంతాల్లో నీటిని, విద్యుత్‌ను నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. తొమ్మిది అంతస్తుల భవనం పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైంది. ఉక్రెయిన్‌ చేసిన భారీ డ్రోన్‌ దాడిపై రష్యా కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. క్రాస్నోడార్‌ ప్రాంతంలో ఇది అత్యంత పెద్ద డ్రోన్‌ దాడుల్లో ఒకటని గవర్నర్‌ కొండ్రాట్యెఫ్‌ అన్నారు.

