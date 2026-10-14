రష్యా డీజిల్ అమెరికా కోసం కాదు- ప్రపంచ మార్కెట్ల కోసం: ట్రంప్
Trump On Russia Diesel Deal : రష్యా డీజిల్ అమెరికా కోసం కాదని, ప్రపంచ మార్కెట్ కోసమని ట్రంప్ అన్నారు. అక్టోబర్లో 3 లక్షల టన్నులకు పైగా డీజిల్ సరఫరా కానుందని ప్రకటించారు.
Published : October 14, 2026 at 8:06 AM IST
Trump On Diesel Deal With Russia : రష్యా డీజిల్ అమెరికా కోసం కాదని, ప్రపంచ మార్కెట్లో ధరలను తగ్గించడానికేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అధిక ఇంధన ధరలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రపంచ మార్కెట్ను స్థిరీకరించడమే ఈ ఒప్పందం లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. అక్టోబర్ 9న రష్యా నుంచి 3 లక్షల టన్నులకు పైగా డీజిల్ సరఫరా కానుందని ప్రకటించారు. అనంతరం నవంబర్లో మరో 5 లక్షల టన్నులు, ఆ తర్వాత వెంటనే 10 లక్షల టన్నుల డీజిల్ అందనున్నట్లు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇంధన సరఫరాను పెంచి, ధరలను నియంత్రించేందుకు ఈ చర్య దోహదపడుతుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
రష్యా నుంచి ప్రపంచ మార్కెట్లకు డీజిల్ రవాణాను సులభతరం చేసేందుకు అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2027 ఏప్రిల్ 7 వరకు రష్యా డీజిల్ రవాణాపై ఉన్న ఆంక్షలను సడలిస్తూ తాత్కాలిక లైసెన్స్ జారీ చేసింది. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఇంధన సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో డీజిల్ ధరలు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో సరఫరాను పెంచి ధరలను అదుపు చేయాలని అమెరికా భావిస్తోంది.