రష్యా, ఉక్రెయిన్ ఒప్పందాన్ని కోరుకుంటున్నాయ్- పుతిన్, జిన్పింగ్తో మంచి సంబంధాలు: ట్రంప్
దావోస్ వేదికగా రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్- పుతిన్, జిన్పింగ్తో తనకు ఉన్న సంబంధాల గురించి మాట్లాడిన ట్రంప్
Published : January 22, 2026 at 6:57 AM IST
Trump On Russia Ukraine War : రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ రెండు దేశాలు కూడా ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించుకోవాలని బలంగా కోరుకుంటున్నాయని, శాంతి ఒప్పందం కుదిర్చేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు తుది దశకు చేరుకున్నాయని ఆయన ప్రకటించారు. దావోస్లోని వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వేదికపై ట్రంప్ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, నాటో పాత్ర, యుద్ధంలో అమెరికా జోక్యం, పుతిన్, జిన్పింగ్తో స్నేహం గురించి మాట్లాడారు.
ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మధ్య తీవ్ర ద్వేషం ఉందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇది ఒప్పందాలకు అనువైనది కాదన్నారు. అయినప్పటికీ రష్యా ఒప్పందానికి సిద్ధంగా ఉందని, ఉక్రెయిన్ కూడా ఒప్పందం కోరుకుంటోందని తాను భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తాము ఒప్పందాన్ని సాధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని, చర్చలు తుది దశలో ఉన్నాయని ట్రంప్ చెప్పారు.
"నేను ఎనిమిదికి పైగా యుద్ధాలను పరిష్కరించా. వాటితో పోలిస్తే రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం చాలా తేలికైనది. కొన్ని యుద్ధాలను నేను కేవలం గంటల వ్యవధిలోనే పరిష్కరించాను, ఎందుకంటే నాకు అటువంటి విషయాల్లో మంచి ప్రవేశం ఉంది, అది మీకు తెలుసు. నిజానికి ఐక్యరాజ్యసమితి ఈ పని చేయాలి. మేం లక్షలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడుతున్నాం. ఉక్రెయిన్-రష్యా విషయానికి వస్తే, జెలెన్స్కీ, పుతిన్ మధ్య విపరీతమైన ద్వేషం ఉంది. ఇది శాంతి ఒప్పందాలకు మంచిది కాదు. అలా ఉన్నప్పటికీ, రష్యా ఒక ఒప్పందం చేసుకోవాలని కోరుకుంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఉక్రెయిన్ కూడా ఒక ఒప్పందం చేసుకోవాలని అనుకుంటోంది. మేం ఆ ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఒప్పందానికి తుదిదశలో ఉన్నాం"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్
యూరప్దే బాధ్యత
దావోస్ వేదికపై ట్రంప్, ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో అమెరికా పాత్రను తగ్గించి చూపారు. ఈ యుద్ధం ప్రధానంగా ఐరోపా ఖండానికి సంబంధించినదని, దీనిపై అమెరికా కంటే యూరప్ దేశాలే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంలో నాటోపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. నాటో దేశాలు అమెరికా పట్ల అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయన్నారు. అమెరికా చాలా దూరంలో ఉందని, తమ మధ్య విస్తారమైన సముద్రం ఉందన్నారు. ఈ యుద్ధంతో మాకు సంబంధం లేదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
ట్రంప్తో జెలెన్స్కీ భేటీ
ఇదిలా ఉండగా, గురువారం ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో ట్రంప్ భేటీ కానున్నారు. అదే సమయంలో ట్రంప్ ప్రత్యేక దూత స్టీవ్ విట్కాఫ్, ఆయన అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ రష్యా రాజధాని మాస్కోకు వెళ్లి పుతిన్తో చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ సమాంతర చర్చల ద్వారా ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయాలని ట్రంప్ యోచిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు నేతలు ఈ సమయాన్ని ఉపయోగించుకుని ఒప్పందం చేసుకోకపోతే, వారు మూర్ఖులవుతారని ట్రంప్ ఘాటుగా స్పందించారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ దావోస్ వేదికగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్లతో తనకున్న సన్నహిత సంబంధాల గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పుతిన్, జిన్పింగ్తో మంచి సంబంధాలు: ట్రంప్
ప్రపంచ నేతలతో తనకు ఉన్న వ్యక్తిగత బంధమే అంతర్జాతీయ సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గమని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి చాటిచెప్పారు. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్లను ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. జిన్పింగ్, పుతిన్తో తనకు ఎప్పటినుంచో మంచి సంబంధాలున్నాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిన్పింగ్ను అద్భుతమైన వ్యక్తిగా అభివర్ణించారు. జిన్పింగ్ సాధించిన విజయాలు అద్భుతమని, ఆయనను ప్రపంచమంతా ఎంతో గౌరవిస్తుందన్నారు. ఆయనతో నాకు ఎప్పుడూ మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయన్నారు. గతంలో తాను కోవిడ్-19ను చైనా వైరస్ అని పిలిచేవాడినని, అయితే జిన్పింగ్ అభ్యర్థన మేరకు ఆ పేరును మార్చుకున్నానని ట్రంప్ వెల్లడించారు.
ఏప్రిల్లో చైనా పర్యటన
చైనాతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఏప్రిల్ 2026లో తాను చైనాలో పర్యటించనున్నట్లు ఆయన ధృవీకరించారు. ఈ పర్యటనలో వాణిజ్యం, రక్షణ, ఇతర కీలక అంశాలపై ట్రంప్ చర్చించనున్నారు. ఆ తర్వాత జిన్పింగ్ కూడా అమెరికాలో పర్యటిస్తారని సమాచారం. అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ ప్రకారం, 2026లో ఈ ఇద్దరు నేతలు నాలుగు సార్లు భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో కూడా తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు. పుతిన్తో తనకు ఉన్న వ్యక్తిగత దౌత్యం వల్లే గంటల వ్యవధిలో క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించగలనన్న ధీమాను ఆయన వ్యక్తం చేశారు.