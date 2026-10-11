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రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ మధ్య తక్షణమే ఎనర్జీ సీజ్‌ఫైర్‌ అమల్లోకి: ట్రంప్‌

రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు.

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డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2026 at 8:46 PM IST

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Russia Ukraine Energy Ceasefire : రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ మధ్య తక్షణమే ఎనర్జీ సీజ్‌ఫైర్‌ (ఇంధన మౌలిక సదుపాయాల వద్ద కాల్పుల విరమణ) అమల్లోకి వచ్చిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. ఇరు పక్షాలు దీనికి అంగీకరించాయని చెప్పారు. ఆ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించవద్దని సూచించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్‌ ట్రూత్‌ సోషల్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

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