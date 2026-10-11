రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య తక్షణమే ఎనర్జీ సీజ్ఫైర్ అమల్లోకి: ట్రంప్
రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : October 11, 2026 at 8:46 PM IST
Russia Ukraine Energy Ceasefire : రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య తక్షణమే ఎనర్జీ సీజ్ఫైర్ (ఇంధన మౌలిక సదుపాయాల వద్ద కాల్పుల విరమణ) అమల్లోకి వచ్చిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరు పక్షాలు దీనికి అంగీకరించాయని చెప్పారు. ఆ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించవద్దని సూచించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ చేశారు.
US President Donald Trump posts on Truth Social: "Effective immediately, there is an ENERGY CEASEFIRE in the War between Russia and Ukraine. Both parties have agreed. Do not break it! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP" https://t.co/ehIACyCJpZ— ANI (@ANI) October 11, 2026