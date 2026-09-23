త్వరలోనే రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు : ట్రంప్
న్యూయార్క్లో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ట్రంప్ ద్వైపాక్షిక భేటీ- ఇరు దేశాలు త్వరలో ఒక ఒప్పందానికి వస్తాయని ఆశాభావం- శీతాకాలం కంటే ముందే యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలన్న జెలెన్స్కీ
Published : September 23, 2026 at 7:39 AM IST
Trump Zelenskyy Bilateral Meeting : రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య కొన్నేళ్లుగా భీకరంగా కొనసాగుతున్న యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరు దేశాలు త్వరలోనే ఒక ఒప్పందానికి వచ్చే అవకాశాలున్నాయన్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సమావేశాల నేపథ్యంలో ట్రంప్తో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ న్యూయార్క్ నగరంలో సమావేశమయ్యారు. ఈ ద్వైపాక్షిక భేటీలో రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి స్థాపన, ప్రస్తుత పరిస్థితులు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చించారు. సమావేశం అనంతరం ఆ వివరాలను ట్రంప్ మీడియాకు వివరించారు.
రష్యా, ఉక్రెయిన్ రెండు దేశాలు కూడా యుద్ధం ఇకపై కొనసాగకూడదని కోరుకుంటున్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. యుద్ధభూమిలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న సైనికులు, సాధారణ ప్రజల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని, ఈ మారణహోమానికి తెరదించే సరైన సమయం ఆసన్నమైందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. 'రష్యా, ఉక్రెయిన్ రెండు దేశాల అధినేతలు కూడా ఈ యుద్ధం ముగియాలని కోరుకుంటున్నారు. ప్రాణనష్టం జరుగుతుండటాన్ని వారు కోరుకోవడం లేదు. అందుకే త్వరలోనే ఇరు దేశాలు ఒక డీల్కు వస్తాయని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. ఆ ఒప్పందం ఏంటనేది ఇప్పుడే బయటపెట్టలేను కానీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో సహా పలువురితో ఈ విషయమై నేను తరచూ చర్చిస్తున్నాను' అని ట్రంప్ వెల్లడించారు.
ఉక్రెయిన్పై ట్రంప్ ప్రశంసలు
ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో తనకు ఎప్పుడూ మంచి వ్యక్తిగత సంబంధాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ గుర్తుచేశారు. ఈ సంక్షోభానికి సరైన శాంతియుత పరిష్కారం కనుగొనేందుకు తామిద్దరం కలిసికట్టుగా కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఇదే సమయంలో ఉక్రెయిన్ సైనికుల ధైర్యసాహసాలను ఆయన ప్రశంసించారు. ఉక్రెయిన్ సైనికులు చాలా సమర్థులైన గొప్ప యోధులని, ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనే శక్తిసామర్థ్యాలు వారి సొంతమని కొనియాడారు. వారు తమ దేశం కోసం పోరాడుతున్న తీరు పట్ల గర్వపడవచ్చన్నారు.
చలికాలం కంటే ముందు యుద్ధానికి ముగింపు
తమకు అమెరికా అందిస్తున్న మద్దతు పట్ల ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇటీవల అమెరికా ఉభయసభలు ఆమోదించిన 'లిండ్సే ఓ. గ్రాహం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2026' బిల్లు ఆమోదంలో ట్రంప్ చూపిన చొరవ అభినందనీయమన్నారు. 'ఈ సమావేశానికి, అలాగే లిండ్సే గ్రాహం బిల్లుపై సెనేట్ ఓటింగ్ సమయంలో మీరు అందించిన వ్యక్తిగత మద్దతుకు ధన్యవాదాలు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం త్వరలోనే ముగియాలని, ఈ ఘర్షణకు ముగింపు పలకడంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మాకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. మనం వీలైనంత త్వరగా ఈ యుద్ధాన్ని ముగించాలి, ముఖ్యంగా శీతాకాలం కంటే ముందే ఇది ముగిస్తే చాలా మంచిది' అని జెలెన్స్కీ ఆకాంక్షించారు.
మాస్కోను ఆర్థికంగా దెబ్బతీసేందుకు 'లిండ్సే ఓ. గ్రాహం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2026' చట్టాన్ని ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. రష్యా చమురు ఎగుమతులు, సైనిక రంగాలు, కీలకమైన బ్యాంకింగ్ సంస్థలతో పాటు, అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను తప్పించుకునేందుకు రష్యా వాడుతున్న 'షాడో ఫ్లీట్'ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ అత్యంత కఠినమైన ఆంక్షల చట్టాన్ని రూపకల్పన చేశారు. ఈ చట్టం ద్వారా రష్యా చమురును ప్రధానంగా దిగుమతి చేసుకునే దేశాలపై భారీ సుంకాలు విధించే అధికారం అమెరికా అధ్యక్షుడికి లభిస్తుంది.
ఇరు దేశాధినేతలు చర్చించిన అంశాలు ఇవే
ఈ భేటీలో అత్యంత ప్రధానంగా రష్యా- ఉక్రెయిన్ ఇంధన, విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడులను పరస్పరం నిలిపివేయాలనే ప్రతిపాదన చర్చకు వచ్చింది. రష్యా దాడులను చేస్తే తాము కూడా అదే పద్ధతిలో స్పందిస్తామని ఉక్రెయిన్ స్పష్టం చేసింది. యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే శీతాకాలంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని జెలెన్స్కీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఉక్రెయిన్ గగనతలాన్ని రక్షించుకోవడానికి అవసరమైన 'పేట్రియాట్' క్షిపణుల ఉత్పత్తి లైసెన్సులు, రక్షణ పరికరాల కొనుగోలు, అలాగే దేశీయంగా డ్రోన్ల తయారీ ఒప్పందాలపై ఇరు దేశాల బృందాలు చర్చలు జరిగాయి.
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