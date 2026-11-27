ఇరాన్పై అమెరికాదే పైచేయి- ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు పుతిన్ సిద్ధం : ట్రంప్
Trump on Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు పుతిన్ ఒప్పందానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్తోనూ చర్చలకు అవకాశం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
Published : November 27, 2026 at 10:07 AM IST
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత కొన్నేళ్లుగా జరుగుతున్న యుద్ధానికి తెరదించేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరోవైపు ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికాదే పైచేయి అని ప్రకటించారు. థాంక్స్గివింగ్ సందర్భంగా ఫ్లోరిడాలోని మార్-ఎ-లాగో నివాసం నుంచి అమెరికా సైనికులతో నిర్వహించిన వీడియో కాల్లో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయనతో పాటు ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్ కూడా పాల్గొన్నారు.
'పుతిన్ ఒప్పందానికి సిద్ధం'
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో తనకున్న సంబంధాల గురించి విలేకరులు ప్రశ్నించగా ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పుతిన్ను గతంలో మిత్రుడిగా అభివర్ణించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించగా, ప్రస్తుతం తన ప్రధాన లక్ష్యం యుద్ధాన్ని ఆపడం, ప్రాణనష్టాన్ని నివారించడమేనని చెప్పారు. పుతిన్తో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం చర్చలకు ఉపయోగపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. పుతిన్తో తాను ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలనుకుంటున్నానని, అందుకోసం చర్చలు జరపాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. యుద్ధంలో ప్రతి నెలా 25 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ పరిస్థితికి ముగింపు పలకడమే తన ప్రాధాన్యమని చెప్పారు. పుతిన్ను నేరుగా విమర్శిస్తూ మాట్లాడితే చర్చలు క్లిష్టమవుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
జెలెన్స్కీ, పుతిన్ మధ్య విభేదాలే సమస్య!
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ మధ్య నెలకొన్న విభేదాలు శాంతి ఒప్పందానికి ప్రధాన అడ్డంకిగా మారాయని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇద్దరు నేతల మధ్య తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో చర్చలు ముందుకు సాగడం కష్టమని అన్నారు. తాను పుతిన్తో మాట్లాడేటప్పుడు వ్యక్తిగత విభేదాలను పక్కనపెట్టి వ్యవహరిస్తానని తెలిపారు. ఇటీవల ఆయనతో జరిగిన చర్చలు సానుకూలంగా సాగాయని, ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు ఒప్పందం చేసుకోవాలన్న ఆసక్తి పుతిన్కు ఉందని ట్రంప్ చెప్పారు. ఫ్లోరిడాలోని డోరల్లో జరగనున్న తదుపరి జీ20 సదస్సుకు పుతిన్ హాజరవుతారా? అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా ట్రంప్ స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఆయన రావాలనుకుంటే స్వాగతిస్తానని తెలిపారు. అయితే కొంతమంది దీనిని ఇష్టపడకపోవచ్చని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇరాన్ యుద్ధంలో అమెరికాదే పైచేయి!
ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికా విజయం సాధించే స్థితిలో ఉందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. విజయం ఎప్పుడు సాధించాలనేది తన నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్కు ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు అన్ని అవకాశాలూ కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. తద్వారా మరింత ప్రాణనష్టం జరగకుండా చూడవచ్చని అన్నారు. అయితే ఇరాన్ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటుందా? లేదా? అనే విషయంలో తనకు సందేహాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఒప్పందానికి ముందుకు రాకపోతే ఆ దేశం పరిస్థితిని సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నట్లేనని వ్యాఖ్యానించారు.
'ఇరాన్ లక్ష్యం ఒక్కటే'
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ స్పందించారు. ప్రస్తుతం తమ దేశ ప్రాధాన్యం విదేశీ ఒత్తిళ్లను తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడమేనని స్పష్టం చేశారు. దేశానికి అవసరమైన వస్తువులు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం, వాణిజ్య మార్గాలను తెరిచి ఉంచడం, పొరుగు దేశాలతో సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపారు. ఇరాన్ను అన్ని వైపుల నుంచి దిగ్బంధించడం సాధ్యం కాదని శత్రుదేశాలకు తెలియజేయాలన్నదే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. చర్చలకు తాము వ్యతిరేకం కాదని, దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆంక్షలు, విదేశీ ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కోవడమే తమకు ముఖ్యమైన బాధ్యతగా మారిందన్నారు.
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