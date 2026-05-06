హర్మూజ్లో టెన్షన్- ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్కు ట్రంప్ బ్రేక్- ఇరాన్పై బ్లాకేడ్ యథాతథం
ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- నౌకల రక్షణ ఆపరేషన్కు తాత్కాలిక విరామం- పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వం, చర్చల పురోగతితో నిర్ణయం- హర్మూజ్లో అమెరికా నావల్ బ్లాకేడ్ కొనసాగింపు
Published : May 6, 2026 at 7:20 AM IST
Trump On Project Freedom : పశ్చిమాసియాలో హోర్ముజ్ జలసంధి చుట్టూ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్కు తాత్కాలిక విరామం ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే ఇరాన్పై అమలు చేస్తున్న నావల్ బ్లాకేడ్ మాత్రం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో చిక్కుకున్న వాణిజ్య నౌకలకు భద్రత కల్పించేందుకు ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్ను ప్రారంభించారు. కానీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దౌత్య చర్చలకు అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆపరేషన్ను కొద్దికాలం నిలిపివేసినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు.
పాక్ అభ్యర్థనతో నిర్ణయం
ట్రూత్ సోషల్లో చేసిన పోస్టులో పాకిస్థాన్ సహా పలు దేశాల అభ్యర్థన మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఇరాన్తో జరుగుతున్న చర్చల్లో గణనీయమైన పురోగతి సాధించామని, త్వరలో ఒప్పందం కుదిరే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. ఒప్పందం ఫైనల్ అవుతుందో లేదో చూసేందుకు ఈ విరామం అవసరమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఇదే సమయంలో ఇరాన్పై అమెరికా ఒత్తిడి మాత్రం తగ్గడం లేదు. హర్మూజ్ ప్రాంతంలో నావల్ బ్లాకేడ్ యథాతథంగా కొనసాగుతుండటం గమనార్హం. ఈ చర్యల ద్వారా అమెరికా ఒకవైపు సైనిక ఒత్తిడి కొనసాగిస్తూ, మరోవైపు చర్చల ద్వారా పరిష్కారం కనుగొనే ప్రయత్నం చేస్తోంది. హర్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచ వాణిజ్యానికి కీలక మార్గం. ముఖ్యంగా చమురు రవాణాలో ఇది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ మార్గంలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
యుఎన్కు నిజమైన పరీక్ష
ఇక ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో కొత్త తీర్మానం ప్రతిపాదించింది. ఈ తీర్మానం ద్వారా హర్మూజ్లో స్వేచ్ఛాయుత నౌకాయానాన్ని నిర్ధరించాలన్నది లక్ష్యం. అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్క్ రుబియో మాట్లాడుతూ, ఆ తీర్మానం యుఎన్కు నిజమైన పరీక్ష అని అన్నారు. ఇరాన్ నౌకలపై దాడులు ఆపాలని, సముద్రంలో వేసిన మైన్ల వివరాలు వెల్లడించాలని, వాటి తొలగింపుకు సహకరించాలని ఈ తీర్మానం కోరుతోంది. గతంలో ఇదే తరహా తీర్మానాన్ని రష్యా, చైనా వెటో చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి కూడా ఆ దేశాలు ఎలా స్పందిస్తాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
వాణిజ్య నౌకలకు ముప్పుగా మారాయ్!
అమెరికా చేపడుతున్న సైనిక చర్యలపై వచ్చిన విమర్శలకు రుబియో స్పందించారు. 'ఇది దాడి కాదు రక్షణ చర్య మాత్రమే' అని స్పష్టం చేశారు. తమ నౌకలపై దాడి జరిగితేనే ప్రతిస్పందిస్తామని తెలిపారు. ఇటీవల హర్మూజ్ జలసంధిలో ఇరాన్కు చెందిన చిన్న పడవలను అమెరికా ధ్వంసం చేసినట్లు వెల్లడించింది. అవి వాణిజ్య నౌకలకు ముప్పుగా మారాయని ఆరోపించింది. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో చిక్కుకున్న నౌకల పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఆహారం, తాగునీరు కొరత ఏర్పడే పరిస్థితి ఉందని అమెరికా పేర్కొంది. ఇప్పటికే పలు దేశాలు తమ నౌకలను రక్షించాలంటూ అమెరికాను ఆశ్రయించాయి.
చర్చల ద్వారా పరిష్కారం దిశగా అడుగులు
ఇక ఇరాన్తో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో రెండు దేశాల మధ్య సందేశాల మార్పిడి జరుగుతోంది. అయితే అమెరికా ప్రతిపాదనలపై ఇరాన్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. అణు కార్యక్రమం కూడా ఈ చర్చల్లో కీలక అంశంగా మారింది. ఇరాన్ అణ్వాయుధాల దిశగా కదులుతోందని అమెరికా ఆరోపిస్తుండగా, ఇరాన్ మాత్రం తన కార్యక్రమం శాంతియుతమని చెబుతోంది. మొత్తానికి ప్రస్తుతం పరిస్థితి చూస్తే హర్మూజ్లో ఉద్రిక్తతలు తగ్గకపోయినా, చర్చల ద్వారా పరిష్కారం దిశగా అడుగులు పడుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్కు ఇచ్చిన తాత్కాలిక విరామం ఆ దిశలో కీలక మలుపుగా మారే అవకాశముంది.
