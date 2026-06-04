నెతన్యాహుపై నిజంగానే సీరియస్ అయ్యా- ఖమేనీని కలుస్తా, జీ7కి కూడా వెళ్తా: ట్రంప్ కీలక ప్రకటనలు
ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీని కలవాలనుకుంటున్నట్లు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- నెతన్యాహుతో జరిగిన ఫోన్ సంభాషణలో ఘాటు పదజాలం వాడినట్లు అంగీకారం- ఇరాన్తో చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్య
Published : June 4, 2026 at 7:19 AM IST
Trump Latest Statements : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీని భవిష్యత్తులో కలిసే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. అదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో తనకు తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగినట్లు కూడా అంగీకరించారు. మరోవైపు ఇరాన్తో జరుగుతున్న చర్చలు సానుకూలంగా ఉన్నాయని చెబుతూనే, తుది ఒప్పందం కుదురుతుందనే హామీ ఇవ్వలేమన్నారు.
న్యూయార్క్ పోస్ట్కు చెందిన పోడ్కాస్ట్లో మాట్లాడిన ట్రంప్, ఇరాన్లో తుది నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తి మొజ్తబా ఖమేనీయేనని భావిస్తున్నానని చెప్పారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే ఆయనను కలుస్తానని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన యుద్ధ పరిణామాల తర్వాత ఇరాన్లో నాయకత్వ మార్పు చోటుచేసుకున్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
నెతన్యాహుతో ఫోన్ కాల్పై స్పష్టత
ఇదే ఇంటర్వ్యూలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహుతో జరిగిన ఫోన్ సంభాషణపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగుతుండటంతో తాను అసహనం వ్యక్తం చేసినట్లు చెప్పారు. మీడియాలో వచ్చిన కథనాల ప్రకారం ఫోన్ కాల్ సమయంలో తీవ్ర పదజాలం ఉపయోగించారా అని ప్రశ్నించగా, ట్రంప్ దానికి సమాధానంగా అవును అంటూ అంగీకరించారు. లెబనాన్తో యుద్ధ పరిస్థితిని ఆపాలని నెతన్యాహుకు స్పష్టంగా చెప్పినట్లు వెల్లడించారు.
అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంబంధాల్లో ఇటీవల విభేదాలు పెరుగుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా లెబనాన్లో ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యలు విస్తరించడంపై వాషింగ్టన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో అమెరికా ఇరాన్తో దౌత్యపరమైన పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తోంది. వైట్ హౌస్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, ఇరాన్తో చర్చలు చాలా బాగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. అయితే ఒప్పందం ఖచ్చితంగా కుదురుతుందనే గ్యారంటీ లేదన్నారు. వారాంతంలోనే ఏదైనా కీలక పరిణామం చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇప్పటికే అవసరమైన చర్యలు
హర్మూజ్ జలసంధి తిరిగి తెరుచుకోవడంపై కూడా ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్తో అవగాహన ఒప్పందం కుదిరిన వెంటనే సముద్ర మార్గం తిరిగి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుందని అన్నారు. సముద్ర భద్రత కోసం అమెరికా ఇప్పటికే అవసరమైన చర్యలు చేపట్టిందని చెప్పారు. ఇరాన్ వద్ద ఉన్న సుసంపన్న యురేనియం నిల్వల విషయంలో కూడా ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ పదార్థాన్ని అమెరికా స్వాధీనం చేసుకోవాలని తాను కోరుకుంటున్నానని, దాన్ని నిర్వహించే సామర్థ్యం అమెరికా, చైనాకే ఉందని పేర్కొన్నారు. "మేము దానిని తీసుకుంటాం" అని స్పష్టంగా చెప్పారు.
అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు భిన్నంగా ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ స్పందించారు. అమెరికాతో కమ్యూనికేషన్ కొనసాగుతోందని, సందేశాల మార్పిడి జరుగుతోందని అంగీకరించినప్పటికీ, చర్చల్లో గణనీయమైన పురోగతి లేదన్నారు. ఇరాన్ ప్రజల హక్కులకు హామీ, లెబనాన్లో యుద్ధానికి ముగింపు, ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల తగ్గింపు వంటి అంశాలు నెరవేరితేనే అధికారిక చర్చలకు తిరిగి వస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇదే సమయంలో బీరూట్పై దాడులు జరిగితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని అరాఘ్చీ హెచ్చరించారు. అవసరమైతే ఇరాన్ సాయుధ బలగాలు ఇజ్రాయెల్పై ప్రతిదాడులకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఆరోపణలు
మరోవైపు కువైట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడి విషయంలో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఆరోపణలు కొనసాగుతున్నాయి. విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడిలో ఒక భారతీయుడు మృతి చెందగా, 63 మంది గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. కువైట్ అధికారులు 30 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి జరిగిందని ఆరోపించారు. అయితే ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ (ఐఆర్జీసీ) ఆరోపణలను తిరస్కరించింది. అమెరికా తయారీ పేట్రియట్ క్షిపణి వ్యవస్థలో లోపం కారణంగానే నష్టం జరిగిందని పేర్కొంది.
అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్కామ్) మాత్రం ఆ వాదనను పూర్తిగా ఖండించింది. కువైట్ విమానాశ్రయంపై ఇరాన్ ఉద్దేశపూర్వకంగా దాడి చేసిందని ఆరోపించింది. ఇరాన్ ప్రయోగించిన కొన్ని క్షిపణులను, డ్రోన్లను అమెరికా, బహ్రెయిన్ రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకున్నాయని వెల్లడించింది. అదే సమయంలో ఒమన్ సముద్రంలో అమెరికా యుద్ధ నౌకను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడి చేశామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. అయితే ఈ వాదనను కూడా సెంట్కామ్ తోసిపుచ్చింది. అమెరికా నౌకాదళ ఆస్తులు సురక్షితంగానే కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయని తెలిపింది.
జీ7 సమ్మిట్కు ట్రంప్
ఈ పరిణామాల మధ్య ట్రంప్ మరో కీలక ప్రకటన చేశారు. ఫ్రాన్స్లో జరగనున్న జీ7 సదస్సుకు తాను హాజరవుతున్నట్లు వెల్లడించారు. జూన్ 15 నుంచి 17 వరకు జరిగే ఈ సమావేశంలో ఇరాన్ యుద్ధం, పశ్చిమాసియా పరిస్థితులు ప్రధాన చర్చాంశాలుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అమెరికా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్ వంటి దేశాల మధ్య ఇప్పటికే భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం అంతర్జాతీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఏదేమైనా ఇరాన్తో అమెరికా చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఇజ్రాయెల్-లెబనాన్ ఘర్షణలు, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో దాడులు, కువైట్ ఘటన వంటి పరిణామాలు పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులను మరింత సంక్లిష్టంగా మారుస్తున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో దౌత్యపరమైన చర్చలు ఫలిస్తాయా, లేక ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరుగుతాయా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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