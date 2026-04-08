'ప్రపంచ శాంతికి ఇదొక గొప్ప రోజు'- సీజ్ఫైర్ తర్వాత ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
కాల్పుల విరమణపై స్పందించిన ట్రంప్- హర్మూజ్లో ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడంలో సాయం చేస్తామని వెల్లడి
Published : April 8, 2026 at 12:15 PM IST
Trump React Iran Ceasefire : ఇరాన్ తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ప్రకటించిన అమెరకా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, తాజాగా ఈ పరిణామాన్ని ప్రపంచ శాంతికి అతిపెద్ద రోజుగా అభివర్ణించారు. ఇరాన్తో పాటు ప్రపంచ దేశాలన్నీ శాంతిని కోరుకుంటున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్రూత్ సోషల్లో ఒక పోస్ట్ చేశారు.
హర్మూజ్ జలసంధిలో పేరుకుపోయిన ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడంలో అమెరికా సహాయం చేస్తుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అన్ని రకాల నిత్యావసర వస్తువులను లోడ్ చేసుకుని, అంతా సజావుగా సాగుతోందో లేదో చూస్తూ తాము అక్కడే వేచి ఉంటామని వెల్లడించారు. ఇది పశ్చిమాసియాకు స్వర్ణయుగం కావచ్చని పేర్కొన్నారు. అయితే హర్మూజ్లో అమెరికా పాత్రపై కచ్చితమైన వివరాలను ఆయన వెల్లడించలేదు. చాలా సానుకూల చర్యలు ఉంటాయన్న ట్రంప్, భారీగా డబ్బు సంపాదించవచ్చని తెలిపారు. ఇరాన్ తన పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియను ప్రారంభించవచ్చన్నారు.
కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ప్రకారం హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే ఓడల నుంచి ఇరాన్ ఫీజు వసూలు చేస్తుందని ఆ డబ్బును తన దేశ పునర్నిర్మాణానికి వాడుకుంటుందని కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ పోస్ట్ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.