ఇరాన్‌ గౌరవనీయ నేతతో మా రాయబారి చర్చిస్తున్నారు- ఒప్పందం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం: ట్రంప్

ఇరాన్‌ సుప్రీంలీడర్ మొజ్తబాతో చర్చలు జరపలేదని ట్రంప్‌ స్పష్టీకరణ- చర్చల కోసం రంగంలోకి ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్, స్టీవ్ విట్‌కాఫ్

Published : March 23, 2026 at 8:55 PM IST

Trump on Iran War : ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు ఎదురు చూస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఇరాన్‌ విద్యుత్‌, ఇంధన సదుపాయాలపై దాడులను 5 రోజులు వాయిదా వేసిన తర్వాత ట్రంప్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇరాన్‌తో చర్చలు జరిగినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. చర్చల కోసం అమెరికా ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరపలేదనీ ఇరానే ముందుగా తమను సంప్రదించిందని తెలిపారు. ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటామని ఇరాన్‌ అధికారులు తమకు చెప్పారని పేర్కొన్నారు. తాము కూడా ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నట్లు వివరించారు.

చర్చల కోసం రంగంలోకి ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్, స్టీవ్ విట్‌కాఫ్
ప్రస్తుతం అమెరికా రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, తన అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ ఇరాన్‌లోని ఒక గౌరవనీయమైన నాయకుడితో చర్చలు జరుపుతున్నారని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ మొజ్తాబా ఖమేనీతో తాను మాట్లాడలేదన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో సాధ్యమైనంత చమురు, గ్యాస్‌ అందుబాటులోకి రావాల్సి ఉందని ట్రంప్‌ వివరించారు. 47 ఏళ్లుగా ఇరాన్‌ అమెరికాను బెదిరిస్తూ ముప్పుగా మారిందని అన్నారు. ఇరాన్‌ దగ్గర ఎప్పటికీ అణు బాంబ్ ఉండకూడదని అందుకే ఒప్పందంలో భాగంగా ఇరాన్‌ యురేనియంను స్వాధీనం చేసుకునే దిశగా చర్యలు చేపడుతామని పేర్కొన్నారు.

"చర్చలు నిన్న సాయంత్రం వరకు కొనసాగాయి. వారు ‍‌(ఇరాన్‌) ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవాలని ఎంతగానో కోరుకుంటున్నారు. మేము కూడా ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవాలని ఆశిస్తున్నాము. మేము ఈరోజు బహుశా ఫోన్ ద్వారా సమావేశమవుతాము. ఎందుకంటే వారు ఉన్న దేశం నుంచి బయటకు రావడం వారికి చాలా కష్టంగా ఉంది. అయితే అతి త్వరలో మేమందరం ప్రత్యక్షంగా కలుస్తాము. మేము దీనిని ఐదు రోజుల పాటు పరిశీలిస్తాము. అది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఒకవేళ అంతా సజావుగా సాగితే మేము దీనిని పరిష్కరిస్తాము. లేదంటే మా దాడులను యధావిధిగా కొనసాగిస్తాము. మార్కెట్​లో సాధ్యమైనంత ఎక్కువ చమురు ఉండేలా చూడటమే నా ఉద్దేశం. సముద్రంలో చమురుతో నిండుగా ఉన్న నౌకలు ఉన్నాయి. ఆ చమురును అక్కడే నిల్వ ఉంచడం కంటే అది మార్కెట్​లోకి చేరడమే నాకు ఇష్టం. ఇరాన్‌కు లభించే ఏ చిన్న మొత్తపు డబ్బు కూడా ఈ యుద్ధంలో ఎటువంటి మార్పునూ తీసుకురాదు."

--డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, అమెరికా అధ్యక్షుడు

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను కొట్టిపారేసిన ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్​ విదేశాంగ శాఖ కొట్టిపారేసింది. వాషింగ్టన్​- టెహ్రాన్​ మధ్య ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయన్న వార్తలను ఖండించింది. స్థానిక మీడియా ప్రకారం అంతర్జాతీయంగా మండిపోతున్న ఇంధన ధరలను తగ్గించుకునేందుకు ట్రంప్ వేసిన ఎత్తుగడ ఇదని ఆరోపించింది. మార్కెట్లను శాంతింపజేసి, చమురు ధరలను మళ్లీ దారిలోకి తెచ్చుకునేందుకే ట్రంప్ ఈ ఐదు రోజుల వాయిదా ప్రకటన చేశారని ఇరాన్ పేర్కొంది. ఇది కేవలం అమెరికా తన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి పన్నిన వ్యూహమే తప్ప నిజమైన శాంతి చర్చలు కావని ఇరాన్ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

పశ్చిమాసియా పరిస్థితులను గమనిస్తున్నాం : భారత్​
మరోవైపు పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలపై భారత విదేశాంగ శాఖ స్పందించింది. అక్కడి పరిస్థితులపైను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణ్​ధీర్ జైశ్వాల్​ తెలిపారు. అక్కడ జరుగుతున్న కార్యకలాపాలపై దృష్టి పెట్టినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. పశ్చిమాసియాలోని ముఖ్యమైన దేశాలతో భారత్ సంబంధాలు కొనసాగిస్తోందని అన్నారు. ఆ ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం కోసం దిల్లీ ఎలా ఒత్తిడి చేస్తోందో కూడా జైశ్వాల్​ వివరించారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి పలువురు ప్రపంచ నాయకులతో మాట్లాడారని గుర్తుచేశారు.

