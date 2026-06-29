ఇరాన్ అభ్యర్థన మేరకే చర్చలకు ఒప్పుకున్నా- అలాంటిదేమీ లేదన్న ఇరాన్- దోహా సమావేశంపై సందిగ్ధత!
ఇరాన్తో చర్చలు ఉన్నాయన్న ట్రంప్- లేదంటున్న ఇరాన్- మరి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో?
Published : June 29, 2026 at 8:16 PM IST
Trump Says Iran Requested Meeting : ఇరాన్తో చర్చల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఖతార్ రాజధాని దోహాలో రేపు అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలు ఉంటాయని తెలిపారు. టెహ్రాన్ అభ్యర్థన మేరకు చర్చలకు అంగీకరించానని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇరాన్ మాత్రం ట్రంప్ ప్రకటనను తోసిపుచ్చింది. తదుపరి చర్చల షెడ్యూల్ ఏదీ ఖరారు కాలేదని తెలిపింది. పరిస్థితులు చక్కబడిన తర్వాతే చర్చలు ఉంటాయని స్పష్టతనిచ్చింది. 4 నెలలు పాటు కొనసాగిన ఘర్షణకు ముగింపు పలుకుతూ ఇటీవల అమెరికా-ఇరాన్లు మధ్యంతర ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. ఐతే గత ఐదు రోజులుగా ఇరు దేశాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్నాయి. ఫలితంగా అవగాహన ఒప్పందంపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు ఖతార్, పాకిస్థాన్లు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.