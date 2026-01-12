మా దెబ్బలతో విసుగు- అందుకే చర్చల కోసం ఇరాన్‌ నాయకులు ఫోన్ చేశారు: ట్రంప్

ETV Bharat / international

Trump on Iran Talks : సుప్రీం లీడర్‌ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ నేతృత్వంలోని ఇరాన్‌ నాయకత్వం తనతో చర్చల జరిపేందుకు ముందుకొచ్చిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతోన్న ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఆందోళనలపై చర్చల కోసం ఇరాన్‌ నాయకులు తనకు ఫోన్ చేశారని తెలిపారు. అమెరికా చేతిలో దెబ్బలు తినడం వారికి విసుగు చెంది ఉంటుందని అందుకే చర్చలకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోందన్నారు. త్వరలోనే ఇరాన్ నాయకత్వంతో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉందని అది కూడా ఒక సమావేశం మాత్రమే జరుగుతుందన్నారు. అయితే, ఇరాన్ తన పరిమితులు దాటినట్లుగా కనిపిస్తోందని భేటీకి ముందే తాము చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరాన్ నాయకులు కేవలం హింస ద్వారానే పరిపాలిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను నిశితంగా గమనిస్తున్నామని చెప్పిన ట్రంప్‌, ఇరాన్‌పై బలమైన ప్రత్యామ్నాయాలను కోసం పరిశీలిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

"ఇరాన్‌ నాయకులు నిన్న చర్చలు కోసం ఫోన్‌ చేశారు. చర్చలు జరపాలనుకుంటున్నారు. అమెరికా చేతిలో దెబ్బలు తినడం వారికి విసుగు చెందిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇరాన్‌ చర్చలు జరపాలని కోరుకుంటుంది. మేము వారితో సమావేశం కావచ్చు. అంటే, ఒక సమావేశం ఏర్పాటు కాబోతుంది. కానీ సమావేశానికి ముందే ప్రస్తుత జరుగుతున్న పరిణామాల దృష్ట్యా మేము చర్య తీసుకోవలసి రావచ్చు."

--డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, అమెరికా అధ్యక్షుడు

గ్రీన్‌లాండ్‌ విషయంలో అది సులభం
మరోవైపు గ్రీన్‌లాండ్‌ వ్యవహారంపైనా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తాజాగా మరోసారి మాట్లాడారు. ఆ ద్వీపాన్ని అమెరికా తీసుకోకపోతే, రష్యా లేదా చైనా స్వాధీనం చేసుకుంటాయని అభిప్రాయపడ్డారు. గ్రీన్‌లాండ్‌ను ఆ దేశాల వశం చేసుకోకుండా తాను అడ్డుకుంటానని స్పష్టం చేశారు. గ్రీన్‌లాండ్‌తో ఒప్పందానికి తాను ఇష్టపూర్వకంగా ఉన్నానని, అది సులభమని ట్రంప్​ వ్యాఖ్యానించారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ గ్రీన్‌లాండ్‌ తమది కాబోతుందని తెలిపారు.

"మేం గ్రీన్‌లాండ్‌ను తీసుకోకపోతే రష్యా, చైనా తీసుకుంటాయి. అది నేను జరగనివ్వను. నేను నాటోను కాపాడిన వ్యక్తిని వారిని జీడీపీలో 5.5% చెల్లించేలా వారిని నేను ఒప్పించాను. అది 2 శాతంగా ఉన్నప్పుడు వారు చెల్లించలేదు, ఇప్పుడు వారు 5 శాతం చెల్లిస్తున్నారు. నేను నాటోను రక్షించాను. నేను అధ్యక్షుడిగా కాకపోయి ఉంటే నాటో ఉండేది కాదు. నేను అలా చేస్తే‍‌‍‌ (నాటో నుంచి అమెరికా బయటకి వస్తే) ‍‌నాటోకు కోపం రావచ్చు. నాకు నాటో అంటే ఇష్టం. మాకు నాటో అవసరమైనప్పుడు, వారు మాకు అండగా ఉంటారా లేదా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను? వారు ఉంటారని నాకు నమ్మకం లేదు. మేం నాటోపై చాలా డబ్బు ఖర్చు చేశాం."

--డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, అమెరికా అధ్యక్షుడు

ఎలాన్‌ మస్క్‌తో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నా : ట్రంప్​
ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్‌లో ఇంటర్నెట్‌ సేవల నిలిపివేతపైనా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ స్పందించారు. దీనిపై తాను స్పేస్‌ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌తో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. శాటిలైట్‌ సేవల ద్వారా ఇరాన్‌లో ఇంటర్నెట్‌ సేవలను పునరుద్ధరించే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

భారతీయుల అరెస్ట్‌ అంటూ వార్తలు
ఇరాన్‌ ఘర్షణల నేపథ్యంలో కొంతమంది భారతీయులను అక్కడి సైన్యం అరెస్టు చేసినట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం సాగుతోంది. ఆరుగురు భారతీయులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పలు పోస్ట్‌లు పెట్టారు. దీనిపై స్పందించిన భారత్‌లోని ఇరాన్‌ రాయబార కార్యాలయం, అది తప్పుడు వార్తని, అలాంటి ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దని స్పష్టం చేసింది.

