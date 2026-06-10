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'ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది- మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు'- ఇరాన్‌కు ట్రంప్ స్ట్రాంగ్​ వార్నింగ్

ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు ఇరాన్‌ చాలా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటోందన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్- భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిందే అని వ్యాఖ్యలు

Donald Trump
Donald Trump (Associate Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 5:43 PM IST

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Donald Trump Warns Iran : పశ్చిమాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు చెలరేగిన వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు ఇరాన్ చాలా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటోందని అన్నారు. ఇప్పుడు అందుకు ఇరాన్ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాం ట్రూత్ సోషల్‌లో ఈ కామెంట్స్ చేశారు. ఇక్కడ మూల్యం చెల్లించుకోవడం అంటే ఏంటో, ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటారో స్పష్టమైన అర్థం వచ్చేలా ట్రంప్ వెల్లడించలేదు. బుధవారం తెల్లవారుజామున ఇరు దేశాలు పరస్పరం భీకర దాడులు చేసుకున్న నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

'ఇరాన్‌కు ఎంతో మేలు చేకూర్చే ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు వారు చాలా ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ ఆలస్యానికి మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు.' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. పశ్చిమాసియాలో రెండు దేశాలు తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందానికి చేరువైన సమయంలో ట్రంప్ చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

వాస్తవానికి గత వారంలో అమెరికా- ఇరాన్ డీల్‌కు అతి చేరువయ్యాయని, కానీ ట్రంప్ సంతకం ఒక్కటే పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈలోపే మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. తొలుత ఇజ్రాయెల్.. లెబనాన్‌పై విరుచుకుపడగా, తర్వాత ఇరాన్ ప్రతిదాడులు చేసింది. ఈ విషయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహును కూడా ట్రంప్ హెచ్చరించారు. దాడులు చేయొద్దని కోరారు. కానీ ఈ వారం అమెరికానే దాడులు చేస్తోంది.

హర్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో అమెరికాకు చెందిన అపాచీ హెలికాప్టర్ మంగళవారం తెల్లవారుజామున కూలిపోయింది. ఒమన్ తీరం వెంట గస్తీ నిర్వహిస్తుండగా ఇరాన్ తమ హెలికాప్టర్‌ను కూల్చేసినట్లు స్వయంగా ట్రంప్ ప్రకటించారు. ప్రతీకార దాడులు చేస్తామని తొలుత హెచ్చరించి బుధవారం ఉదయం భీకర దాడులు చేశారు. అమెరికా దాడులకు ఇరాన్ కూడా అంతే దీటుగా స్పందిస్తోంది. సమీప గల్ఫ్ దేశాల్లోని అగ్రరాజ్య సైనిక స్థావరాలు లక్ష్యంగా దాడులు నిర్వహిస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో తాజా దాడుల నేపథ్యంలో క్రూడాయిల్ ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. కిందటి రోజు బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర బ్యారెల్‌కు 90 డాలర్లకు పడిపోగా ఇప్పుడు 92 డాలర్లకు చేరింది.

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