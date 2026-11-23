'న్యూ ఇయర్ లోపు ఒప్పందం కుదరకపోతే మళ్లీ దాడులు తప్పవు'- ఇరాన్కు ట్రంప్ డెడ్లైన్
Trump On Iran War : ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : November 23, 2026 at 7:31 AM IST
అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఒప్పందం కుదరకపోతే కొత్త ఏడాది తర్వాత ఇరాన్పై సైనిక దాడులు చేపట్టేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంకేతాలిచ్చారు. చర్చల పేరుతో ఇరాన్ కాలయాపన చేస్తోందని విమర్శించిన ఆయన, ఆ దేశం నుంచి స్పష్టమైన పురోగతి కనిపించడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.